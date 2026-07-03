يمكن استخدام خادم LDAP لمصادقة مستخدمي ClickHouse. هناك طريقتان مختلفتان للقيام بذلك:
هذه الصفحة لا تنطبق على ClickHouse Cloud. الميزة الموثقة هنا غير متاحة في خدمات ClickHouse Cloud. راجع دليل التوافق مع Cloud الخاص بـ ClickHouse لمزيد من المعلومات.
- استخدام LDAP كمُصادِق خارجي للمستخدمين الحاليين المعرَّفين في
users.xmlأو في local access control paths.
- استخدام LDAP كدليل مستخدمين خارجي والسماح بمصادقة المستخدمين غير المعرَّفين محليًا إذا كانوا موجودين على خادم LDAP.
لتعريف خادم LDAP، يجب إضافة القسم
تعريف خادم LDAP
ldap_servers إلى ملف
config.xml.
مثال
لاحظ أنه يمكنك تعريف عدة خوادم LDAP ضمن قسم
<clickhouse>
<!- ... -->
<ldap_servers>
<!- Typical LDAP server. -->
<my_ldap_server>
<host>localhost</host>
<port>636</port>
<bind_dn>uid={user_name},ou=users,dc=example,dc=com</bind_dn>
<verification_cooldown>300</verification_cooldown>
<follow_referrals>false</follow_referrals>
<enable_tls>yes</enable_tls>
<tls_minimum_protocol_version>tls1.2</tls_minimum_protocol_version>
<tls_require_cert>demand</tls_require_cert>
<tls_cert_file>/path/to/tls_cert_file</tls_cert_file>
<tls_key_file>/path/to/tls_key_file</tls_key_file>
<tls_ca_cert_file>/path/to/tls_ca_cert_file</tls_ca_cert_file>
<tls_ca_cert_dir>/path/to/tls_ca_cert_dir</tls_ca_cert_dir>
<tls_cipher_suite>ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:AES256-GCM-SHA384</tls_cipher_suite>
</my_ldap_server>
<!- Typical Active Directory with configured user DN detection for further role mapping. -->
<my_ad_server>
<host>localhost</host>
<port>389</port>
<bind_dn>EXAMPLE\{user_name}</bind_dn>
<user_dn_detection>
<base_dn>CN=Users,DC=example,DC=com</base_dn>
<search_filter>(&(objectClass=user)(sAMAccountName={user_name}))</search_filter>
</user_dn_detection>
<enable_tls>no</enable_tls>
</my_ad_server>
</ldap_servers>
</clickhouse>
ldap_servers باستخدام أسماء مختلفة.
المعلمات
المعلمات الفرعية
|المعلمة
|الافتراضي
|الوصف
host
|—
|اسم المضيف أو عنوان IP لخادم LDAP. هذه المعلمة إلزامية ولا يمكن أن تكون فارغة.
port
636 /
389
|منفذ خادم LDAP. تكون القيمة الافتراضية
636 إذا كانت
enable_tls مضبوطة على
yes، وإلا فتكون
389.
bind_dn
|—
|قالب يُستخدم لإنشاء DN الذي سيتم تنفيذ
bind باستخدامه. يُنشأ DN الناتج باستبدال جميع المقاطع الفرعية
{user_name} في القالب باسم المستخدم الفعلي أثناء كل محاولة مصادقة.
auth_dn_prefix
|—
|مهمل. بديل لـ
bind_dn. لا يمكن استخدامه مع
bind_dn في الوقت نفسه. عند تحديده، يُنشأ bind DN على النحو
auth_dn_prefix + {user_name} + auth_dn_suffix. على سبيل المثال، فإن ضبط
auth_dn_prefix على
uid= و
auth_dn_suffix على
,ou=users,dc=example,dc=com يكافئ ضبط
bind_dn على
uid={user_name},ou=users,dc=example,dc=com.
auth_dn_suffix
|—
|مهمل. راجع
auth_dn_prefix.
verification_cooldown
0
|فترة زمنية، بالثواني، بعد نجاح محاولة
bind، يُفترض خلالها أن المستخدم قد تمت مصادقته بنجاح لجميع الطلبات المتتالية من دون الاتصال بخادم LDAP. حدّد
0 لتعطيل التخزين المؤقت وفرض الاتصال بخادم LDAP لكل طلب مصادقة.
follow_referrals
false
|علامة للسماح لمكتبة LDAP العميلة بمتابعة إحالات LDAP التي يعيدها الخادم تلقائيًا. يكون ذلك مهمًا غالبًا في بيئات Microsoft Active Directory، حيث يمكن أن تؤدي عمليات البحث في
subtree عند
base DN عالي المستوى (مثل
DC=example,DC=com) إلى إعادة إحالات/مراجع بحث (مثل
DC=DomainDnsZones,...). اضبطه على
true فقط عندما تحتاج صراحةً إلى عمليات بحث عبر الأقسام.
enable_tls
yes
|علامة لتفعيل استخدام اتصال آمن بخادم LDAP. حدّد
no لاستخدام بروتوكول
ldap:// النصي الصريح (غير موصى به)، أو
yes لاستخدام LDAP عبر SSL/TLS باستخدام بروتوكول
ldaps:// (موصى به)، أو
starttls لاستخدام بروتوكول StartTLS القديم (بروتوكول
ldap:// نصي صريح تتم ترقيته إلى TLS).
tls_minimum_protocol_version
tls1.2
|الحد الأدنى لإصدار بروتوكول SSL/TLS. القيم المقبولة:
ssl2،
ssl3،
tls1.0،
tls1.1،
tls1.2.
tls_require_cert
demand
|سلوك التحقق من شهادة النظير في SSL/TLS. القيم المقبولة:
never،
allow،
try،
demand.
tls_cert_file
|—
|المسار إلى ملف الشهادة.
tls_key_file
|—
|المسار إلى ملف مفتاح الشهادة.
tls_ca_cert_file
|—
|المسار إلى ملف شهادة CA.
tls_ca_cert_dir
|—
|المسار إلى الدليل الذي يحتوي على شهادات CA.
tls_cipher_suite
|—
|مجموعة التعمية المسموح بها (بصياغة OpenSSL).
search_limit
256
|الحد الأقصى لعدد الإدخالات التي يمكن أن تعيدها استعلامات بحث LDAP التي ينفذها تعريف هذا الخادم (لاكتشاف user DN وتعيين الأدوار).
user_dn_detection
قسم يحتوي على معلمات بحث LDAP لاكتشاف user DN الفعلي للمستخدم الذي تم تنفيذ
bind له. يُستخدم هذا بشكل أساسي في search filters لمزيد من تعيين الأدوار عندما يكون الخادم هو Active Directory. سيُستخدم user DN الناتج عند استبدال المقاطع الفرعية
{user_dn} حيثما كان استخدامها مسموحًا. افتراضيًا، يُضبط user DN ليكون مساويًا لـ bind DN، ولكن بمجرد تنفيذ بحث LDAP، سيتم تحديثه إلى قيمة user DN الفعلية المكتشفة.
|المعلمة
|الافتراضي
|الوصف
base_dn
|—
|قالب يُستخدم لإنشاء base DN الخاص بـ بحث LDAP. يُنشأ DN الناتج باستبدال جميع المقاطع الفرعية
{user_name} و
{bind_dn} في القالب باسم المستخدم الفعلي وbind DN أثناء بحث LDAP.
scope
subtree
|نطاق بحث LDAP. القيم المقبولة:
base،
one_level،
children،
subtree.
search_filter
|—
|قالب يُستخدم لإنشاء search filter الخاص بـ بحث LDAP. يُنشأ عامل التصفية الناتج باستبدال جميع المقاطع الفرعية
{user_name} و
{bind_dn} و
{base_dn} في القالب باسم المستخدم الفعلي وbind DN وbase DN أثناء بحث LDAP. لاحظ أنه يجب تنفيذ إفلات للأحرف الخاصة بشكل صحيح في XML.
يمكن استخدام خادم LDAP بعيد كوسيلة للتحقق من كلمات مرور المستخدمين المعرَّفين محليًا (أي المستخدمين المعرَّفين في
المُصادِق الخارجي LDAP
users.xml أو في مسارات التحكّم بالوصول المحلية). ولتحقيق ذلك، حدِّد اسم خادم LDAP المعرَّف مسبقًا بدلًا من
password أو الأقسام المشابهة في تعريف المستخدم.
عند كل محاولة تسجيل دخول، يحاول ClickHouse تنفيذ عملية “bind” إلى الـ DN المحدد في المعلمة
bind_dn ضمن تعريف خادم LDAP باستخدام بيانات الاعتماد المقدَّمة، وإذا نجحت العملية، يُعَدّ المستخدم موثَّقًا. ويُسمّى هذا غالبًا أسلوب “simple bind”.
مثال
لاحظ أن المستخدم
<clickhouse>
<!- ... -->
<users>
<!- ... -->
<my_user>
<!- ... -->
<ldap>
<server>my_ldap_server</server>
</ldap>
</my_user>
</users>
</clickhouse>
my_user يرتبط بـ
my_ldap_server. يجب تهيئة خادم LDAP هذا في ملف
config.xml الرئيسي كما وُضح سابقًا.
عند تمكين التحكم في الوصول وإدارة الحسابات المعتمد على SQL، يمكن أيضًا إنشاء المستخدمين الذين تجري مصادقتهم عبر خوادم LDAP باستخدام تعليمة CREATE USER.
Query
CREATE USER my_user IDENTIFIED WITH ldap SERVER 'my_ldap_server';
بالإضافة إلى المستخدمين المعرّفين محليًا، يمكن استخدام خادم LDAP بعيد كمصدر لتعريفات المستخدمين. لتحقيق ذلك، حدِّد اسم خادم LDAP المعرّف مسبقًا (راجع تعريف خادم LDAP) في قسم
دليل المستخدمين الخارجي عبر LDAP
ldap داخل قسم
users_directories في ملف
config.xml.
عند كل محاولة تسجيل دخول، يحاول ClickHouse العثور على تعريف المستخدم محليًا ومصادقته كالمعتاد. وإذا لم يكن المستخدم معرّفًا، فسيفترض ClickHouse أن تعريفه موجود في دليل LDAP الخارجي، وسيحاول تنفيذ عملية “bind” إلى الـ DN المحدد على خادم LDAP باستخدام بيانات الاعتماد المقدَّمة. وإذا نجحت العملية، فسيُعتبر المستخدم موجودًا ومصادقًا عليه. وسيُسنَد إلى المستخدم ما يرد في قسم
roles من أدوار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنفيذ عملية “search” في LDAP، ويمكن تحويل النتائج لتُعامل على أنها أسماء أدوار ثم تُسنَد إلى المستخدم إذا كان قسم
role_mapping مهيأً أيضًا. ويعني هذا كله أن التحكم في الوصول وإدارة الحسابات المعتمد على SQL مفعّل، وأن الأدوار أُنشئت باستخدام عبارة CREATE ROLE.
مثال
يوضع في
config.xml.
لاحظ أن
<clickhouse>
<!- ... -->
<user_directories>
<!- Typical LDAP server. -->
<ldap>
<server>my_ldap_server</server>
<roles>
<my_local_role1 />
<my_local_role2 />
</roles>
<role_mapping>
<base_dn>ou=groups,dc=example,dc=com</base_dn>
<scope>subtree</scope>
<search_filter>(&(objectClass=groupOfNames)(member={bind_dn}))</search_filter>
<attribute>cn</attribute>
<prefix>clickhouse_</prefix>
</role_mapping>
</ldap>
<!- Typical Active Directory with role mapping that relies on the detected user DN. -->
<ldap>
<server>my_ad_server</server>
<role_mapping>
<base_dn>CN=Users,DC=example,DC=com</base_dn>
<attribute>CN</attribute>
<scope>subtree</scope>
<search_filter>(&(objectClass=group)(member={user_dn}))</search_filter>
<prefix>clickhouse_</prefix>
</role_mapping>
</ldap>
</user_directories>
</clickhouse>
my_ldap_server المشار إليه في قسم
ldap داخل قسم
user_directories يجب أن يكون خادم LDAP مُعرَّفًا مسبقًا ومُهيّأً في
config.xml (راجع تعريف خادم LDAP).
المعلمات
المعلمات الفرعية لـ
|المعلمة
|الافتراضي
|الوصف
server
|—
|أحد أسماء خوادم LDAP المعرَّفة في قسم
ldap_servers في
config أعلاه. هذه المعلمة إلزامية ولا يمكن أن تكون فارغة.
roles
|—
|قسم يتضمن قائمة بالأدوار المعرَّفة محليًا والتي ستُسنَد إلى كل مستخدم يُسترجَع من خادم LDAP. إذا لم تُحدَّد أي أدوار هنا أو لم تُسنَد عبر تعيين الأدوار (أدناه)، فلن يتمكن المستخدم من تنفيذ أي actions بعد authentication.
role_mapping
قسم يتضمن معلمات بحث LDAP وقواعد تعيين الأدوار. عند مصادقة المستخدم، وأثناء استمرار الارتباط بـ LDAP، يُجرى بحث LDAP باستخدام
search_filter واسم المستخدم الذي سجّل الدخول. ولكل entry يُعثر عليه أثناء هذا البحث، تُستخرج قيمة الـ attribute المحدد. ولكل قيمة attribute تحمل الـ prefix المحدد، يُزال الـ prefix، ويصبح الجزء المتبقي من القيمة اسم role محلي معرَّف في ClickHouse، ويُفترض أن يكون قد أُنشئ مسبقًا باستخدام عبارة CREATE ROLE. يمكن تعريف عدة أقسام
role_mapping داخل قسم
ldap نفسه، وستُطبَّق جميعها.
|المعلمة
|القيمة الافتراضية
|الوصف
base_dn
|—
|القالب المستخدم لإنشاء
base DN لبحث LDAP. ويُنشأ DN الناتج باستبدال جميع السلاسل الفرعية
{user_name} و
{bind_dn} و
{user_dn} في القالب باسم المستخدم الفعلي، و
bind DN، و
user DN أثناء كل بحث LDAP.
scope
subtree
|نطاق بحث LDAP. القيم المقبولة:
base و
one_level و
children و
subtree.
search_filter
|—
|القالب المستخدم لإنشاء search filter لبحث LDAP. ويُنشأ عامل التصفية الناتج باستبدال جميع السلاسل الفرعية
{user_name} و
{bind_dn} و
{user_dn} و
{base_dn} في القالب باسم المستخدم الفعلي، و
bind DN، و
user DN، و
base DN أثناء كل بحث LDAP. لاحظ أنه يجب إجراء إفلات للأحرف الخاصة بشكل صحيح في XML.
attribute
cn
|اسم السمة التي ستُعاد قيمها بواسطة بحث LDAP.
prefix
|فارغ
|البادئة المتوقعة قبل كل سلسلة في القائمة الأصلية للسلاسل المُعادة بواسطة بحث LDAP. ستُزال البادئة من السلاسل الأصلية، وستُعامل السلاسل الناتجة على أنها أسماء أدوار محلية.