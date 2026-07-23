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هذه الصفحة لا تنطبق على ClickHouse Cloud. الميزة الموثقة هنا غير متاحة في خدمات ClickHouse Cloud. راجع دليل التوافق مع Cloud الخاص بـ ClickHouse لمزيد من المعلومات.
يمكن تهيئة ClickHouse لاستخدام LDAP لمصادقة مستخدمي قاعدة البيانات في ClickHouse. يقدّم هذا الدليل مثالًا بسيطًا على دمج ClickHouse مع نظام LDAP للمصادقة عبر دليل متاح للعامة.
1

تهيئة إعدادات اتصال LDAP في ClickHouse

  1. اختبر اتصالك بخادم LDAP العام هذا:
    ستكون الاستجابة على نحوٍ مشابه لما يلي:
  2. حرّر ملف config.xml وأضف ما يلي لتهيئة LDAP:
الوسوم <test_ldap_server> هي تسمية اعتباطية لتمييز خادم LDAP معيّن.
هذه هي الإعدادات الأساسية المستخدمة أعلاه:
في هذا المثال، بما أن الخادم العام يستخدم المنفذ 389 ولا يستخدم منفذًا آمنًا، فإننا نعطّل TLS لأغراض الشرح.
راجع صفحة توثيق LDAP لمزيد من التفاصيل حول إعدادات LDAP.
  1. أضف القسم <ldap> إلى القسم <user_directories> لتهيئة تعيين الأدوار للمستخدمين. يحدّد هذا القسم كيفية مصادقة المستخدم والدور الذي سيحصل عليه. في هذا المثال الأساسي، سيحصل أي مستخدم تتم مصادقته عبر LDAP على scientists_role، والذي سيُعرَّف في خطوة لاحقة في ClickHouse. يجب أن يبدو القسم مشابهًا لما يلي:
    هذه هي الإعدادات الأساسية المستخدمة أعلاه:
  2. أعد تشغيل ClickHouse server لتطبيق الإعدادات.
2

تكوين أدوار قاعدة بيانات ClickHouse وصلاحياتها

تفترض الإجراءات الواردة في هذا القسم أن ميزة SQL للتحكم في الوصول وإدارة الحسابات في ClickHouse قد تم تفعيلها. لتفعيلها، راجع دليل مستخدمي SQL والأدوار.
  1. أنشئ دورًا في ClickHouse بالاسم نفسه المستخدم في قسم تعيين الأدوار في ملف config.xml
  2. امنح الدور الامتيازات المطلوبة. تمنح التعليمة التالية امتيازات المسؤول لأي مستخدم يمكنه المصادقة عبر LDAP:
3

اختبر إعداد LDAP

  1. سجّل الدخول باستخدام عميل ClickHouse
استخدم الأمر ldapsearch في الخطوة 1 لعرض جميع المستخدمين المتاحين في الدليل، وكلمة المرور لجميع المستخدمين هي password
  1. اختبر أن المستخدم تم ربطه بشكل صحيح بالدور scientists_role وأن لديه أذونات المسؤول

الملخص

استعرضت هذه المقالة أساسيات تهيئة ClickHouse للمصادقة عبر خادم LDAP، وكذلك إسناد دور. كما تتوفر أيضًا خيارات لتهيئة مستخدمين فرديين في ClickHouse بحيث تجري مصادقتهم عبر LDAP من دون تهيئة تعيين الأدوار تلقائيًا. ويمكن أيضًا استخدام وحدة LDAP للاتصال بـ Active Directory.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦