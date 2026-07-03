يمكن مصادقة مستخدمي ClickHouse الحاليين والمُعَدّين على نحو صحيح عبر بروتوكول مصادقة Kerberos.

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يمكن مصادقة مستخدمي ClickHouse الحاليين والمُهيَّئين بشكل صحيح عبر بروتوكول مصادقة Kerberos.

حاليًا، لا يمكن استخدام Kerberos إلا كمُصادِق خارجي للمستخدمين الحاليين المُعرَّفين في users.xml أو في مسارات التحكم في الوصول المحلية. ولا يمكن لهؤلاء المستخدمين استخدام سوى طلبات HTTP، ويجب أن يكونوا قادرين على المصادقة باستخدام آلية GSS-SPNEGO.

في هذا النهج، يجب تهيئة Kerberos على النظام ويجب تمكينه في إعدادات ClickHouse.

​ تمكين Kerberos في ClickHouse

لتمكين Kerberos، يجب تضمين قسم kerberos في ملف config.xml . وقد يحتوي هذا القسم على معلمات إضافية.

principal - اسم الخدمة الأساسي المعياري الذي سيُكتسب ويُستخدم عند قبول سياقات الأمان. هذا المعامل اختياري. إذا أُهمِل، فسيُستخدم الاسم الأساسي الافتراضي.

realm - قيمة realm التي ستُستخدم لقصر الاستيثاق على الطلبات التي تتطابق معها قيمة realm الخاصة بالمُبادِر فقط. هذا المعامل اختياري. إذا أُهمِل، فلن يُطبَّق أي ترشيح إضافي حسب realm .

keytab - المسار إلى ملف keytab الخاص بالخدمة. هذا المعامل اختياري. إذا أُهمِل، فيجب ضبط المسار إلى ملف keytab الخاص بالخدمة في متغير البيئة KRB5_KTNAME .



مثال (يوضع في config.xml ):

< clickhouse > <!- ... --> < kerberos /> </ clickhouse >

مع تحديد الاسم الأساسي:

< clickhouse > <!- ... --> < kerberos > < principal > HTTP/clickhouse.example.com@EXAMPLE.COM </ principal > </ kerberos > </ clickhouse >

مع التصفية حسب النطاق:

< clickhouse > <!- ... --> < kerberos > < realm > EXAMPLE.COM </ realm > </ kerberos > </ clickhouse >

يمكنك تعريف قسم kerberos واحد فقط. وسيؤدي وجود عدة أقسام kerberos إلى تعطيل ClickHouse لمصادقة Kerberos.

لا يمكن تحديد القسمين principal و realm في الوقت نفسه. وسيؤدي وجود كلٍّ من القسمين principal و realm إلى تعطيل ClickHouse لمصادقة Kerberos.

​ Kerberos كمصادِق خارجي للمستخدمين الحاليين

يمكن استخدام Kerberos كوسيلة للتحقق من هوية المستخدمين المعرَّفين محليًا (المعرَّفين في users.xml أو في مسارات التحكم بالوصول المحلية). حاليًا، لا يمكن استخدام Kerberos إلا مع الطلبات الواردة عبر واجهة HTTP (من خلال آلية GSS-SPNEGO).

عادةً ما يتبع تنسيق الاسم الأساسي في Kerberos هذا النمط:

primary/instance@REALM

قد يظهر الجزء /instance صفر مرة أو أكثر. يُتوقَّع أن يتطابق جزء primary من الاسم المعياري للاسم الأساسي الخاص بالمبادر مع اسم المستخدم المستخدَم مع Kerberos لكي تنجح المصادقة.

​ تمكين Kerberos في users.xml

لتمكين المصادقة عبر Kerberos للمستخدم، حدِّد القسم kerberos بدلًا من password أو الأقسام المشابهة في تعريف المستخدم.

المعلمات:

realm - realm سيُستخدم لقصر المصادقة على الطلبات التي يتطابق فيها realm الخاص بالعقدة البادئة معه فقط. هذا المعلَم اختياري، وإذا تم حذفه، فلن تُطبَّق أي تصفية إضافية حسب realm .

- سيُستخدم لقصر المصادقة على الطلبات التي يتطابق فيها الخاص بالعقدة البادئة معه فقط.

مثال (يوضع في users.xml ):

< clickhouse > <!- ... --> < users > <!- ... --> < my_user > <!- ... --> < kerberos > < realm > EXAMPLE.COM </ realm > </ kerberos > </ my_user > </ users > </ clickhouse >

لاحظ أنه لا يمكن استخدام مصادقة Kerberos جنبًا إلى جنب مع أي آلية مصادقة أخرى. إن وجود أي أقسام أخرى مثل password إلى جانب kerberos سيؤدي إلى إيقاف ClickHouse.

تذكير لاحظ أنه الآن، بمجرد أن يستخدم المستخدم my_user ‏ kerberos ، يجب تمكين Kerberos في ملف config.xml الرئيسي كما هو موضح سابقًا.

​ تفعيل Kerberos باستخدام SQL

عند تفعيل التحكم في الوصول وإدارة الحسابات المعتمدين على SQL في ClickHouse، يمكن أيضًا إنشاء مستخدمين يحدّدهم Kerberos باستخدام عبارات SQL.

CREATE USER my_user IDENTIFIED WITH kerberos REALM 'EXAMPLE.COM'

…أو، بدون التصفية حسب نطاق Kerberos: