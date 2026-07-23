اختيار مفتاح أساسي
كيفية اختيار مفتاح أساسي في ClickHouse.
اختيار أنواع البيانات
كيفية اختيار أنواع البيانات المناسبة لأعمدتك.
استخدام العروض المادية
انقل العمليات الحسابية من وقت الاستعلام إلى وقت الإدراج باستخدام العروض المادية.
تقليل JOINs وتحسينها
أفضل الممارسات لاستخدام JOINs في ClickHouse.
اختيار مفتاح تقسيم
كيفية اختيار مفتاح تقسيم.
اختيار استراتيجية الإدراج
كيفية اختيار استراتيجية إدراج، بما في ذلك عمليات الإدراج المجمّعة وغير المتزامنة.
استخدم فهارس تخطي البيانات عند الاقتضاء
كيفية ومتى تستخدم فهارس تخطي البيانات.
تجنب عمليات التعديل
لماذا ينبغي عليك تجنب عمليات التعديل في ClickHouse.
تجنب OPTIMIZE FINAL
لماذا ينبغي عليك تجنب
OPTIMIZE TABLE ... FINAL.
تجنب الأعمدة من النوع Nullable
لماذا ينبغي تجنب الأعمدة من النوع Nullable في ClickHouse.
استخدم JSON عند الاقتضاء
متى تستخدم نوع البيانات
JSON.