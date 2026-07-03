ORDER BY واستخدام العروض المُجسَّدة.
سنرى كيف يمكن لهذه الأساليب تقليل زمن الاستعلام من ثوانٍ إلى ميلي ثانية.
قبل تجربة أي تحسينات أخرى، ينبغي أولًا تحسين مفاتيح الترتيب لضمان أن يقدّم ClickHouse أسرع النتائج الممكنة. ويعتمد اختيار المفتاح المناسب إلى حد كبير على الاستعلامات التي ستجريها. لنفترض أن معظم استعلاماتنا تُصفّي حسب العمودين
حسّن مفاتيح
حسّن مفاتيح
ORDER BY
project و
subproject.
في هذه الحالة، من الجيد إضافتهما إلى مفتاح الترتيب، وكذلك العمود
time لأننا نستعلم حسب الوقت أيضًا.
لننشئ نسخة أخرى من الجدول لها أنواع الأعمدة نفسها في
wikistat، لكنها مرتبة حسب
(project, subproject, time).
لنقارن الآن عدة استعلامات لنكوّن فكرة عن مدى أهمية تعبير مفتاح الترتيب بالنسبة إلى الأداء. لاحظ أننا لم نطبّق بعد تحسينات نوع البيانات و
CREATE TABLE wikistat_project_subproject
(
`time` DateTime,
`project` String,
`subproject` String,
`path` String,
`hits` UInt64
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (project, subproject, time);
codec السابقة، لذا فإن أي فروقات في أداء الاستعلامات تعود فقط إلى ترتيب الفرز.
|الاستعلام
(time)
(project, subproject, time)
|2.381 ثانية
|1.660 ثانية
|2.148 ثانية
|0.058 ثانية
|2.192 ثانية
|0.012 ثانية
|2.968 ثانية
|0.010 ثانية
خيار آخر هو استخدام العروض المُجسَّدة لتجميع نتائج الاستعلامات الشائعة وتخزينها. ويمكن الاستعلام عن هذه النتائج بدلًا من الجدول الأصلي. لنفترض أن الاستعلام التالي يُنفَّذ كثيرًا في حالتنا:
العروض المُجسَّدة
SELECT path, SUM(hits) AS v
FROM wikistat
WHERE toStartOfMonth(time) = '2015-05-01'
GROUP BY path
ORDER BY v DESC
LIMIT 10
┌─path──────────────────┬────────v─┐
│ - │ 89650862 │
│ Angelsberg │ 19165753 │
│ Ana_Sayfa │ 6368793 │
│ Academy_Awards │ 4901276 │
│ Accueil_(homonymie) │ 3805097 │
│ Adolf_Hitler │ 2549835 │
│ 2015_in_spaceflight │ 2077164 │
│ Albert_Einstein │ 1619320 │
│ 19_Kids_and_Counting │ 1430968 │
│ 2015_Nepal_earthquake │ 1406422 │
└───────────────────────┴──────────┘
10 rows in set. Elapsed: 2.285 sec. Processed 231.41 million rows, 9.22 GB (101.26 million rows/s., 4.03 GB/s.)
Peak memory usage: 1.50 GiB.
يمكننا إنشاء العرض المُجسَّد التالي:
إنشاء عرض مُجسَّد
CREATE TABLE wikistat_top
(
`path` String,
`month` Date,
hits UInt64
)
ENGINE = SummingMergeTree
ORDER BY (month, hits);
CREATE MATERIALIZED VIEW wikistat_top_mv
TO wikistat_top
AS
SELECT
path,
toStartOfMonth(time) AS month,
sum(hits) AS hits
FROM wikistat
GROUP BY path, month;
لن تتم تعبئة جدول الوجهة هذا إلا عند إدراج سجلات جديدة في جدول
تعبئة جدول الوجهة بالبيانات التاريخية
wikistat، لذا نحتاج إلى إجراء تعبئة للبيانات التاريخية.
أسهل طريقة لتنفيذ ذلك هي استخدام تعليمة
INSERT INTO SELECT للإدراج مباشرةً في الجدول الهدف الخاص بالعرض المُجسَّد باستخدام استعلام
SELECT الخاص بالعرض (التحويل):
اعتمادًا على كاردينالية مجموعة البيانات الخام (لدينا مليار صف!)، قد يكون هذا النهج كثيف الاستهلاك للذاكرة. بدلًا من ذلك، يمكنك استخدام طريقة بديلة تتطلب حدًا أدنى من الذاكرة:
INSERT INTO wikistat_top
SELECT
path,
toStartOfMonth(time) AS month,
sum(hits) AS hits
FROM wikistat
GROUP BY path, month;
- إنشاء جدول مؤقت باستخدام محرك جدول Null
- ربط نسخة من العرض المُجسَّد المستخدم عادةً بذلك الجدول المؤقت
- باستخدام استعلام
INSERT INTO SELECT، نسخ جميع البيانات من مجموعة البيانات الخام إلى ذلك الجدول المؤقت
- حذف الجدول المؤقت والعرض المُجسَّد المؤقت.
بعد ذلك، سننشئ عرضًا مُجسَّدًا لقراءة البيانات من
CREATE TABLE wikistat_backfill
(
`time` DateTime,
`project` String,
`subproject` String,
`path` String,
`hits` UInt64
)
ENGINE = Null;
wikistat_backfill وكتابتها في
wikistat_top
وأخيرًا، سنعبّئ
CREATE MATERIALIZED VIEW wikistat_backfill_top_mv
TO wikistat_top
AS
SELECT
path,
toStartOfMonth(time) AS month,
sum(hits) AS hits
FROM wikistat_backfill
GROUP BY path, month;
wikistat_backfill انطلاقًا من جدول
wikistat الأوّلي:
بمجرد اكتمال هذا الاستعلام، يمكننا حذف جدول تعبئة البيانات التاريخية والعرض المُجسَّد:
INSERT INTO wikistat_backfill
SELECT *
FROM wikistat;
يمكننا الآن الاستعلام من العرض المُجسَّد بدلًا من الجدول الأصلي:
DROP VIEW wikistat_backfill_top_mv;
DROP TABLE wikistat_backfill;
SELECT path, sum(hits) AS hits
FROM wikistat_top
WHERE month = '2015-05-01'
GROUP BY ALL
ORDER BY hits DESC
LIMIT 10;
التحسّن في الأداء هنا هائل. فبعد أن كان يستغرق ما يزيد قليلًا على ثانيتين لحساب إجابة هذا الاستعلام، أصبح الآن لا يستغرق سوى 4 ميلي ثانية.
┌─path──────────────────┬─────hits─┐
│ - │ 89543168 │
│ Angelsberg │ 7047863 │
│ Ana_Sayfa │ 5923985 │
│ Academy_Awards │ 4497264 │
│ Accueil_(homonymie) │ 2522074 │
│ 2015_in_spaceflight │ 2050098 │
│ Adolf_Hitler │ 1559520 │
│ 19_Kids_and_Counting │ 813275 │
│ Andrzej_Duda │ 796156 │
│ 2015_Nepal_earthquake │ 726327 │
└───────────────────────┴──────────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.