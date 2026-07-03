لنقم بملء هذا الجدول بمليار سجل:
CREATE TABLE wikistat
(
`time` DateTime,
`project` String,
`subproject` String,
`path` String,
`hits` UInt64
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (time);
INSERT INTO wikistat
SELECT *
FROM s3('https://ClickHouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/wikistat/partitioned/wikistat*.native.zst')
LIMIT 1e9;
أكثر المتطلبات شيوعًا هو تجميع البيانات على أساس فترات زمنية، مثل الحصول على العدد الإجمالي للزيارات لكل يوم:
التجميع حسب الفترات الزمنية
SELECT
toDate(time) AS date,
sum(hits) AS hits
FROM wikistat
GROUP BY ALL
ORDER BY date ASC
LIMIT 5;
لقد استخدمنا هنا الدالة
┌───────date─┬─────hits─┐
│ 2015-05-01 │ 25524369 │
│ 2015-05-02 │ 25608105 │
│ 2015-05-03 │ 28567101 │
│ 2015-05-04 │ 29229944 │
│ 2015-05-05 │ 29383573 │
└────────────┴──────────┘
toDate()، التي تحوّل الوقت المحدد إلى النوع Date. وبدلًا من ذلك، يمكننا التجميع على أساس كل ساعة مع التصفية حسب التاريخ المحدد:
SELECT
toStartOfHour(time) AS hour,
sum(hits) AS hits
FROM wikistat
WHERE date(time) = '2015-07-01'
GROUP BY ALL
ORDER BY hour ASC
LIMIT 5;
تُحوِّل الدالة
┌────────────────hour─┬───hits─┐
│ 2015-07-01 00:00:00 │ 656676 │
│ 2015-07-01 01:00:00 │ 768837 │
│ 2015-07-01 02:00:00 │ 862311 │
│ 2015-07-01 03:00:00 │ 829261 │
│ 2015-07-01 04:00:00 │ 749365 │
└─────────────────────┴────────┘
toStartOfHour() المستخدمة هنا الوقت المحدد إلى بداية الساعة.
يمكنك أيضًا التجميع حسب السنة أو الربع أو الشهر أو اليوم.
يمكننا حتى التجميع حسب فترات زمنية اعتباطية، مثل 5 دقائق، باستخدام الدالة
فترات التجميع المخصصة
toStartOfInterval().
لنفترض أننا نريد التجميع حسب فترات مدتها 4 ساعات.
يمكننا تحديد فترة التجميع باستخدام البند
INTERVAL:
أو يمكن استخدام الدالة
SELECT
toStartOfInterval(time, INTERVAL 4 HOUR) AS interval,
sum(hits) AS hits
FROM wikistat
WHERE date(time) = '2015-07-01'
GROUP BY ALL
ORDER BY interval ASC
LIMIT 6;
toIntervalHour()
في كلتا الحالتين، تكون النتائج كما يلي:
SELECT
toStartOfInterval(time, toIntervalHour(4)) AS interval,
sum(hits) AS hits
FROM wikistat
WHERE date(time) = '2015-07-01'
GROUP BY ALL
ORDER BY interval ASC
LIMIT 6;
┌────────────interval─┬────hits─┐
│ 2015-07-01 00:00:00 │ 3117085 │
│ 2015-07-01 04:00:00 │ 2928396 │
│ 2015-07-01 08:00:00 │ 2679775 │
│ 2015-07-01 12:00:00 │ 2461324 │
│ 2015-07-01 16:00:00 │ 2823199 │
│ 2015-07-01 20:00:00 │ 2984758 │
└─────────────────────┴─────────┘
في كثير من الحالات، نتعامل مع بيانات متفرقة تتضمن بعض الفترات الزمنية المفقودة. وينتج عن ذلك مجموعات فارغة. لنأخذ المثال التالي حيث نُجمِّع البيانات ضمن فترات زمنية مدتها ساعة واحدة. سينتج عن ذلك الإحصاءات التالية، مع غياب القيم لبعض الساعات:
ملء المجموعات الفارغة
SELECT
toStartOfHour(time) AS hour,
sum(hits)
FROM wikistat
WHERE (project = 'ast') AND (subproject = 'm') AND (date(time) = '2015-07-01')
GROUP BY ALL
ORDER BY hour ASC;
يوفّر ClickHouse المُعدِّل
┌────────────────hour─┬─sum(hits)─┐
│ 2015-07-01 00:00:00 │ 3 │ <- missing values
│ 2015-07-01 02:00:00 │ 1 │ <- missing values
│ 2015-07-01 04:00:00 │ 1 │
│ 2015-07-01 05:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 06:00:00 │ 1 │
│ 2015-07-01 07:00:00 │ 1 │
│ 2015-07-01 08:00:00 │ 3 │
│ 2015-07-01 09:00:00 │ 2 │ <- missing values
│ 2015-07-01 12:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 13:00:00 │ 4 │
│ 2015-07-01 14:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 15:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 16:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 17:00:00 │ 1 │
│ 2015-07-01 18:00:00 │ 5 │
│ 2015-07-01 19:00:00 │ 5 │
│ 2015-07-01 20:00:00 │ 4 │
│ 2015-07-01 21:00:00 │ 4 │
│ 2015-07-01 22:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 23:00:00 │ 2 │
└─────────────────────┴───────────┘
WITH FILL لمعالجة ذلك. سيملأ هذا جميع الساعات الفارغة بالأصفار، مما يتيح لنا فهم التوزيع عبر الزمن بصورة أفضل:
SELECT
toStartOfHour(time) AS hour,
sum(hits)
FROM wikistat
WHERE (project = 'ast') AND (subproject = 'm') AND (date(time) = '2015-07-01')
GROUP BY ALL
ORDER BY hour ASC WITH FILL STEP toIntervalHour(1);
┌────────────────hour─┬─sum(hits)─┐
│ 2015-07-01 00:00:00 │ 3 │
│ 2015-07-01 01:00:00 │ 0 │ <- new value
│ 2015-07-01 02:00:00 │ 1 │
│ 2015-07-01 03:00:00 │ 0 │ <- new value
│ 2015-07-01 04:00:00 │ 1 │
│ 2015-07-01 05:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 06:00:00 │ 1 │
│ 2015-07-01 07:00:00 │ 1 │
│ 2015-07-01 08:00:00 │ 3 │
│ 2015-07-01 09:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 10:00:00 │ 0 │ <- new value
│ 2015-07-01 11:00:00 │ 0 │ <- new value
│ 2015-07-01 12:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 13:00:00 │ 4 │
│ 2015-07-01 14:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 15:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 16:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 17:00:00 │ 1 │
│ 2015-07-01 18:00:00 │ 5 │
│ 2015-07-01 19:00:00 │ 5 │
│ 2015-07-01 20:00:00 │ 4 │
│ 2015-07-01 21:00:00 │ 4 │
│ 2015-07-01 22:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 23:00:00 │ 2 │
└─────────────────────┴───────────┘
أحيانًا، لا نريد التعامل مع بدايات الفترات الزمنية (مثل بداية يوم أو ساعة)، بل مع نوافذ زمنية. لنفترض أننا نريد فهم إجمالي hits لنافذة زمنية، ليس على أساس الأيام بل على أساس فترة من 24 ساعة تبدأ من الساعة 6 مساءً. يمكننا استخدام الدالة
النوافذ الزمنية المتحركة
date_diff() لحساب الفرق بين وقت مرجعي ووقت كل سجل.
في هذه الحالة، سيمثل العمود
day الفرق بالأيام (على سبيل المثال: قبل يوم واحد، قبل يومين، وهكذا):
SELECT
dateDiff('day', toDateTime('2015-05-01 18:00:00'), time) AS day,
sum(hits),
FROM wikistat
GROUP BY ALL
ORDER BY day ASC
LIMIT 5;
┌─day─┬─sum(hits)─┐
│ 0 │ 25524369 │
│ 1 │ 25608105 │
│ 2 │ 28567101 │
│ 3 │ 29229944 │
│ 4 │ 29383573 │
└─────┴───────────┘