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监控 ClickPipes

除了在控制台中监控外，ClickPipes 还通过一个兼容 Prometheus 的端点公开指标，以供抓取。这些指标会与其他 ClickHouse Cloud 服务指标一同发布，使您能够将 ClickPipes 监控集成到现有的可观测性堆栈中 (例如 GrafanaDatadog) 。

指标标签

ClickPipes 指标使用标准服务级标签 (clickhouse_orgclickhouse_serviceclickhouse_service_name) ，以及以下 ClickPipes 专用标签：

标签说明
clickpipe_idClickPipe 的唯一标识符
clickpipe_nameClickPipe 的名称
clickpipe_source数据源类型 (例如：kafkapostgress3)
clickpipe_stateClickPipe 的状态 (例如：StoppedProvisioningRunning)

响应示例

以下展示了 ClickPipes 指标在 Prometheus 抓取响应中的示例：

# HELP ClickPipes_Info Always equal to 1. Label "clickpipe_state" contains the current state of the pipe: Stopped/Provisioning/Running/Paused/Failed
# TYPE ClickPipes_Info gauge
ClickPipes_Info{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent",clickpipe_state="Running"} 1

# HELP ClickPipes_FetchedEvents_Total Total number of records fetched from the source.
# TYPE ClickPipes_FetchedEvents_Total counter
ClickPipes_FetchedEvents_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent"} 5535376

# HELP ClickPipes_SentEvents_Total Total number of records sent to ClickHouse
# TYPE ClickPipes_SentEvents_Total counter
ClickPipes_SentEvents_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent"} 5534250

# HELP ClickPipes_FetchedBytes_Total Total uncompressed bytes fetched from the source.
# TYPE ClickPipes_FetchedBytes_Total counter
ClickPipes_FetchedBytes_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent"} 873286202

# HELP ClickPipes_SentBytes_Total Total uncompressed bytes sent to ClickHouse.
# TYPE ClickPipes_SentBytes_Total counter
ClickPipes_SentBytes_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent"} 477187967

# HELP ClickPipes_Errors_Total Total errors ingesting data.
# TYPE ClickPipes_Errors_Total counter
ClickPipes_Errors_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent"} 0

# HELP ClickPipes_Latency Time in milliseconds between when the record was produced to when it was written to ClickHouse.
# TYPE ClickPipes_Latency gauge
ClickPipes_Latency{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent"} 340

可用指标

数据传输

指标类型描述
ClickPipes_FetchedBytes_TotalCounter从源端拉取的未压缩字节总数。
ClickPipes_FetchedBytesCompressed_TotalCounter从源端拉取的压缩字节总数。如果源数据未压缩，则与 ClickPipes_FetchedBytes_Total 相同。
ClickPipes_FetchedBytesInitialLoad_TotalCounterCDC ClickPipes 在初始加载阶段拉取的未压缩字节总数。
ClickPipes_FetchedBytesResync_TotalCounterCDC ClickPipes 在重新同步期间拉取的未压缩字节总数。
ClickPipes_SentBytes_TotalCounter发送到 ClickHouse 的未压缩字节总数。
ClickPipes_SentBytesCompressed_TotalCounter发送到 ClickHouse 的压缩字节总数。

事件和记录

指标类型描述
ClickPipes_FetchedEvents_TotalCounter从源端拉取的记录总数。
ClickPipes_SentEvents_TotalCounter发送到 ClickHouse 的记录总数。
ClickPipes_FetchedEvents_PerTableGaugeCDC ClickPipes 按目标表和事件类型统计的拉取记录数。使用额外的 destination_tableevent_type 标签。

错误

指标类型描述
ClickPipes_Errors_TotalCounter摄取过程中遇到的错误总数。

延迟

指标类型描述
ClickPipes_LatencyGauge (avg)记录从源端生成到写入 ClickHouse 之间的时间，单位为毫秒。
ClickPipes_SourceReplicationLatency_MiBGauge (avg)CDC ClickPipes 在源端的复制延迟，单位为 MiB。对于 Postgres ClickPipes，这反映的是 replication slot 延迟。

资源使用情况

指标类型描述
ClickPipes_Replica_CPUUsageGauge (avg)摄取副本的平均 CPU 使用率，单位为毫核。
ClickPipes_Replica_CPULimitGauge (last)摄取副本配置的 CPU 上限，单位为毫核。
ClickPipes_Replica_MemoryUsageGauge (avg)摄取副本的平均内存使用量，单位为字节。
ClickPipes_Replica_MemoryLimitGauge (last)摄取副本配置的内存上限，单位为字节。

状态和进度

指标类型描述
ClickPipes_InfoGauge始终等于 1。使用 clickpipe_state 标签可按 ClickPipe 状态进行筛选或设置告警。
ClickPipes_LastFetchedBatchIdGauge从源端拉取的最后一个批次的 ID。
ClickPipes_LastSentBatchIdGauge发送到 ClickHouse 的最后一个批次的 ID。
  • Prometheus 端点 — 外部工具 (如 Grafana、Datadog) 的端点参考、身份验证和设置
  • 错误报告 — 记录错误和系统错误的存储位置