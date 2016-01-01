AWS PrivateLink for ClickPipes

您可以使用 AWS PrivateLink 在 VPC、AWS 服务、您的本地系统和 ClickHouse Cloud 之间建立安全连接，而不将流量暴露于公共互联网。

本文件概述了 ClickPipes 反向私有端点功能，允许设置 AWS PrivateLink VPC 端点。

ClickPipes 反向私有端点可以通过以下 AWS PrivateLink 方法之一进行配置：

请按照上述链接中的详细说明设置相应的 AWS PrivateLink 共享。

您可以通过 PrivateLink 在 ClickPipes 中访问 VPC 资源。 资源配置可以针对特定主机或 RDS 集群 ARN 进行设置。 不支持跨区域。

这是从 RDS 集群中获取数据的 Postgres CDC 的首选选择。

有关详细信息，请参见 入门指南。

信息 VPC 资源需要与 ClickPipes 帐户共享。将 072088201116 添加到您的资源共享配置中的允许主体中。 有关详细信息，请参见 AWS 指南 共享资源。

MSK multi-VPC 是 AWS MSK 的内置功能，允许您将多个 VPC 连接到单个 MSK 集群。 私有 DNS 支持是开箱即用的，不需要任何额外配置。 不支持跨区域。

这是 ClickPipes 对于 MSK 推荐的选项。 有关详细信息，请参见 入门指南。

信息 请更新您的 MSK 集群策略，并将 072088201116 添加到您的 MSK 集群的允许主体中。 有关详细信息，请参见 AWS 指南 附加集群策略。

请查看我们的 MSK 设置指南以获取 ClickPipes，了解如何设置连接。

VPC 服务是与 ClickPipes 共享数据源的另一种方法。 它需要在您的数据源前设置 NLB（网络负载均衡器）并配置 VPC 端点服务以使用 NLB。

VPC 端点服务可以 配置为私有 DNS， 该 DNS 将在 ClickPipes VPC 中可访问。

它是以下情况的首选选择：

任何需要私有 DNS 支持的本地 Kafka 设置

Postgres CDC 的跨区域连接

MSK 集群的跨区域连接。有关帮助，请联系 ClickHouse 支持团队。

有关详细信息，请参见 入门指南。

信息 将 ClickPipes 帐户 ID 072088201116 添加到您的 VPC 端点服务的允许主体中。 有关详细信息，请参见 AWS 指南 管理权限。

信息 可以为 ClickPipes 配置 跨区域访问。 将 您的 ClickPipe 区域 添加到您的 VPC 端点服务的允许区域中。

访问您 ClickHouse Cloud 服务的 SQL 控制台。

在左侧菜单上选择 Data Sources 按钮并单击 "Set up a ClickPipe"

选择 Kafka 或 Postgres 作为数据源。

选择 Reverse private endpoint 选项。

选择现有的反向私有端点或创建新的。

信息 如果需要 RDS 的跨区域访问，则需要创建 VPC 端点服务， 本指南应提供 一个良好的起点来设置它。 对于同一区域访问，创建 VPC 资源是推荐的方法。

为所选端点类型提供所需的参数。

对于 VPC 资源，提供配置共享 ARN 和配置 ID。

对于 MSK multi-VPC，提供集群 ARN 和用于创建端点的身份验证方法。

对于 VPC 端点服务，提供服务名称。

单击 Create 并等待反向私有端点准备就绪。 如果您正在创建新的端点，则设置该端点可能需要一些时间。 一旦端点准备就绪，页面将自动刷新。 VPC 端点服务可能需要在您的 AWS 控制台中接受连接请求。

一旦端点准备就绪，您可以使用 DNS 名称连接到数据源。 在端点列表中，您可以看到可用端点的 DNS 名称。 它可以是 ClickPipes 自行配置的内部 DNS 名称或由 PrivateLink 服务提供的私有 DNS 名称。 DNS 名称不是完整的网络地址。 根据数据源添加对应的端口。 MSK 连接字符串可以在 AWS 控制台中访问。 要查看完整的 DNS 名称列表，请在云服务设置中访问它。

您可以在 ClickHouse Cloud 服务设置中管理现有的反向私有端点：

在侧边栏找到 Settings 按钮并单击它。

在 ClickPipe reverse private endpoints 部分中点击 Reverse private endpoints 。

反向私有端点的扩展信息将在飞出窗口中显示。

可以从这里移除端点。这将影响使用该端点的任何 ClickPipes。

以下 AWS 区域支持 AWS PrivateLink：

us-east-1 - 用于运行在 us-east-1 区域的 ClickHouse 服务

- 用于运行在 区域的 ClickHouse 服务 eu-central-1 - 用于在欧洲区域运行的 ClickHouse 服务

- 用于在欧洲区域运行的 ClickHouse 服务 us-east-2 - 用于其他地方运行的 ClickHouse 服务

此限制不适用于 PrivateLink VPC 端点服务类型，因为它支持跨区域连接。

在 ClickHouse Cloud 中为 ClickPipes 创建的 AWS PrivateLink 端点无法保证与 ClickHouse Cloud 服务位于同一 AWS 区域。

目前，仅 VPC 端点服务支持跨区域连接。

私有端点与特定 ClickHouse 服务关联，无法在服务之间转移。 对于单个 ClickHouse 服务，可以有多个 ClickPipes 共享同一个端点。