يخزّن ClickHouse البيانات على القرص، وهناك العديد من الطرق لإجراء نسخ احتياطي للأقراص. فيما يلي بعض البدائل التي استُخدمت في السابق، وقد تناسب حالة استخدامك.

​ نسخ بيانات المصدر إلى مكان آخر

غالبًا ما تُنقَل البيانات التي تُدخَل إلى ClickHouse عبر نوعٍ من قوائم الانتظار الدائمة، مثل Apache Kafka . في هذه الحالة، يمكن تهيئة مجموعة إضافية من المشتركين لقراءة تدفق البيانات نفسه أثناء كتابته إلى ClickHouse وتخزينه في موقع آخر ضمن التخزين البارد. لدى معظم الشركات بالفعل خيار موصى به افتراضيًا للتخزين البارد، وقد يكون مخزن كائنات أو نظام ملفات موزعًا مثل HDFS

​ لقطات نظام الملفات

SELECT . وبذلك تصبح اللقطات على هذه النُسخ المتماثلة غير متاحة لأي استعلامات تعدّل البيانات. وكميزة إضافية، قد تحتوي هذه النُسخ المتماثلة على تجهيزات عتادية خاصة مع عدد أكبر من الأقراص المتصلة بكل خادم، مما يجعلها مجدية من حيث التكلفة. توفّر بعض أنظمة الملفات المحلية إمكانات اللقطات (على سبيل المثال، ZFS )، لكنها قد لا تكون الخيار الأمثل لخدمة الاستعلامات المباشرة. وأحد الحلول الممكنة هو إنشاء نُسخ متماثلة إضافية بهذا النوع من أنظمة الملفات واستبعادها من جداول Distributed المستخدمة في استعلامات. وبذلك تصبح اللقطات على هذه النُسخ المتماثلة غير متاحة لأي استعلامات تعدّل البيانات. وكميزة إضافية، قد تحتوي هذه النُسخ المتماثلة على تجهيزات عتادية خاصة مع عدد أكبر من الأقراص المتصلة بكل خادم، مما يجعلها مجدية من حيث التكلفة.

وبالنسبة لأحجام البيانات الأصغر، فقد ينجح أيضًا تنفيذ INSERT INTO ... SELECT ... بسيط إلى الجداول البعيدة.

​ التعامل مع الأجزاء

ALTER TABLE ... FREEZE PARTITION ... لإنشاء نسخة محلية من أقسام الجدول. ويُنفَّذ ذلك باستخدام الروابط الصلبة إلى المجلد /var/lib/clickhouse/shadow/ ، لذا فهو لا يستهلك عادةً مساحة إضافية على القرص للبيانات القديمة. النسخ المنشأة للملفات لا يديرها خادم ClickHouse، لذلك يمكنك ببساطة تركها هناك: ستحصل على نسخة احتياطية بسيطة لا تتطلب أي نظام خارجي إضافي، لكنها ستظل عرضة لمشكلات العتاد. ولهذا السبب، من الأفضل نسخها إلى موقع آخر عن بُعد ثم إزالة النسخ المحلية. وتظل أنظمة الملفات الموزعة ومخازن الكائنات خيارات جيدة لهذا الغرض، لكن خوادم الملفات العادية المتصلة ذات السعة الكافية قد تنجح أيضًا (وفي هذه الحالة سيتم النقل عبر نظام الملفات الشبكي أو ربما ALTER TABLE ... ATTACH PARTITION ... يتيح ClickHouse استخدام الاستعلاملإنشاء نسخة محلية من أقسام الجدول. ويُنفَّذ ذلك باستخدام الروابط الصلبة إلى المجلد، لذا فهو لا يستهلك عادةً مساحة إضافية على القرص للبيانات القديمة. النسخ المنشأة للملفات لا يديرها خادم ClickHouse، لذلك يمكنك ببساطة تركها هناك: ستحصل على نسخة احتياطية بسيطة لا تتطلب أي نظام خارجي إضافي، لكنها ستظل عرضة لمشكلات العتاد. ولهذا السبب، من الأفضل نسخها إلى موقع آخر عن بُعد ثم إزالة النسخ المحلية. وتظل أنظمة الملفات الموزعة ومخازن الكائنات خيارات جيدة لهذا الغرض، لكن خوادم الملفات العادية المتصلة ذات السعة الكافية قد تنجح أيضًا (وفي هذه الحالة سيتم النقل عبر نظام الملفات الشبكي أو ربما rsync ). يمكن استعادة البيانات من النسخة الاحتياطية باستخدام

لمزيد من المعلومات حول الاستعلامات المتعلقة بالتعامل مع الأقسام، راجع توثيق ALTER