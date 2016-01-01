Pub/Sub IAM 权限
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本文介绍 ClickPipes 为通过 Google Cloud Pub/Sub 进行身份验证并从你的 topics 中消费数据所需的 GCP IAM 权限，以及如何设置一个仅授予这些权限的服务账号。
前置条件
要按照本指南进行操作，您需要：
- 一个处于活跃状态的 ClickHouse Cloud 服务
- 一个 GCP 项目，其中包含您要从中摄取数据的 Pub/Sub topic
- 该项目中的 IAM 权限，用于创建服务账号并授予角色
身份验证模型
用于 Pub/Sub 的 ClickPipes 通过 服务账号 JSON 密钥 与 GCP 进行身份验证。创建 管道 时，您需要上传该密钥文件；ClickPipes 会对其进行静态加密，并在运行时将其用于：
- 列出并读取您项目中的 topic，
- 创建和删除 ClickPipes 用于消费消息的托管订阅，
- 从该订阅消费消息，以及
- (可选) 从 Schema Registry 读取原生 Pub/Sub schema。
目前不支持 workload identity，也不支持以内联方式粘贴凭据——服务账号 JSON 密钥是当前唯一受支持的身份验证方法。
所需权限
ClickPipes 需要在拥有该 topic 的 GCP 项目中具备以下 IAM 权限。这些权限覆盖整个管道生命周期：发现 (topic 列表、验证、采样) 、订阅管理、稳定运行期间的摄取以及清理。
topic 访问 (发现与验证)
|Permission
|Purpose
pubsub.topics.list
|在发现阶段列出项目中可用的 topics
pubsub.topics.get
|验证 topic 是否存在，并获取 schema 设置
pubsub.topics.attachSubscription
|创建针对某个 topic 的订阅时，必须在该 topic 上具备此权限
订阅生命周期 (发现与摄取)
|Permission
|Purpose
pubsub.subscriptions.create
|创建托管订阅 (
clickpipes-{pipeID}) 和临时发现订阅
pubsub.subscriptions.get
|健康检查 (每 60 秒一次) 、follower 轮询、订阅验证
pubsub.subscriptions.delete
|清理临时发现订阅，并在 pipe 删除时删除托管订阅
pubsub.subscriptions.consume
Receive()、
Ack()、
Nack() 以及按时间戳寻道操作
schema 访问 (可选——仅用于原生 Avro/Protobuf topic)
|权限
|用途
pubsub.schemas.get
|从 Pub/Sub Schema Registry 获取原生 schema 定义
预定义角色
|角色
|是否足够？
|说明
roles/pubsub.editor
|是
|覆盖所有必需权限，是权限范围最广的选项。
roles/pubsub.subscriber
|否
|缺少
topics.list、
topics.attachSubscription、
subscriptions.create、
subscriptions.delete 和
schemas.get。
roles/pubsub.viewer
|否
|只读——不支持订阅管理，也无法消费消息。
|自定义角色 (推荐)
|是
|使用上述七项核心权限 (以及可选的
schemas.get) ，即可实现最小权限访问。
设置
创建自定义角色 (推荐)
为遵循最小权限原则，请创建一个仅包含 ClickPipes 所需权限的自定义角色。
您可以使用
gcloud CLI 执行此操作：
或者，在 GCP Console 中，前往 IAM & Admin → Roles → Create role，并添加所需权限中列出的权限。
如果你要从使用原生 Pub/Sub Avro 或 Protobuf schema 的 topic 摄取数据，请将
pubsub.schemas.get 追加到
--permissions 列表中。否则请不要添加，以尽量保持角色权限最小化。
如果你不想创建自定义角色，也可以直接授予
roles/pubsub.editor。
创建服务账号
为 ClickPipe 创建专用的服务账号：
向服务账号授予角色
在项目级别，将您创建的角色 (或
roles/pubsub.editor) 授予该服务账号：
创建并下载服务账号密钥
为服务账号创建一个 JSON 密钥，并下载到本地：
您将在创建该管道时，在 ClickPipes 界面中上传此
clickpipes-pubsub-key.json 文件。
服务账号密钥可用于访问您的 GCP 项目。请妥善保管该文件，不要将其提交到版本控制系统，并定期更换。上传后，ClickPipes 会对静态存储的密钥进行加密。
说明
pubsub.topics.attachSubscription需要授予在topic 资源上，而不是 subscription 上。仅授予 subscription 级别权限时，通常会遗漏这一点。
- 如果你的 topic 未使用原生 Pub/Sub schema (Avro 或 Protobuf) ，则不需要
pubsub.schemas.get权限。
- 托管订阅命名为
clickpipes-{pipeID}，确认截止时间为 60 秒，消息保留期为 7 天，并启用了消息排序。
- 临时发现订阅命名为
clickpipes-discovery-{uuid}，确认截止时间为 10 秒，保留期为 10 分钟，并设置了 24 小时后自动过期的生存时间 (TTL)。
- ClickPipes 将
PermissionDenied和
Unauthenticated错误视为不可重试——如果缺少权限，管道 会立即失败，而不是无限重试。