يمكن مصادقة مستخدمي ClickHouse الحاليين والمُهيَّئين بشكل صحيح عبر بروتوكول مصادقة Kerberos. حاليًا، لا يمكن استخدام Kerberos إلا كمُصادِق خارجي للمستخدمين الحاليين المُعرَّفين في
هذه الصفحة لا تنطبق على ClickHouse Cloud. الميزة الموثقة هنا غير متاحة في خدمات ClickHouse Cloud. راجع دليل التوافق مع Cloud الخاص بـ ClickHouse لمزيد من المعلومات.
users.xml أو في مسارات التحكم في الوصول المحلية. ولا يمكن لهؤلاء المستخدمين استخدام سوى طلبات HTTP، ويجب أن يكونوا قادرين على المصادقة باستخدام آلية GSS-SPNEGO.
في هذا النهج، يجب تهيئة Kerberos على النظام ويجب تمكينه في إعدادات ClickHouse.
لتمكين Kerberos، يجب تضمين قسم
تمكين Kerberos في ClickHouse
kerberos في ملف
config.xml. وقد يحتوي هذا القسم على معلمات إضافية.
المعلمات
-
principal- اسم الخدمة الأساسي المعياري الذي سيُكتسب ويُستخدم عند قبول سياقات الأمان.
- هذا المعامل اختياري. إذا أُهمِل، فسيُستخدم الاسم الأساسي الافتراضي.
-
realm- قيمة
realmالتي ستُستخدم لقصر الاستيثاق على الطلبات التي تتطابق معها قيمة
realmالخاصة بالمُبادِر فقط.
- هذا المعامل اختياري. إذا أُهمِل، فلن يُطبَّق أي ترشيح إضافي حسب
realm.
- هذا المعامل اختياري. إذا أُهمِل، فلن يُطبَّق أي ترشيح إضافي حسب
-
keytab- المسار إلى ملف
keytabالخاص بالخدمة.
- هذا المعامل اختياري. إذا أُهمِل، فيجب ضبط المسار إلى ملف
keytabالخاص بالخدمة في متغير البيئة
KRB5_KTNAME.
- هذا المعامل اختياري. إذا أُهمِل، فيجب ضبط المسار إلى ملف
config.xml):
مع تحديد الاسم الأساسي:
<clickhouse>
<!- ... -->
<kerberos />
</clickhouse>
مع التصفية حسب النطاق:
<clickhouse>
<!- ... -->
<kerberos>
<principal>HTTP/clickhouse.example.com@EXAMPLE.COM</principal>
</kerberos>
</clickhouse>
<clickhouse>
<!- ... -->
<kerberos>
<realm>EXAMPLE.COM</realm>
</kerberos>
</clickhouse>
يمكنك تعريف قسم
kerberos واحد فقط. وسيؤدي وجود عدة أقسام
kerberos إلى تعطيل ClickHouse لمصادقة Kerberos.
لا يمكن تحديد القسمين
principal و
realm في الوقت نفسه. وسيؤدي وجود كلٍّ من القسمين
principal و
realm إلى تعطيل ClickHouse لمصادقة Kerberos.
يمكن استخدام Kerberos كوسيلة للتحقق من هوية المستخدمين المعرَّفين محليًا (المعرَّفين في
Kerberos كمصادِق خارجي للمستخدمين الحاليين
users.xml أو في مسارات التحكم بالوصول المحلية). حاليًا، لا يمكن استخدام Kerberos إلا مع الطلبات الواردة عبر واجهة HTTP (من خلال آلية GSS-SPNEGO).
عادةً ما يتبع تنسيق الاسم الأساسي في Kerberos هذا النمط:
- primary/instance@REALM
لتمكين المصادقة عبر Kerberos للمستخدم، حدِّد القسم
تمكين Kerberos في
تمكين Kerberos في
users.xml
kerberos بدلًا من
password أو الأقسام المشابهة في تعريف المستخدم.
المعلمات:
realm-
realmسيُستخدم لقصر المصادقة على الطلبات التي يتطابق فيها
realmالخاص بالعقدة البادئة معه فقط.
- هذا المعلَم اختياري، وإذا تم حذفه، فلن تُطبَّق أي تصفية إضافية حسب
realm.
- هذا المعلَم اختياري، وإذا تم حذفه، فلن تُطبَّق أي تصفية إضافية حسب
users.xml):
<clickhouse>
<!- ... -->
<users>
<!- ... -->
<my_user>
<!- ... -->
<kerberos>
<realm>EXAMPLE.COM</realm>
</kerberos>
</my_user>
</users>
</clickhouse>
لاحظ أنه لا يمكن استخدام مصادقة Kerberos جنبًا إلى جنب مع أي آلية مصادقة أخرى. إن وجود أي أقسام أخرى مثل
password إلى جانب
kerberos سيؤدي إلى إيقاف ClickHouse.
تذكيرلاحظ أنه الآن، بمجرد أن يستخدم المستخدم
my_user
kerberos، يجب تمكين Kerberos في ملف
config.xml الرئيسي كما هو موضح سابقًا.
عند تفعيل التحكم في الوصول وإدارة الحسابات المعتمدين على SQL في ClickHouse، يمكن أيضًا إنشاء مستخدمين يحدّدهم Kerberos باستخدام عبارات SQL.
تفعيل Kerberos باستخدام SQL
…أو، بدون التصفية حسب نطاق Kerberos:
CREATE USER my_user IDENTIFIED WITH kerberos REALM 'EXAMPLE.COM'
CREATE USER my_user IDENTIFIED WITH kerberos