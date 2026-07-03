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Common Name أو subjectAltName extension في الشهادة لتحديد هوية المستخدم المتصل. كما يدعم subjectAltName extension استخدام محرف بديل واحد ’*’ في تكوين الخادم. وهذا يتيح ربط عدة شهادات بالمستخدم نفسه. بالإضافة إلى ذلك، فإن إعادة إصدار الشهادات وإبطالها لا يؤثران في تكوين ClickHouse. يُفعِّل خيار SSL ‘strict’ التحقق الإلزامي من الشهادات للاتصالات الواردة. في هذه الحالة، لا يمكن إنشاء إلا الاتصالات التي تستخدم شهادات موثوقة. وستُرفَض الاتصالات التي تستخدم شهادات غير موثوقة. وبذلك، يتيح التحقق من الشهادات المصادقة الفريدة على الاتصال الوارد. ويُستخدَم الحقلأوفي الشهادة لتحديد هوية المستخدم المتصل. كما يدعماستخدام محرف بديل واحد ’*’ في تكوين الخادم. وهذا يتيح ربط عدة شهادات بالمستخدم نفسه. بالإضافة إلى ذلك، فإن إعادة إصدار الشهادات وإبطالها لا يؤثران في تكوين ClickHouse.

لتمكين المصادقة باستخدام شهادة SSL، يجب تحديد قائمة من قيم Common Name أو Subject Alt Name لكل مستخدم في ClickHouse في ملف الإعدادات users.xml :

مثال

< clickhouse > <!- ... --> < users > < user_name_1 > < ssl_certificates > < common_name > host.domain.com:example_user </ common_name > < common_name > host.domain.com:example_user_dev </ common_name > <!-- More names --> </ ssl_certificates > <!-- Other settings --> </ user_name_1 > < user_name_2 > < ssl_certificates > < subject_alt_name > DNS:host.domain.com </ subject_alt_name > <!-- More names --> </ ssl_certificates > <!-- Other settings --> </ user_name_2 > < user_name_3 > < ssl_certificates > <!-- Wildcard support --> < subject_alt_name > URI:spiffe://foo.com/*/bar </ subject_alt_name > </ ssl_certificates > </ user_name_3 > </ users > </ clickhouse >