跳转到主内容
跳转到主内容

Pub/Sub IAM 权限

注意

你可以在这里注册加入私有预览候补名单。

本文介绍 ClickPipes 为通过 Google Cloud Pub/Sub 进行身份验证并从你的 topics 中消费数据所需的 GCP IAM 权限，以及如何设置一个仅授予这些权限的服务账号。

前置条件

要按照本指南进行操作，您需要：

  • 一个处于活跃状态的 ClickHouse Cloud 服务
  • 一个 GCP 项目，其中包含您要从中摄取数据的 Pub/Sub topic
  • 该项目中的 IAM 权限，用于创建服务账号并授予角色

身份验证模型

用于 Pub/Sub 的 ClickPipes 通过 服务账号 JSON 密钥 与 GCP 进行身份验证。创建 管道 时，您需要上传该密钥文件；ClickPipes 会对其进行静态加密，并在运行时将其用于：

  • 列出并读取您项目中的 topic，
  • 创建和删除 ClickPipes 用于消费消息的托管订阅
  • 从该订阅消费消息，以及
  • (可选) 从 Schema Registry 读取原生 Pub/Sub schema。

目前不支持 workload identity，也不支持以内联方式粘贴凭据——服务账号 JSON 密钥是当前唯一受支持的身份验证方法。

所需权限

ClickPipes 需要在拥有该 topic 的 GCP 项目中具备以下 IAM 权限。这些权限覆盖整个管道生命周期：发现 (topic 列表、验证、采样) 、订阅管理、稳定运行期间的摄取以及清理。

topic 访问 (发现与验证)

PermissionPurpose
pubsub.topics.list在发现阶段列出项目中可用的 topics
pubsub.topics.get验证 topic 是否存在，并获取 schema 设置
pubsub.topics.attachSubscription创建针对某个 topic 的订阅时，必须在该 topic 上具备此权限

订阅生命周期 (发现与摄取)

PermissionPurpose
pubsub.subscriptions.create创建托管订阅 (clickpipes-{pipeID}) 和临时发现订阅
pubsub.subscriptions.get健康检查 (每 60 秒一次) 、follower 轮询、订阅验证
pubsub.subscriptions.delete清理临时发现订阅，并在 pipe 删除时删除托管订阅
pubsub.subscriptions.consumeReceive()Ack()Nack() 以及按时间戳寻道操作

schema 访问 (可选——仅用于原生 Avro/Protobuf topic)

权限用途
pubsub.schemas.get从 Pub/Sub Schema Registry 获取原生 schema 定义

预定义角色

角色是否足够？说明
roles/pubsub.editor覆盖所有必需权限，是权限范围最广的选项。
roles/pubsub.subscriber缺少 topics.listtopics.attachSubscriptionsubscriptions.createsubscriptions.deleteschemas.get
roles/pubsub.viewer只读——不支持订阅管理，也无法消费消息。
自定义角色 (推荐)使用上述七项核心权限 (以及可选的 schemas.get) ，即可实现最小权限访问。

设置

创建自定义角色 (推荐)

为遵循最小权限原则，请创建一个仅包含 ClickPipes 所需权限的自定义角色。

您可以使用 gcloud CLI 执行此操作：

gcloud iam roles create clickpipes.pubsub.ingestion \
  --project=YOUR_PROJECT_ID \
  --title="ClickPipes Pub/Sub Ingestion" \
  --description="Permissions required by ClickHouse ClickPipes to ingest from Pub/Sub" \
  --permissions=pubsub.topics.list,pubsub.topics.get,pubsub.topics.attachSubscription,pubsub.subscriptions.create,pubsub.subscriptions.get,pubsub.subscriptions.delete,pubsub.subscriptions.consume \
  --stage=GA

或者，在 GCP Console 中，前往 IAM & Admin → Roles → Create role，并添加所需权限中列出的权限。

可选权限

如果你要从使用原生 Pub/Sub Avro 或 Protobuf schema 的 topic 摄取数据，请将 pubsub.schemas.get 追加到 --permissions 列表中。否则请不要添加，以尽量保持角色权限最小化。

如果你不想创建自定义角色，也可以直接授予 roles/pubsub.editor

创建服务账号

为 ClickPipe 创建专用的服务账号：

gcloud iam service-accounts create clickpipes-pubsub \
  --project=YOUR_PROJECT_ID \
  --display-name="ClickPipes Pub/Sub Ingestion"

向服务账号授予角色

在项目级别，将您创建的角色 (或 roles/pubsub.editor) 授予该服务账号：

gcloud projects add-iam-policy-binding YOUR_PROJECT_ID \
  --member="serviceAccount:clickpipes-pubsub@YOUR_PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com" \
  --role="projects/YOUR_PROJECT_ID/roles/clickpipes.pubsub.ingestion"

创建并下载服务账号密钥

为服务账号创建一个 JSON 密钥，并下载到本地：

gcloud iam service-accounts keys create clickpipes-pubsub-key.json \
  --iam-account=clickpipes-pubsub@YOUR_PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com

您将在创建该管道时，在 ClickPipes 界面中上传此 clickpipes-pubsub-key.json 文件。

请将该密钥视为机密

服务账号密钥可用于访问您的 GCP 项目。请妥善保管该文件，不要将其提交到版本控制系统，并定期更换。上传后，ClickPipes 会对静态存储的密钥进行加密。

说明

  • pubsub.topics.attachSubscription 需要授予在topic 资源上，而不是 subscription 上。仅授予 subscription 级别权限时，通常会遗漏这一点。
  • 如果你的 topic 未使用原生 Pub/Sub schema (Avro 或 Protobuf) ，则不需要 pubsub.schemas.get 权限。
  • 托管订阅命名为 clickpipes-{pipeID}，确认截止时间为 60 秒，消息保留期为 7 天，并启用了消息排序。
  • 临时发现订阅命名为 clickpipes-discovery-{uuid}，确认截止时间为 10 秒，保留期为 10 分钟，并设置了 24 小时后自动过期的生存时间 (TTL)。
  • ClickPipes 将 PermissionDeniedUnauthenticated 错误视为不可重试——如果缺少权限，管道 会立即失败，而不是无限重试。