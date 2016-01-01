创建您的第一个 BigQuery ClickPipe

注意 你可以在这里注册加入 Private Preview 候补名单。

BigQuery ClickPipe 为从 BigQuery 向 ClickHouse Cloud 摄取数据提供了一种全托管且高可靠性的方式。在 Private Preview 阶段，它支持 initial load（初始加载） 复制方式，帮助你批量加载 BigQuery 数据集用于探索和原型验证。未来将支持 CDC —— 在此之前，我们建议在完成初始加载（initial load）之后，使用 Google Cloud Storage ClickPipe 将 BigQuery 导出的数据持续同步到 ClickHouse Cloud。

可以通过 ClickPipes UI 手动部署和管理 BigQuery ClickPipes，也可以通过 OpenAPI 和 Terraform 以编程方式进行管理。

你必须拥有在 GCP 项目中管理服务账号和 IAM 角色的权限，或者从管理员那里获得协助。我们建议按照官方文档创建一个具有最小必需权限集合的专用服务账号。

初始加载过程需要由用户提供的 Google Cloud Storage (GCS) bucket 作为中间暂存区域。我们建议按照官方文档为你的 ClickPipe 创建一个专用 bucket。未来，中间 bucket 将由 ClickPipes 提供并进行管理。