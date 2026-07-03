يمكن استخدام خادم HTTP لمصادقة مستخدمي ClickHouse. ولا يمكن استخدام مصادقة HTTP إلا كمُصادِق خارجي للمستخدمين الحاليين، والمُعرَّفين في
هذه الصفحة لا تنطبق على ClickHouse Cloud. الميزة الموثقة هنا غير متاحة في خدمات ClickHouse Cloud. راجع دليل التوافق مع Cloud الخاص بـ ClickHouse لمزيد من المعلومات.
users.xml أو في مسارات التحكم بالوصول المحلية. حاليًا، لا يتم دعم سوى مخطط مصادقة Basic باستخدام طريقة GET.
لتعريف خادم مصادقة HTTP، يجب إضافة القسم
تعريف خادم مصادقة HTTP
http_authentication_servers إلى ملف
config.xml.
مثال
لاحظ أنه يمكنك تعريف عدة خوادم HTTP داخل القسم
<clickhouse>
<!- ... -->
<http_authentication_servers>
<basic_auth_server>
<uri>http://localhost:8000/auth</uri>
<connection_timeout_ms>1000</connection_timeout_ms>
<receive_timeout_ms>1000</receive_timeout_ms>
<send_timeout_ms>1000</send_timeout_ms>
<max_tries>3</max_tries>
<retry_initial_backoff_ms>50</retry_initial_backoff_ms>
<retry_max_backoff_ms>1000</retry_max_backoff_ms>
<forward_headers>
<name>Custom-Auth-Header-1</name>
<name>Custom-Auth-Header-2</name>
</forward_headers>
</basic_auth_server>
</http_authentication_servers>
</clickhouse>
http_authentication_servers باستخدام أسماء مختلفة.
المعلمات
uri- عنوان URI لإرسال طلب المصادقة
connection_timeout_ms- القيمة الافتراضية: 1000 مللي ثانية.
receive_timeout_ms- القيمة الافتراضية: 1000 مللي ثانية.
send_timeout_ms- القيمة الافتراضية: 1000 مللي ثانية.
max_tries- الحد الأقصى لعدد المحاولات لإرسال طلب مصادقة. القيمة الافتراضية: 3
retry_initial_backoff_ms- الفاصل الزمني الأولي للتراجع عند إعادة المحاولة. القيمة الافتراضية: 50 مللي ثانية
retry_max_backoff_ms- الحد الأقصى للفاصل الزمني للتراجع. القيمة الافتراضية: 1000 مللي ثانية
لتمكين مصادقة HTTP لهذا المستخدم، حدِّد قسم
تمكين مصادقة HTTP في
تمكين مصادقة HTTP في
users.xml
http_authentication بدلًا من
password أو أي أقسام مشابهة في تعريف المستخدم.
المعلمات:
server- اسم خادم مصادقة HTTP المُهيّأ في ملف
config.xmlالرئيسي كما سبق توضيحه.
scheme- مخطط مصادقة HTTP. لا يُدعَم حاليًا إلا
Basic. القيمة الافتراضية: Basic
users.xml):
<clickhouse>
<!- ... -->
<my_user>
<!- ... -->
<http_authentication>
<server>basic_server</server>
<scheme>basic</scheme>
</http_authentication>
</test_user_2>
</clickhouse>
لاحظ أنه لا يمكن استخدام مصادقة HTTP مع أي آلية مصادقة أخرى. وسيؤدي وجود أي أقسام أخرى مثل
password إلى جانب
http_authentication إلى إيقاف ClickHouse.
عند تمكين التحكم بالوصول وإدارة الحسابات المعتمدان على SQL في ClickHouse، يمكن أيضًا إنشاء المستخدمين الذين تُحدَّد هويتهم عبر مصادقة HTTP باستخدام عبارات SQL.
تمكين مصادقة HTTP باستخدام SQL
…أو تكون
CREATE USER my_user IDENTIFIED WITH HTTP SERVER 'basic_server' SCHEME 'Basic'
Basic هي القيمة الافتراضية من دون تعريف صريح للمخطط
CREATE USER my_user IDENTIFIED WITH HTTP SERVER 'basic_server'
إذا كان جسم الاستجابة من خادم مصادقة HTTP بتنسيق JSON ويحتوي على كائن فرعي
تمرير إعدادات الجلسة
settings، فسيحاول ClickHouse تحليل أزواج
key: value فيه باعتبارها قيماً نصية وتعيينها كإعدادات جلسة للجلسة الحالية للمستخدم المُستوثَق منه. وإذا فشل التحليل، فسيتم تجاهل جسم الاستجابة الوارد من الخادم.