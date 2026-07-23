يمكنك إما دمج حالات التجميع عند القراءة، أو تحويلها إلى قيم نهائية:

إذا كنت تتوقع أن تستهدف عمليات القراءة دائمًا الـ rollup، فيمكنك إنشاء عرض مادي ثانٍ يكتب قيمًا نهائية إلى جدول MergeTree «عادي» وبنفس الدقة 1h. تمنح حالات التجميع مرونة أكبر، بينما تجعل القيم النهائية عمليات القراءة أبسط قليلًا.