يستخدم هذا المثال شهادات موقَّعة ذاتيًا مع CA موقَّعة ذاتيًا. في بيئات production، أنشئ CSR وقدّمه إلى فريق PKI لديك أو إلى موفّر الشهادات للحصول على شهادة معتمدة.