字典键和字段
该
<structure> 子句描述可用于查询的字典键和字段。
XML描述:
<dictionary>
<structure>
<id>
<name>Id</name>
</id>
<attribute>
<!-- Attribute parameters -->
</attribute>
...
</structure>
</dictionary>
属性在元素中描述:
DDL查询:
CREATE DICTIONARY dict_name (
Id UInt64,
-- attributes
)
PRIMARY KEY Id
...
查询正文中描述了属性:
键
ClickHouse支持以下类型的键:
- 数字键。
UInt64. 在定义
<id>标记或使用
PRIMARY KEY关键字。
- 复合密钥。 组不同类型的值。 在标签中定义
<key>或
PRIMARY KEY关键字。
Xml结构可以包含
<id> 或
<key>. DDL-查询必须包含单个
PRIMARY KEY.
!!! warning "警告" 不能将键描述为属性。
数字键
类型:
UInt64.
配置示例:
<id>
<name>Id</name>
</id>
配置字段:
name– The name of the column with keys.
对于DDL-查询:
CREATE DICTIONARY (
Id UInt64,
...
)
PRIMARY KEY Id
...
PRIMARY KEY– The name of the column with keys.
复合密钥
关键可以是一个
tuple 从任何类型的字段。 该 布局 在这种情况下，必须是
complex_key_hashed 或
complex_key_cache.
!!! tip "提示" 复合键可以由单个元素组成。 例如，这使得可以使用字符串作为键。
键结构在元素中设置
<key>. 键字段的格式与字典的格式相同 属性. 示例:
<structure>
<key>
<attribute>
<name>field1</name>
<type>String</type>
</attribute>
<attribute>
<name>field2</name>
<type>UInt32</type>
</attribute>
...
</key>
...
或
CREATE DICTIONARY (
field1 String,
field2 String
...
)
PRIMARY KEY field1, field2
...
对于查询
dictGet* 函数中，一个元组作为键传递。 示例:
dictGetString('dict_name', 'attr_name', tuple('string for field1', num_for_field2)).
属性
配置示例:
<structure>
...
<attribute>
<name>Name</name>
<type>ClickHouseDataType</type>
<null_value></null_value>
<expression>rand64()</expression>
<hierarchical>true</hierarchical>
<injective>true</injective>
<is_object_id>true</is_object_id>
</attribute>
</structure>
或
CREATE DICTIONARY somename (
Name ClickHouseDataType DEFAULT '' EXPRESSION rand64() HIERARCHICAL INJECTIVE IS_OBJECT_ID
)
配置字段:
|标签
|产品描述
|必填项
name
|列名称。
|是
type
|ClickHouse数据类型。
ClickHouse尝试将字典中的值转换为指定的数据类型。 例如，对于MySQL，该字段可能是
TEXT,
VARCHAR，或
BLOB 在MySQL源表中，但它可以上传为
String 在克里克豪斯
可为空 不支持。
|是
null_value
|非现有元素的默认值。
在示例中，它是一个空字符串。 你不能使用
NULL 在这个领域。
|是
expression
|表达式 ClickHouse对该值执行。
表达式可以是远程SQL数据库中的列名。 因此，您可以使用它为远程列创建别名。
默认值：无表达式。
|非也。
|
hierarchical
|如果
true，该属性包含当前键的父键值。 看 分层字典.
默认值:
false.
|非也。
injective
|标志，显示是否
id -> attribute 图像是 注射.
如果
true，ClickHouse可以自动放置后
GROUP BY 子句注入字典的请求。 通常它显着减少了这种请求的数量。
默认值:
false.
|非也。
is_object_id
|显示是否通过以下方式对MongoDB文档执行查询的标志
ObjectID.
默认值:
false.
|非也。