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يمكن استخدام خادم LDAP لمصادقة مستخدمي ClickHouse. هناك طريقتان مختلفتان للقيام بذلك:

استخدام LDAP كمُصادِق خارجي للمستخدمين الحاليين المعرَّفين في users.xml أو في local access control paths.

أو في local access control paths. استخدام LDAP كدليل مستخدمين خارجي والسماح بمصادقة المستخدمين غير المعرَّفين محليًا إذا كانوا موجودين على خادم LDAP.

في كلتا الحالتين، يجب تعريف خادم LDAP باسم داخلي في config الخاص بـ ClickHouse لكي تتمكن الأجزاء الأخرى من config من الرجوع إليه.

​ تعريف خادم LDAP

لتعريف خادم LDAP، يجب إضافة القسم ldap_servers إلى ملف config.xml .

مثال

< clickhouse > <!- ... --> < ldap_servers > <!- Typical LDAP server. --> < my_ldap_server > < host > localhost </ host > < port > 636 </ port > < bind_dn > uid={user_name},ou=users,dc=example,dc=com </ bind_dn > < verification_cooldown > 300 </ verification_cooldown > < follow_referrals > false </ follow_referrals > < enable_tls > yes </ enable_tls > < tls_minimum_protocol_version > tls1.2 </ tls_minimum_protocol_version > < tls_require_cert > demand </ tls_require_cert > < tls_cert_file > /path/to/tls_cert_file </ tls_cert_file > < tls_key_file > /path/to/tls_key_file </ tls_key_file > < tls_ca_cert_file > /path/to/tls_ca_cert_file </ tls_ca_cert_file > < tls_ca_cert_dir > /path/to/tls_ca_cert_dir </ tls_ca_cert_dir > < tls_cipher_suite > ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:AES256-GCM-SHA384 </ tls_cipher_suite > </ my_ldap_server > <!- Typical Active Directory with configured user DN detection for further role mapping. --> < my_ad_server > < host > localhost </ host > < port > 389 </ port > < bind_dn > EXAMPLE\{user_name} </ bind_dn > < user_dn_detection > < base_dn > CN=Users,DC=example,DC=com </ base_dn > < search_filter > ( & (objectClass=user)(sAMAccountName={user_name})) </ search_filter > </ user_dn_detection > < enable_tls > no </ enable_tls > </ my_ad_server > </ ldap_servers > </ clickhouse >

لاحظ أنه يمكنك تعريف عدة خوادم LDAP ضمن قسم ldap_servers باستخدام أسماء مختلفة.

المعلمات

المعلمة الافتراضي الوصف host — اسم المضيف أو عنوان IP لخادم LDAP. هذه المعلمة إلزامية ولا يمكن أن تكون فارغة. port 636 / 389 منفذ خادم LDAP. تكون القيمة الافتراضية 636 إذا كانت enable_tls مضبوطة على yes ، وإلا فتكون 389 . bind_dn — قالب يُستخدم لإنشاء DN الذي سيتم تنفيذ bind باستخدامه. يُنشأ DN الناتج باستبدال جميع المقاطع الفرعية {user_name} في القالب باسم المستخدم الفعلي أثناء كل محاولة مصادقة. auth_dn_prefix — مهمل. بديل لـ bind_dn . لا يمكن استخدامه مع bind_dn في الوقت نفسه. عند تحديده، يُنشأ bind DN على النحو auth_dn_prefix + {user_name} + auth_dn_suffix . على سبيل المثال، فإن ضبط auth_dn_prefix على uid= و auth_dn_suffix على ,ou=users,dc=example,dc=com يكافئ ضبط bind_dn على uid={user_name},ou=users,dc=example,dc=com . auth_dn_suffix — مهمل. راجع auth_dn_prefix . verification_cooldown 0 فترة زمنية، بالثواني، بعد نجاح محاولة bind ، يُفترض خلالها أن المستخدم قد تمت مصادقته بنجاح لجميع الطلبات المتتالية من دون الاتصال بخادم LDAP. حدّد 0 لتعطيل التخزين المؤقت وفرض الاتصال بخادم LDAP لكل طلب مصادقة. follow_referrals false علامة للسماح لمكتبة LDAP العميلة بمتابعة إحالات LDAP التي يعيدها الخادم تلقائيًا. يكون ذلك مهمًا غالبًا في بيئات Microsoft Active Directory، حيث يمكن أن تؤدي عمليات البحث في subtree عند base DN عالي المستوى (مثل DC=example,DC=com ) إلى إعادة إحالات/مراجع بحث (مثل DC=DomainDnsZones,... ). اضبطه على true فقط عندما تحتاج صراحةً إلى عمليات بحث عبر الأقسام. enable_tls yes علامة لتفعيل استخدام اتصال آمن بخادم LDAP. حدّد no لاستخدام بروتوكول ldap:// النصي الصريح (غير موصى به)، أو yes لاستخدام LDAP عبر SSL/TLS باستخدام بروتوكول ldaps:// (موصى به)، أو starttls لاستخدام بروتوكول StartTLS القديم (بروتوكول ldap:// نصي صريح تتم ترقيته إلى TLS). tls_minimum_protocol_version tls1.2 الحد الأدنى لإصدار بروتوكول SSL/TLS. القيم المقبولة: ssl2 ، ssl3 ، tls1.0 ، tls1.1 ، tls1.2 . tls_require_cert demand سلوك التحقق من شهادة النظير في SSL/TLS. القيم المقبولة: never ، allow ، try ، demand . tls_cert_file — المسار إلى ملف الشهادة. tls_key_file — المسار إلى ملف مفتاح الشهادة. tls_ca_cert_file — المسار إلى ملف شهادة CA. tls_ca_cert_dir — المسار إلى الدليل الذي يحتوي على شهادات CA. tls_cipher_suite — مجموعة التعمية المسموح بها (بصياغة OpenSSL). search_limit 256 الحد الأقصى لعدد الإدخالات التي يمكن أن تعيدها استعلامات بحث LDAP التي ينفذها تعريف هذا الخادم (لاكتشاف user DN وتعيين الأدوار).

المعلمات الفرعية user_dn_detection

قسم يحتوي على معلمات بحث LDAP لاكتشاف user DN الفعلي للمستخدم الذي تم تنفيذ bind له. يُستخدم هذا بشكل أساسي في search filters لمزيد من تعيين الأدوار عندما يكون الخادم هو Active Directory. سيُستخدم user DN الناتج عند استبدال المقاطع الفرعية {user_dn} حيثما كان استخدامها مسموحًا. افتراضيًا، يُضبط user DN ليكون مساويًا لـ bind DN، ولكن بمجرد تنفيذ بحث LDAP، سيتم تحديثه إلى قيمة user DN الفعلية المكتشفة.

المعلمة الافتراضي الوصف base_dn — قالب يُستخدم لإنشاء base DN الخاص بـ بحث LDAP. يُنشأ DN الناتج باستبدال جميع المقاطع الفرعية {user_name} و {bind_dn} في القالب باسم المستخدم الفعلي وbind DN أثناء بحث LDAP. scope subtree نطاق بحث LDAP. القيم المقبولة: base ، one_level ، children ، subtree . search_filter — قالب يُستخدم لإنشاء search filter الخاص بـ بحث LDAP. يُنشأ عامل التصفية الناتج باستبدال جميع المقاطع الفرعية {user_name} و {bind_dn} و {base_dn} في القالب باسم المستخدم الفعلي وbind DN وbase DN أثناء بحث LDAP. لاحظ أنه يجب تنفيذ إفلات للأحرف الخاصة بشكل صحيح في XML.

​ المُصادِق الخارجي LDAP

يمكن استخدام خادم LDAP بعيد كوسيلة للتحقق من كلمات مرور المستخدمين المعرَّفين محليًا (أي المستخدمين المعرَّفين في users.xml أو في مسارات التحكّم بالوصول المحلية). ولتحقيق ذلك، حدِّد اسم خادم LDAP المعرَّف مسبقًا بدلًا من password أو الأقسام المشابهة في تعريف المستخدم.

bind_dn ضمن عند كل محاولة تسجيل دخول، يحاول ClickHouse تنفيذ عملية “bind” إلى الـ DN المحدد في المعلمةضمن تعريف خادم LDAP باستخدام بيانات الاعتماد المقدَّمة، وإذا نجحت العملية، يُعَدّ المستخدم موثَّقًا. ويُسمّى هذا غالبًا أسلوب “simple bind”.

مثال

< clickhouse > <!- ... --> < users > <!- ... --> < my_user > <!- ... --> < ldap > < server > my_ldap_server </ server > </ ldap > </ my_user > </ users > </ clickhouse >

لاحظ أن المستخدم my_user يرتبط بـ my_ldap_server . يجب تهيئة خادم LDAP هذا في ملف config.xml الرئيسي كما وُضح سابقًا.

Query CREATE USER my_user IDENTIFIED WITH ldap SERVER 'my_ldap_server' ;

​ دليل المستخدمين الخارجي عبر LDAP

ldap داخل قسم users_directories في ملف config.xml . بالإضافة إلى المستخدمين المعرّفين محليًا، يمكن استخدام خادم LDAP بعيد كمصدر لتعريفات المستخدمين. لتحقيق ذلك، حدِّد اسم خادم LDAP المعرّف مسبقًا (راجع تعريف خادم LDAP ) في قسمداخل قسمفي ملف

roles من أدوار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنفيذ عملية “search” في LDAP، ويمكن تحويل النتائج لتُعامل على أنها أسماء أدوار ثم تُسنَد إلى المستخدم إذا كان قسم role_mapping مهيأً أيضًا. ويعني هذا كله أن عند كل محاولة تسجيل دخول، يحاول ClickHouse العثور على تعريف المستخدم محليًا ومصادقته كالمعتاد. وإذا لم يكن المستخدم معرّفًا، فسيفترض ClickHouse أن تعريفه موجود في دليل LDAP الخارجي، وسيحاول تنفيذ عملية “bind” إلى الـ DN المحدد على خادم LDAP باستخدام بيانات الاعتماد المقدَّمة. وإذا نجحت العملية، فسيُعتبر المستخدم موجودًا ومصادقًا عليه. وسيُسنَد إلى المستخدم ما يرد في قسممن أدوار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنفيذ عملية “search” في LDAP، ويمكن تحويل النتائج لتُعامل على أنها أسماء أدوار ثم تُسنَد إلى المستخدم إذا كان قسممهيأً أيضًا. ويعني هذا كله أن التحكم في الوصول وإدارة الحسابات المعتمد على SQL مفعّل، وأن الأدوار أُنشئت باستخدام عبارة CREATE ROLE

مثال

يوضع في config.xml .

< clickhouse > <!- ... --> < user_directories > <!- Typical LDAP server. --> < ldap > < server > my_ldap_server </ server > < roles > < my_local_role1 /> < my_local_role2 /> </ roles > < role_mapping > < base_dn > ou=groups,dc=example,dc=com </ base_dn > < scope > subtree </ scope > < search_filter > ( & (objectClass=groupOfNames)(member={bind_dn})) </ search_filter > < attribute > cn </ attribute > < prefix > clickhouse_ </ prefix > </ role_mapping > </ ldap > <!- Typical Active Directory with role mapping that relies on the detected user DN. --> < ldap > < server > my_ad_server </ server > < role_mapping > < base_dn > CN=Users,DC=example,DC=com </ base_dn > < attribute > CN </ attribute > < scope > subtree </ scope > < search_filter > ( & (objectClass=group)(member={user_dn})) </ search_filter > < prefix > clickhouse_ </ prefix > </ role_mapping > </ ldap > </ user_directories > </ clickhouse >

my_ldap_server المشار إليه في قسم ldap داخل قسم user_directories يجب أن يكون خادم LDAP مُعرَّفًا مسبقًا ومُهيّأً في config.xml (راجع لاحظ أنالمشار إليه في قسمداخل قسميجب أن يكون خادم LDAP مُعرَّفًا مسبقًا ومُهيّأً في(راجع تعريف خادم LDAP ).

المعلمات

المعلمة الافتراضي الوصف server — أحد أسماء خوادم LDAP المعرَّفة في قسم ldap_servers في config أعلاه. هذه المعلمة إلزامية ولا يمكن أن تكون فارغة. roles — قسم يتضمن قائمة بالأدوار المعرَّفة محليًا والتي ستُسنَد إلى كل مستخدم يُسترجَع من خادم LDAP. إذا لم تُحدَّد أي أدوار هنا أو لم تُسنَد عبر تعيين الأدوار (أدناه)، فلن يتمكن المستخدم من تنفيذ أي actions بعد authentication.

المعلمات الفرعية لـ role_mapping

search_filter واسم المستخدم الذي سجّل الدخول. ولكل entry يُعثر عليه أثناء هذا البحث، تُستخرج قيمة الـ attribute المحدد. ولكل قيمة attribute تحمل الـ prefix المحدد، يُزال الـ prefix، ويصبح الجزء المتبقي من القيمة اسم role محلي معرَّف في ClickHouse، ويُفترض أن يكون قد أُنشئ مسبقًا باستخدام عبارة role_mapping داخل قسم ldap نفسه، وستُطبَّق جميعها. قسم يتضمن معلمات بحث LDAP وقواعد تعيين الأدوار. عند مصادقة المستخدم، وأثناء استمرار الارتباط بـ LDAP، يُجرى بحث LDAP باستخدامواسم المستخدم الذي سجّل الدخول. ولكل entry يُعثر عليه أثناء هذا البحث، تُستخرج قيمة الـ attribute المحدد. ولكل قيمة attribute تحمل الـ prefix المحدد، يُزال الـ prefix، ويصبح الجزء المتبقي من القيمة اسم role محلي معرَّف في ClickHouse، ويُفترض أن يكون قد أُنشئ مسبقًا باستخدام عبارة CREATE ROLE . يمكن تعريف عدة أقسامداخل قسمنفسه، وستُطبَّق جميعها.