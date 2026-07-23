يوضح لك هذا الدليل العملي كيفية صيانة بيانات rollup مُسبقة التجميع انطلاقًا من جدول أحداث كبير الحجم باستخدام العروض المادية. ستنشئ ثلاثة كائنات: جدولًا خامًا، وجدول rollup، والعرض المادي الذي يكتب إلى جدول الـrollup تلقائيًا.
استخدم هذا النمط عندما:
متى تستخدم هذا النمط
- يكون لديك تدفّق أحداث للإلحاق فقط (النقرات، مشاهدات الصفحات، إنترنت الأشياء، السجلات).
- تكون معظم الاستعلامات عمليات تجميع عبر نطاقات زمنية (لكل دقيقة/ساعة/يوم).
- تريد عمليات قراءة متسقة بأقل من ثانية من دون إعادة فحص جميع الصفوف الخام.
1
إنشاء جدول الأحداث الخام
ملاحظات
CREATE TABLE events_raw
(
event_time DateTime,
user_id UInt64,
country LowCardinality(String),
event_type LowCardinality(String),
value Float64
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toYYYYMM(event_time)
ORDER BY (event_time, user_id)
TTL event_time + INTERVAL 90 DAY DELETE
PARTITION BY toYYYYMM(event_time)يُبقي الأقسام صغيرة ويسهّل حذفها.
ORDER BY (event_time, user_id)يدعم الاستعلامات المقيّدة زمنيًا + عامل تصفية ثانوي.
LowCardinality(String)يوفّر الذاكرة للأبعاد الفئوية.
TTLينظّف البيانات الخام بعد 90 يومًا (اضبطه وفقًا لمتطلبات الاحتفاظ لديك).
2
صمّم جدول الـ rollup (المجمّع)
سنُجري التجميع المسبق على مستوى الساعة. اختر مستوى التفاصيل بما يتوافق مع نطاق التحليل الأكثر شيوعًا.
نحن نخزّن حالات التجميع (مثل
CREATE TABLE events_rollup_1h
(
bucket_start DateTime, -- start of the hour
country LowCardinality(String),
event_type LowCardinality(String),
users_uniq AggregateFunction(uniqExact, UInt64),
value_sum AggregateFunction(sum, Float64),
value_avg AggregateFunction(avg, Float64),
events_count AggregateFunction(count)
)
ENGINE = AggregatingMergeTree
PARTITION BY toYYYYMM(bucket_start)
ORDER BY (bucket_start, country, event_type)
AggregateFunction(sum, ...)) التي تمثّل بشكل مضغوط قيم تجميع جزئية، ويمكن دمجها أو تحويلها إلى نتائج نهائية لاحقًا.
3
أنشئ عرضًا ماديًا يملأ الـ rollup
يعمل هذا العرض المادي تلقائيًا عند إدراج بيانات في
events_raw ويكتب حالات التجميع إلى الـ rollup.
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_events_rollup_1h
TO events_rollup_1h
AS
SELECT
toStartOfHour(event_time) AS bucket_start,
country,
event_type,
uniqExactState(user_id) AS users_uniq,
sumState(value) AS value_sum,
avgState(value) AS value_avg,
countState() AS events_count
FROM events_raw
GROUP BY bucket_start, country, event_type;
4
أدرِج بعض البيانات النموذجية
أدرِج بعض البيانات النموذجية:
INSERT INTO events_raw VALUES
(now() - INTERVAL 4 SECOND, 101, 'US', 'view', 1),
(now() - INTERVAL 3 SECOND, 101, 'US', 'click', 1),
(now() - INTERVAL 2 SECOND, 202, 'DE', 'view', 1),
(now() - INTERVAL 1 SECOND, 101, 'US', 'view', 1);
5
الاستعلام عن الـ rollup
يمكنك إما دمج حالات التجميع عند القراءة، أو تحويلها إلى قيم نهائية:
- الدمج عند القراءة
- الإنهاء باستخدام -Final
SELECT
bucket_start,
country,
event_type,
uniqExactMerge(users_uniq) AS users,
sumMerge(value_sum) AS value_sum,
avgMerge(value_avg) AS value_avg,
countMerge(events_count) AS events
FROM events_rollup_1h
WHERE bucket_start >= now() - INTERVAL 1 DAY
GROUP BY ALL
ORDER BY bucket_start, country, event_type;
6
صفِّ البيانات حسب الحقول في المفتاح الأساسي للحصول على أفضل أداء
يمكنك استخدام الأمر
EXPLAIN لمعرفة كيفية استخدام الفهرس لتقليص نطاق البيانات:
Query
EXPLAIN indexes=1
SELECT *
FROM events_rollup_1h
WHERE bucket_start BETWEEN now() - INTERVAL 3 DAY AND now()
AND country = 'US';
تُظهر خطة تنفيذ الاستعلام أعلاه استخدام ثلاثة أنواع من الفهارس: فهرس MinMax، وفهرس التقسيم، وفهرس المفتاح الأساسي. يستخدم كل فهرس الحقول المحددة في مفتاحنا الأساسي:
Response
┌─explain────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
1. │ Expression ((Project names + Projection)) │
2. │ Expression │
3. │ ReadFromMergeTree (default.events_rollup_1h) │
4. │ Indexes: │
5. │ MinMax │
6. │ Keys: │
7. │ bucket_start │
8. │ Condition: and((bucket_start in (-Inf, 1758550242]), (bucket_start in [1758291042, +Inf))) │
9. │ Parts: 1/1 │
10. │ Granules: 1/1 │
11. │ Partition │
12. │ Keys: │
13. │ toYYYYMM(bucket_start) │
14. │ Condition: and((toYYYYMM(bucket_start) in (-Inf, 202509]), (toYYYYMM(bucket_start) in [202509, +Inf))) │
15. │ Parts: 1/1 │
16. │ Granules: 1/1 │
17. │ PrimaryKey │
18. │ Keys: │
19. │ bucket_start │
20. │ country │
21. │ Condition: and((country in ['US', 'US']), and((bucket_start in (-Inf, 1758550242]), (bucket_start in [1758291042, +Inf)))) │
22. │ Parts: 1/1 │
23. │ Granules: 1/1 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
(bucket_start, country, event_type).
وللحصول على أفضل أداء في التصفية، احرص على أن تستخدم استعلاماتك حقول المفتاح الأساسي لاستبعاد البيانات غير اللازمة.
7
أشكال شائعة
- مستويات دقة مختلفة: أضِف تجميعًا يوميًا:
ثم عرض مادي ثانٍ:
CREATE TABLE events_rollup_1d
(
bucket_start Date,
country LowCardinality(String),
event_type LowCardinality(String),
users_uniq AggregateFunction(uniqExact, UInt64),
value_sum AggregateFunction(sum, Float64),
value_avg AggregateFunction(avg, Float64),
events_count AggregateFunction(count)
)
ENGINE = AggregatingMergeTree
PARTITION BY toYYYYMM(bucket_start)
ORDER BY (bucket_start, country, event_type);
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_events_rollup_1d
TO events_rollup_1d
AS
SELECT
toDate(event_time) AS bucket_start,
country,
event_type,
uniqExactState(user_id),
sumState(value),
avgState(value),
countState()
FROM events_raw
GROUP BY ALL;
- الضغط: طبّق ترميزات الضغط على الأعمدة الكبيرة (مثال:
Codec(ZSTD(3))) في الجدول الخام.
- التحكم في التكلفة: اجعل عبء الاحتفاظ المكثّف في الجدول الخام، واحتفظ بالتجميعات المُلخّصة طويلة الأمد.
- الاستدراك: عند تحميل البيانات التاريخية، أدرِجها في
events_rawودَع
materialized viewينشئ التجميعات المُلخّصة تلقائيًا. بالنسبة إلى الصفوف الموجودة، استخدم
POPULATEعند إنشاء
materialized viewإذا كان ذلك مناسبًا، أو
INSERT SELECT.
8
التنظيف والاحتفاظ
- زِد مدة TTL للبيانات الخام (مثلًا، 30/90 يومًا)، مع الإبقاء على البيانات المُجمَّعة لفترة أطول (مثلًا، سنة واحدة).
- يمكنك أيضًا استخدام TTL للنقل لنقل الأجزاء القديمة إلى وحدة تخزين أقل تكلفة إذا كان التخزين المتدرج مفعّلًا.
9
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- هل لا يتم تحديث العرض المادي؟ تحقّق من أن عمليات الإدراج تتم إلى events_raw (وليس إلى جدول الـ rollup)، وأن وجهة العرض المادي صحيحة (
TO events_rollup_1h).
- هل الاستعلامات بطيئة؟ تأكّد من أنها تصل إلى الـ rollup (من خلال الاستعلام من جدول الـ rollup مباشرةً)، وأن عوامل تصفية الوقت تتوافق مع مستوى التجميع في الـ rollup.
- هل توجد حالات عدم تطابق في backfill؟ استخدم
SYSTEM FLUSH LOGSوتحقّق من
system.query_log/
system.partsللتأكد من عمليات الإدراج وعمليات الدمج.