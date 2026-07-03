WITH FILL مفيدة.
يوضح هذا الدليل كيفية استخدام
WITH FILL لملء الفجوات في بيانات السلاسل الزمنية.
تخيّل أن لدينا الجدول التالي الذي يخزّن البيانات الوصفية للصور المُولَّدة بواسطة خدمة صور قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي:
الإعداد
لنستورد بعض السجلات:
CREATE TABLE images
(
`id` String,
`timestamp` DateTime64(3),
`height` Int64,
`width` Int64,
`size` Int64
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (size, height, width);
INSERT INTO images VALUES (1088619203512250448, '2023-03-24 00:24:03.684', 1536, 1536, 2207289);
INSERT INTO images VALUES (1088619204040736859, '2023-03-24 00:24:03.810', 1024, 1024, 1928974);
INSERT INTO images VALUES (1088619204749561989, '2023-03-24 00:24:03.979', 1024, 1024, 1275619);
INSERT INTO images VALUES (1088619206431477862, '2023-03-24 00:24:04.380', 2048, 2048, 5985703);
INSERT INTO images VALUES (1088619206905434213, '2023-03-24 00:24:04.493', 1024, 1024, 1558455);
INSERT INTO images VALUES (1088619208524431510, '2023-03-24 00:24:04.879', 1024, 1024, 1494869);
INSERT INTO images VALUES (1088619208425437515, '2023-03-24 00:24:05.160', 1024, 1024, 1538451);
سنستعرض الصور التي أُنشئت بين
الاستعلام حسب bucket
00:24:03 و
00:24:04 في 24 مارس 2023، لذا لنُنشئ بعض المعلمات لهاتين النقطتين الزمنيتين:
بعد ذلك، سنكتب استعلامًا يُجمِّع البيانات في bucket قدرها 100 مللي ثانية ويُرجع عدد الصور المُنشأة ضمن كل bucket:
SET param_start = '2023-03-24 00:24:03',
param_end = '2023-03-24 00:24:04';
SELECT
toStartOfInterval(timestamp, toIntervalMillisecond(100)) AS bucket,
count() AS count
FROM MidJourney.images
WHERE (timestamp >= {start:String}) AND (timestamp <= {end:String})
GROUP BY ALL
ORDER BY bucket ASC
تتضمن مجموعة النتائج فقط قيم bucket التي أُنشئت فيها صورة، ولكن في تحليل السلاسل الزمنية، قد نرغب في إرجاع كل bucket بطول 100 مللي ثانية، حتى إن لم تكن تحتوي على أي سجلات.
┌──────────────────bucket─┬─count─┐
│ 2023-03-24 00:24:03.600 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.800 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.900 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.300 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.400 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.800 │ 1 │
└─────────────────────────┴───────┘
يمكننا استخدام عبارة
WITH FILL
WITH FILL لملء هذه الفجوات.
وسنحدّد أيضًا
STEP، وهو حجم الفجوات التي نريد ملأها.
وتكون القيمة الافتراضية هنا ثانية واحدة لأنواع
DateTime، لكننا نريد ملء فجوات بطول 100ms، لذا سنستخدم فاصلًا زمنيًا مقداره 100ms بوصفه قيمة الخطوة:
SELECT
toStartOfInterval(timestamp, toIntervalMillisecond(100)) AS bucket,
count() AS count
FROM MidJourney.images
WHERE (timestamp >= {start:String}) AND (timestamp <= {end:String})
GROUP BY ALL
ORDER BY bucket ASC
WITH FILL
STEP toIntervalMillisecond(100);
يمكننا أن نرى أن الفجوات قد مُلئت بقيم 0 في العمود
┌──────────────────bucket─┬─count─┐
│ 2023-03-24 00:24:03.600 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.700 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.800 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.900 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.000 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.100 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.200 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.300 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.400 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.500 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.600 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.700 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.800 │ 1 │
└─────────────────────────┴───────┘
count.
ومع ذلك، ما تزال هناك فجوة في بداية النطاق الزمني، ويمكننا معالجة ذلك بتحديد
WITH FILL…FROM
FROM:
SELECT
toStartOfInterval(timestamp, toIntervalMillisecond(100)) AS bucket,
count() AS count
FROM MidJourney.images
WHERE (timestamp >= {start:String}) AND (timestamp <= {end:String})
GROUP BY ALL
ORDER BY bucket ASC
WITH FILL
FROM toDateTime64({start:String}, 3)
STEP toIntervalMillisecond(100);
يمكننا أن نرى من النتائج أن جميع قيم bucket من
┌──────────────────bucket─┬─count─┐
│ 2023-03-24 00:24:03.000 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.100 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.200 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.300 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.400 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.500 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.600 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.700 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.800 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.900 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.000 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.100 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.200 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.300 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.400 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.500 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.600 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.700 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.800 │ 1 │
└─────────────────────────┴───────┘
00:24:03.000 إلى
00:24:03.500 باتت تظهر الآن.
ما زالت بعض قيم bucket مفقودة من نهاية النطاق الزمني، لكن يمكننا ملؤها بتحديد قيمة
WITH FILL…TO
TO.
TO ليست شاملة، لذا سنضيف مقدارًا صغيرًا إلى وقت الانتهاء للتأكد من تضمينه:
SELECT
toStartOfInterval(timestamp, toIntervalMillisecond(100)) AS bucket,
count() AS count
FROM MidJourney.images
WHERE (timestamp >= {start:String}) AND (timestamp <= {end:String})
GROUP BY ALL
ORDER BY bucket ASC
WITH FILL
FROM toDateTime64({start:String}, 3)
TO toDateTime64({end:String}, 3) + INTERVAL 1 millisecond
STEP toIntervalMillisecond(100);
تم الآن ملء جميع الفجوات، وأصبح لدينا سجل لكل bucket بطول 100 مللي ثانية من
┌──────────────────bucket─┬─count─┐
│ 2023-03-24 00:24:03.000 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.100 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.200 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.300 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.400 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.500 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.600 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.700 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.800 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.900 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.000 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.100 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.200 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.300 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.400 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.500 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.600 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.700 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.800 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.900 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:05.000 │ 0 │
└─────────────────────────┴───────┘
00:24:03.000 إلى
00:24:05.000.
لنفترض أننا نريد الآن تتبّع العدد التراكمي للصور المُنشأة عبر الـ buckets. يمكننا القيام بذلك بإضافة عمود
العدّ التراكمي
cumulative، كما هو موضح أدناه:
SELECT
toStartOfInterval(timestamp, toIntervalMillisecond(100)) AS bucket,
count() AS count,
sum(count) OVER (ORDER BY bucket) AS cumulative
FROM MidJourney.images
WHERE (timestamp >= {start:String}) AND (timestamp <= {end:String})
GROUP BY ALL
ORDER BY bucket ASC
WITH FILL
FROM toDateTime64({start:String}, 3)
TO toDateTime64({end:String}, 3) + INTERVAL 1 millisecond
STEP toIntervalMillisecond(100);
قيم العمود التراكمي لا تظهر بالشكل الذي نريده.
┌──────────────────bucket─┬─count─┬─cumulative─┐
│ 2023-03-24 00:24:03.000 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.100 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.200 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.300 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.400 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.500 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.600 │ 1 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.700 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.800 │ 1 │ 2 │
│ 2023-03-24 00:24:03.900 │ 1 │ 3 │
│ 2023-03-24 00:24:04.000 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.100 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.200 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.300 │ 1 │ 4 │
│ 2023-03-24 00:24:04.400 │ 1 │ 5 │
│ 2023-03-24 00:24:04.500 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.600 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.700 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.800 │ 1 │ 6 │
│ 2023-03-24 00:24:04.900 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:05.000 │ 0 │ 0 │
└─────────────────────────┴───────┴────────────┘
كل الصفوف التي تحتوي على
WITH FILL…INTERPOLATE
0 في العمود
count تكون قيمة العمود التراكمي فيها أيضًا
0، بينما نفضّل أن يستخدم هذا العمود القيمة السابقة من العمود
cumulative.
يمكننا تحقيق ذلك باستخدام البند
INTERPOLATE، كما هو موضح أدناه:
SELECT
toStartOfInterval(timestamp, toIntervalMillisecond(100)) AS bucket,
count() AS count,
sum(count) OVER (ORDER BY bucket) AS cumulative
FROM MidJourney.images
WHERE (timestamp >= {start:String}) AND (timestamp <= {end:String})
GROUP BY ALL
ORDER BY bucket ASC
WITH FILL
FROM toDateTime64({start:String}, 3)
TO toDateTime64({end:String}, 3) + INTERVAL 100 millisecond
STEP toIntervalMillisecond(100)
INTERPOLATE (cumulative);
هذا يبدو أفضل بكثير. والآن، لوضع اللمسة الأخيرة عليه، لنُضِف مخططًا شريطيًا باستخدام الدالة
┌──────────────────bucket─┬─count─┬─cumulative─┐
│ 2023-03-24 00:24:03.000 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.100 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.200 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.300 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.400 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.500 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.600 │ 1 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.700 │ 0 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.800 │ 1 │ 2 │
│ 2023-03-24 00:24:03.900 │ 1 │ 3 │
│ 2023-03-24 00:24:04.000 │ 0 │ 3 │
│ 2023-03-24 00:24:04.100 │ 0 │ 3 │
│ 2023-03-24 00:24:04.200 │ 0 │ 3 │
│ 2023-03-24 00:24:04.300 │ 1 │ 4 │
│ 2023-03-24 00:24:04.400 │ 1 │ 5 │
│ 2023-03-24 00:24:04.500 │ 0 │ 5 │
│ 2023-03-24 00:24:04.600 │ 0 │ 5 │
│ 2023-03-24 00:24:04.700 │ 0 │ 5 │
│ 2023-03-24 00:24:04.800 │ 1 │ 6 │
│ 2023-03-24 00:24:04.900 │ 0 │ 6 │
│ 2023-03-24 00:24:05.000 │ 0 │ 6 │
└─────────────────────────┴───────┴────────────┘
bar، مع عدم نسيان إضافة عمودنا الجديد إلى عبارة
INTERPOLATE.
SELECT
toStartOfInterval(timestamp, toIntervalMillisecond(100)) AS bucket,
count() AS count,
sum(count) OVER (ORDER BY bucket) AS cumulative,
bar(cumulative, 0, 10, 10) AS barChart
FROM MidJourney.images
WHERE (timestamp >= {start:String}) AND (timestamp <= {end:String})
GROUP BY ALL
ORDER BY bucket ASC
WITH FILL
FROM toDateTime64({start:String}, 3)
TO toDateTime64({end:String}, 3) + INTERVAL 100 millisecond
STEP toIntervalMillisecond(100)
INTERPOLATE (cumulative, barChart);
┌──────────────────bucket─┬─count─┬─cumulative─┬─barChart─┐
│ 2023-03-24 00:24:03.000 │ 0 │ 0 │ │
│ 2023-03-24 00:24:03.100 │ 0 │ 0 │ │
│ 2023-03-24 00:24:03.200 │ 0 │ 0 │ │
│ 2023-03-24 00:24:03.300 │ 0 │ 0 │ │
│ 2023-03-24 00:24:03.400 │ 0 │ 0 │ │
│ 2023-03-24 00:24:03.500 │ 0 │ 0 │ │
│ 2023-03-24 00:24:03.600 │ 1 │ 1 │ █ │
│ 2023-03-24 00:24:03.700 │ 0 │ 1 │ █ │
│ 2023-03-24 00:24:03.800 │ 1 │ 2 │ ██ │
│ 2023-03-24 00:24:03.900 │ 1 │ 3 │ ███ │
│ 2023-03-24 00:24:04.000 │ 0 │ 3 │ ███ │
│ 2023-03-24 00:24:04.100 │ 0 │ 3 │ ███ │
│ 2023-03-24 00:24:04.200 │ 0 │ 3 │ ███ │
│ 2023-03-24 00:24:04.300 │ 1 │ 4 │ ████ │
│ 2023-03-24 00:24:04.400 │ 1 │ 5 │ █████ │
│ 2023-03-24 00:24:04.500 │ 0 │ 5 │ █████ │
│ 2023-03-24 00:24:04.600 │ 0 │ 5 │ █████ │
│ 2023-03-24 00:24:04.700 │ 0 │ 5 │ █████ │
│ 2023-03-24 00:24:04.800 │ 1 │ 6 │ ██████ │
│ 2023-03-24 00:24:04.900 │ 0 │ 6 │ ██████ │
│ 2023-03-24 00:24:05.000 │ 0 │ 6 │ ██████ │
└─────────────────────────┴───────┴────────────┴──────────┘