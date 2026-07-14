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POST

التفويضات

Authorization
string
header
مطلوب

Bearer authentication header of the form Bearer <token>, where <token> is your auth token.

الجسم

application/json
series
object[]
مطلوب

Array of series configurations

Required array length: 1 - 5 elements
startTime
number
مطلوب

Start timestamp in milliseconds

مثال:

1647014400000

endTime
number
مطلوب

End timestamp in milliseconds

مثال:

1647100800000

granularity
enum<string>

Time bucket size for aggregations

الخيارات المتاحة:
30s,
1m,
5m,
10m,
15m,
30m,
1h,
2h,
6h,
12h,
1d,
2d,
7d,
30d,
auto
مثال:

"1h"

seriesReturnType
enum<string>

Format of the returned data

الخيارات المتاحة:
ratio,
column
مثال:

"column"

الاستجابة

Successfully retrieved time series data

data
object[]

Array of data points for the series

آخر تعديل في ١٤ يوليو ٢٠٢٦