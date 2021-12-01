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字典键和字段

该 <structure> 子句描述可用于查询的字典键和字段。

XML描述:

< dictionary >

< structure >

< id >

< name > Id </ name >

</ id >



< attribute >



</ attribute >



...



</ structure >

</ dictionary >



属性在元素中描述:

DDL查询:

CREATE DICTIONARY dict_name (

Id UInt64 ,



)

PRIMARY KEY Id

. . .



查询正文中描述了属性:

PRIMARY KEY — 键列

— 键列 AttrName AttrType — 数据列. 可以有多个属性。

ClickHouse支持以下类型的键:

数字键。 UInt64 . 在定义 <id> 标记或使用 PRIMARY KEY 关键字。

. 在定义 标记或使用 关键字。 复合密钥。 组不同类型的值。 在标签中定义 <key> 或 PRIMARY KEY 关键字。

Xml结构可以包含 <id> 或 <key> . DDL-查询必须包含单个 PRIMARY KEY .

!!! warning "警告" 不能将键描述为属性。

类型: UInt64 .

配置示例:

< id >

< name > Id </ name >

</ id >



配置字段:

name – The name of the column with keys.

对于DDL-查询:

CREATE DICTIONARY (

Id UInt64 ,

. . .

)

PRIMARY KEY Id

. . .



PRIMARY KEY – The name of the column with keys.

关键可以是一个 tuple 从任何类型的字段。 该 布局 在这种情况下，必须是 complex_key_hashed 或 complex_key_cache .

!!! tip "提示" 复合键可以由单个元素组成。 例如，这使得可以使用字符串作为键。

键结构在元素中设置 <key> . 键字段的格式与字典的格式相同 属性. 示例:

< structure >

< key >

< attribute >

< name > field1 </ name >

< type > String </ type >

</ attribute >

< attribute >

< name > field2 </ name >

< type > UInt32 </ type >

</ attribute >

...

</ key >

...



或

CREATE DICTIONARY (

field1 String ,

field2 String

. . .

)

PRIMARY KEY field1 , field2

. . .



对于查询 dictGet* 函数中，一个元组作为键传递。 示例: dictGetString('dict_name', 'attr_name', tuple('string for field1', num_for_field2)) .

配置示例:

< structure >

...

< attribute >

< name > Name </ name >

< type > ClickHouseDataType </ type >

< null_value > </ null_value >

< expression > rand64() </ expression >

< hierarchical > true </ hierarchical >

< injective > true </ injective >

< is_object_id > true </ is_object_id >

</ attribute >

</ structure >



或

CREATE DICTIONARY somename (

Name ClickHouseDataType DEFAULT '' EXPRESSION rand64 ( ) HIERARCHICAL INJECTIVE IS_OBJECT_ID

)



配置字段:

标签 产品描述 必填项 name 列名称。 是 type ClickHouse数据类型。

ClickHouse尝试将字典中的值转换为指定的数据类型。 例如，对于MySQL，该字段可能是 TEXT , VARCHAR ，或 BLOB 在MySQL源表中，但它可以上传为 String 在克里克豪斯

可为空 不支持。 是 null_value 非现有元素的默认值。

在示例中，它是一个空字符串。 你不能使用 NULL 在这个领域。 是 expression 表达式 ClickHouse对该值执行。

表达式可以是远程SQL数据库中的列名。 因此，您可以使用它为远程列创建别名。



默认值：无表达式。 非也。 hierarchical 如果 true ，该属性包含当前键的父键值。 看 分层字典.



默认值: false . 非也。 injective 标志，显示是否 id -> attribute 图像是 注射.

如果 true ，ClickHouse可以自动放置后 GROUP BY 子句注入字典的请求。 通常它显着减少了这种请求的数量。



默认值: false . 非也。 is_object_id 显示是否通过以下方式对MongoDB文档执行查询的标志 ObjectID .



默认值: false . 非也。

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