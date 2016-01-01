从 MySQL 向 ClickHouse 进行数据摄取（CDC）

Beta feature. Learn more. Beta feature.

信息 目前，通过 ClickPipes 从 MySQL 向 ClickHouse Cloud 进行数据摄取处于私人预览阶段。

您可以使用 ClickPipes 将源 MySQL 数据库中的数据摄取到 ClickHouse Cloud。源 MySQL 数据库可以托管在本地或云中。

要开始，您首先需要确保您的 MySQL 数据库已正确设置。根据您的源 MySQL 实例，您可以遵循以下任一指南：

一旦您的源 MySQL 数据库设置完成，您可以继续创建您的 ClickPipe。

确保您已登录到您的 ClickHouse Cloud 帐户。如果您还没有帐户，您可以在 这里 注册。

在 ClickHouse Cloud 控制台中，导航到您的 ClickHouse Cloud 服务。

在左侧菜单中选择 Data Sources 按钮，然后点击 "Set up a ClickPipe"

选择 MySQL CDC 瓷砖

填写您在前提条件步骤中配置的源 MySQL 数据库的连接详细信息。 信息 在开始添加连接详细信息之前，请确保您已在防火墙规则中列入 ClickPipes IP 地址的白名单。您可以在以下页面找到 ClickPipes IP 地址列表。 有关更多信息，请参考本页顶部链接的源 MySQL 设置指南 prerequisites。

如果您的源 MySQL 数据库不可公开访问，您可以指定 SSH 隧道详细信息。

启用 "Use SSH Tunnelling" 切换开关。 填写 SSH 连接详细信息。 若要使用基于密钥的身份验证，请点击 "Revoke and generate key pair" 生成新的密钥对，并将生成的公钥复制到您的 SSH 服务器下的 ~/.ssh/authorized_keys 。 点击 "Verify Connection" 验证连接。

备注 请确保在防火墙规则中为 SSH 突破主机列入 ClickPipes IP 地址 的白名单，以便 ClickPipes 可以建立 SSH 隧道。

填写连接详细信息后，点击 "Next"。

如果需要，您可以配置高级设置。以下是每个设置的简要描述：

同步间隔 ：这是 ClickPipes 查询源数据库以获取更改的频率。对于对成本敏感的用户，我们建议将其保持在较高值（超过 3600 ）。

：这是 ClickPipes 查询源数据库以获取更改的频率。对于对成本敏感的用户，我们建议将其保持在较高值（超过 ）。 初始加载的并行线程 ：用于获取初始快照的并行工作者数量。当您的表数量较大时，这非常有用，您可以控制用于获取初始快照的并行工作者数量。此设置是按表设置的。

：用于获取初始快照的并行工作者数量。当您的表数量较大时，这非常有用，您可以控制用于获取初始快照的并行工作者数量。此设置是按表设置的。 拉取批处理大小 ：一次批量拉取的行数。这是一个最佳努力设置，并可能在所有情况下不被尊重。

：一次批量拉取的行数。这是一个最佳努力设置，并可能在所有情况下不被尊重。 每个分区的快照行数 ：在初始快照期间在每个分区中获取的行数。当您的表中有大量行时，这很有用，您可以控制在每个分区中获取的行数。

：在初始快照期间在每个分区中获取的行数。当您的表中有大量行时，这很有用，您可以控制在每个分区中获取的行数。 并行快照的表数量：在初始快照期间并行获取的表数量。当您的表数量较大时，这很有用，您可以控制并行获取的表数。

在此选择 ClickPipe 的目标数据库。您可以选择现有的数据库或创建一个新数据库。 您可以选择要从源 MySQL 数据库中复制的表。在选择表时，您还可以选择在目标 ClickHouse 数据库中重命名表并排除特定列。

从权限下拉菜单中选择 "Full access" 角色，并点击 "Complete Setup"。

最后，请参考 "ClickPipes for MySQL FAQ" 页面以获取有关常见问题及其解决方法的更多信息。