Pub/Sub IAM 权限

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本文介绍 ClickPipes 为通过 Google Cloud Pub/Sub 进行身份验证并从你的 topics 中消费数据所需的 GCP IAM 权限，以及如何设置一个仅授予这些权限的服务账号。

要按照本指南进行操作，您需要：

一个处于活跃状态的 ClickHouse Cloud 服务

一个 GCP 项目，其中包含您要从中摄取数据的 Pub/Sub topic

该项目中的 IAM 权限，用于创建服务账号并授予角色

用于 Pub/Sub 的 ClickPipes 通过 服务账号 JSON 密钥 与 GCP 进行身份验证。创建 管道 时，您需要上传该密钥文件；ClickPipes 会对其进行静态加密，并在运行时将其用于：

列出并读取您项目中的 topic，

创建和删除 ClickPipes 用于消费消息的托管订阅，

从该订阅消费消息，以及

(可选) 从 Schema Registry 读取原生 Pub/Sub schema。

目前不支持 workload identity，也不支持以内联方式粘贴凭据——服务账号 JSON 密钥是当前唯一受支持的身份验证方法。

ClickPipes 需要在拥有该 topic 的 GCP 项目中具备以下 IAM 权限。这些权限覆盖整个管道生命周期：发现 (topic 列表、验证、采样) 、订阅管理、稳定运行期间的摄取以及清理。

Permission Purpose pubsub.topics.list 在发现阶段列出项目中可用的 topics pubsub.topics.get 验证 topic 是否存在，并获取 schema 设置 pubsub.topics.attachSubscription 创建针对某个 topic 的订阅时，必须在该 topic 上具备此权限

Permission Purpose pubsub.subscriptions.create 创建托管订阅 ( clickpipes-{pipeID} ) 和临时发现订阅 pubsub.subscriptions.get 健康检查 (每 60 秒一次) 、follower 轮询、订阅验证 pubsub.subscriptions.delete 清理临时发现订阅，并在 pipe 删除时删除托管订阅 pubsub.subscriptions.consume Receive() 、 Ack() 、 Nack() 以及按时间戳寻道操作

权限 用途 pubsub.schemas.get 从 Pub/Sub Schema Registry 获取原生 schema 定义

角色 是否足够？ 说明 roles/pubsub.editor 是 覆盖所有必需权限，是权限范围最广的选项。 roles/pubsub.subscriber 否 缺少 topics.list 、 topics.attachSubscription 、 subscriptions.create 、 subscriptions.delete 和 schemas.get 。 roles/pubsub.viewer 否 只读——不支持订阅管理，也无法消费消息。 自定义角色 (推荐) 是 使用上述七项核心权限 (以及可选的 schemas.get ) ，即可实现最小权限访问。

为遵循最小权限原则，请创建一个仅包含 ClickPipes 所需权限的自定义角色。

您可以使用 gcloud CLI 执行此操作：

gcloud iam roles create clickpipes.pubsub.ingestion \ --project=YOUR_PROJECT_ID \ --title="ClickPipes Pub/Sub Ingestion" \ --description="Permissions required by ClickHouse ClickPipes to ingest from Pub/Sub" \ --permissions=pubsub.topics.list,pubsub.topics.get,pubsub.topics.attachSubscription,pubsub.subscriptions.create,pubsub.subscriptions.get,pubsub.subscriptions.delete,pubsub.subscriptions.consume \ --stage=GA

或者，在 GCP Console 中，前往 IAM & Admin → Roles → Create role，并添加所需权限中列出的权限。

可选权限 如果你要从使用原生 Pub/Sub Avro 或 Protobuf schema 的 topic 摄取数据，请将 pubsub.schemas.get 追加到 --permissions 列表中。否则请不要添加，以尽量保持角色权限最小化。

如果你不想创建自定义角色，也可以直接授予 roles/pubsub.editor 。

为 ClickPipe 创建专用的服务账号：

gcloud iam service-accounts create clickpipes-pubsub \ --project=YOUR_PROJECT_ID \ --display-name="ClickPipes Pub/Sub Ingestion"

在项目级别，将您创建的角色 (或 roles/pubsub.editor ) 授予该服务账号：

gcloud projects add-iam-policy-binding YOUR_PROJECT_ID \ --member="serviceAccount:clickpipes-pubsub@YOUR_PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com" \ --role="projects/YOUR_PROJECT_ID/roles/clickpipes.pubsub.ingestion"

为服务账号创建一个 JSON 密钥，并下载到本地：

gcloud iam service-accounts keys create clickpipes-pubsub-key.json \ --iam-account=clickpipes-pubsub@YOUR_PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com

您将在创建该管道时，在 ClickPipes 界面中上传此 clickpipes-pubsub-key.json 文件。

请将该密钥视为机密 服务账号密钥可用于访问您的 GCP 项目。请妥善保管该文件，不要将其提交到版本控制系统，并定期更换。上传后，ClickPipes 会对静态存储的密钥进行加密。