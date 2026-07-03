مرحبًا بك في دليلنا لاستخدام السلاسل الزمنية. في هذا الدليل، ستتعلّم كيفية إعداد ClickHouse واستخدامه لبيانات السلاسل الزمنية.

توجد بيانات السلاسل الزمنية في كل مكان في التحليلات الحديثة. فمن مقاييس النظام وسجلات التطبيقات إلى أحداث الأعمال وقراءات المستشعرات، تساعدنا نقاط البيانات التي تُجمع بمرور الوقت على فهم الاتجاهات والأنماط والحالات الشاذة في أنظمتنا وعملياتنا.

يتميّز ClickHouse في التعامل مع بيانات السلاسل الزمنية، إذ يوفّر إمكانات قوية لكلٍّ من التخزين والتحليل. سواء كنت تنشئ لوحة معلومات بسيطة للمراقبة أو تعالج بيتابايتات من بيانات المستشعرات في الوقت الفعلي، فإن ClickHouse يوفّر الأدوات والأداء اللذين تحتاج إليهما.

يرشدك هذا الدليل إلى كل ما تحتاج إلى معرفته للعمل مع بيانات السلاسل الزمنية في ClickHouse، بدءًا من المفاهيم الأساسية وصولًا إلى تقنيات التحسين المتقدمة. وستتعلّم كيف:

سواء كنت جديدًا في تحليل السلاسل الزمنية أو تسعى إلى تحسين تنفيذ قائم، فسيساعدك هذا الدليل على تحقيق أقصى استفادة من إمكانات ClickHouse في مجال السلاسل الزمنية.