Skip to main content
يقدّم هذا القسم أفضل الممارسات التي يُنصح باتباعها لتحقيق أقصى استفادة من ClickHouse.

اختيار مفتاح أساسي

كيفية اختيار مفتاح أساسي في ClickHouse.

اختيار أنواع البيانات

كيفية اختيار أنواع البيانات المناسبة لأعمدتك.

استخدام العروض المادية

انقل العمليات الحسابية من وقت الاستعلام إلى وقت الإدراج باستخدام العروض المادية.

تقليل JOINs وتحسينها

أفضل الممارسات لاستخدام JOINs في ClickHouse.

اختيار مفتاح تقسيم

كيفية اختيار مفتاح تقسيم.

اختيار استراتيجية الإدراج

كيفية اختيار استراتيجية إدراج، بما في ذلك عمليات الإدراج المجمّعة وغير المتزامنة.

استخدم فهارس تخطي البيانات عند الاقتضاء

كيفية ومتى تستخدم فهارس تخطي البيانات.

تجنب عمليات التعديل

لماذا ينبغي عليك تجنب عمليات التعديل في ClickHouse.

تجنب OPTIMIZE FINAL

لماذا ينبغي عليك تجنب OPTIMIZE TABLE ... FINAL.

تجنب الأعمدة من النوع Nullable

لماذا ينبغي تجنب الأعمدة من النوع Nullable في ClickHouse.

استخدم JSON عند الاقتضاء

متى تستخدم نوع البيانات JSON.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦