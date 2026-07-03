يُفعِّل خيار SSL ‘strict’ التحقق الإلزامي من الشهادات للاتصالات الواردة. في هذه الحالة، لا يمكن إنشاء إلا الاتصالات التي تستخدم شهادات موثوقة. وستُرفَض الاتصالات التي تستخدم شهادات غير موثوقة. وبذلك، يتيح التحقق من الشهادات المصادقة الفريدة على الاتصال الوارد. ويُستخدَم الحقل
هذه الصفحة لا تنطبق على ClickHouse Cloud. الميزة الموثقة هنا غير متاحة في خدمات ClickHouse Cloud. راجع دليل التوافق مع Cloud الخاص بـ ClickHouse لمزيد من المعلومات.
Common Name أو
subjectAltName extension في الشهادة لتحديد هوية المستخدم المتصل. كما يدعم
subjectAltName extension استخدام محرف بديل واحد ’*’ في تكوين الخادم. وهذا يتيح ربط عدة شهادات بالمستخدم نفسه. بالإضافة إلى ذلك، فإن إعادة إصدار الشهادات وإبطالها لا يؤثران في تكوين ClickHouse.
لتمكين المصادقة باستخدام شهادة SSL، يجب تحديد قائمة من قيم
Common Name أو
Subject Alt Name لكل مستخدم في ClickHouse في ملف الإعدادات
users.xml :
مثال
لكي تعمل
<clickhouse>
<!- ... -->
<users>
<user_name_1>
<ssl_certificates>
<common_name>host.domain.com:example_user</common_name>
<common_name>host.domain.com:example_user_dev</common_name>
<!-- More names -->
</ssl_certificates>
<!-- Other settings -->
</user_name_1>
<user_name_2>
<ssl_certificates>
<subject_alt_name>DNS:host.domain.com</subject_alt_name>
<!-- More names -->
</ssl_certificates>
<!-- Other settings -->
</user_name_2>
<user_name_3>
<ssl_certificates>
<!-- Wildcard support -->
<subject_alt_name>URI:spiffe://foo.com/*/bar</subject_alt_name>
</ssl_certificates>
</user_name_3>
</users>
</clickhouse>
سلسلة الثقة في SSL كما ينبغي، من المهم أيضًا التأكد من ضبط المعلمة
caConfig على النحو الصحيح.