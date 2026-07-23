أضف القسم <ldap> إلى القسم <user_directories> لتهيئة تعيين الأدوار للمستخدمين. يحدّد هذا القسم كيفية مصادقة المستخدم والدور الذي سيحصل عليه. في هذا المثال الأساسي، سيحصل أي مستخدم تتم مصادقته عبر LDAP على scientists_role ، والذي سيُعرَّف في خطوة لاحقة في ClickHouse. يجب أن يبدو القسم مشابهًا لما يلي:

< user_directories > < users_xml > < path > users.xml </ path > </ users_xml > < local_directory > < path > /var/lib/clickhouse/access/ </ path > </ local_directory > < ldap > < server > test_ldap_server </ server > < roles > < scientists_role /> </ roles > < role_mapping > < base_dn > dc=example,dc=com </ base_dn > < search_filter > ( & (objectClass=groupOfUniqueNames)(uniqueMember={bind_dn})) </ search_filter > < attribute > cn </ attribute > </ role_mapping > </ ldap > </ user_directories >

هذه هي الإعدادات الأساسية المستخدمة أعلاه: