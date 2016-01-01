将 Google Pub/Sub 与 ClickHouse Cloud 集成

注意 您可以在此处注册加入私有预览等候名单。

Pub/Sub ClickPipes 可通过 ClickPipes UI 手动部署和管理，也可通过 OpenAPI 和 Terraform 以编程方式进行部署和管理。

您已了解 ClickPipes 简介，能够访问包含要从中摄取数据的 topic 的 GCP 项目，并且已创建具有相应 Pub/Sub 权限的服务账号。有关 ClickPipes 所需的具体权限集，请参阅 Pub/Sub IAM 权限指南。

打开你的 ClickHouse Cloud 服务的 SQL 控制台。

在左侧菜单中选择 数据源 按钮，然后点击“Set up a ClickPipe”

选择 GCP Pub/Sub 作为数据源。

填写表单，为 ClickPipe 提供名称、GCP Project ID，以及已被授予 Pub/Sub 访问权限的服务账号对应的 服务账号 JSON 文件。Project ID 必须为 6–30 个字符，可包含小写字母、数字和连字符，且必须以字母开头、不能以连字符结尾。

选择要从中摄取数据的 Pub/Sub topic。凭据验证通过后，下拉列表会自动从你的 GCP 项目中填充 topics (按字母顺序排序) 。 数据格式。 选择 topic 时，ClickPipes 会查询 Pub/Sub 的 Schema Registry。如果该 topic 绑定了原生 Avro 或 Protobuf schema，则会自动检测 Data format 和 Schema，并将选择器锁定为该 topic 上的最新 schema。未绑定原生 schema 的 topics 默认使用 JSONEachRow。

选择 topic 时，ClickPipes 会查询 Pub/Sub 的 Schema Registry。如果该 topic 绑定了原生 Avro 或 Protobuf schema，则会自动检测 Data format 和 Schema，并将选择器锁定为该 topic 上的最新 schema。未绑定原生 schema 的 topics 默认使用 JSONEachRow。 起始偏移量。 选择从哪里开始消费。可用选项包括 Latest (仅新消息) 、 Earliest (最早保留的消息) 以及 Seek to Timestamp (使用 UTC 日期时间选择器) 。

选择从哪里开始消费。可用选项包括 (仅新消息) 、 (最早保留的消息) 以及 (使用 UTC 日期时间选择器) 。 过滤表达式 (可选) 。 这是一个作用于消息 attribute 的 Pub/Sub subscription filter，例如 attributes.type = "telemetry" 。过滤器仅适用于消息 attributes，不适用于 payload，并且在 pipe 创建后无法更改 (如需修改过滤器，必须重新创建 pipe) 。

这是一个作用于消息 attribute 的 Pub/Sub subscription filter，例如 。过滤器仅适用于消息 attributes，不适用于 payload，并且在 pipe 创建后无法更改 (如需修改过滤器，必须重新创建 pipe) 。 UI 会显示所选 topic 的一条样本消息，并提供一个 Flatten object 开关，让你预览嵌套 JSON 在目标端会如何被展平。

在下一步中，你可以选择将数据摄取到新的 ClickHouse 表中，或复用现有表。按照界面提示修改表名、schema 和设置。你可以在顶部的样本表中实时预览这些更改。

你还可以使用提供的控件自定义高级设置

或者，你也可以选择将数据摄取到现有的 ClickHouse 表中。在这种情况下，UI 会允许你将源字段映射到所选目标表中的 ClickHouse 字段。

最后，你可以为内部 ClickPipes 用户配置权限。

权限： ClickPipes 会创建一个专用用户，用于将数据写入目标表。你可以为该内部用户选择角色，可使用自定义角色，也可使用预定义角色之一：

Full access ：对集群具有完全访问权限。如果目标表使用了 materialized view 或 字典，这可能会很有用。 Only destination table ：仅具有目标表的 INSERT 权限。

：对集群具有完全访问权限。如果目标表使用了 materialized view 或 字典，这可能会很有用。

点击“Complete Setup”后，系统将注册你的 ClickPipe，你将能够在汇总表中看到它。

该汇总表提供了用于显示源端样本数据或 ClickHouse 中目标表数据的控件

以及用于移除 ClickPipe 和查看摄取作业摘要的控件。

恭喜！ 你已成功设置第一个 Pub/Sub ClickPipe。它将持续运行，把 Pub/Sub topic 中的数据实时摄取到你的 ClickHouse Cloud 服务中。

Pub/Sub 消息是通过订阅消费的，而不是直接从 topic 消费。ClickPipes 会为每个管道 创建并管理一个专用订阅——你始终只需选择一个 topic。

托管订阅名为 clickpipes-{pipeID} ，会在管道 启动时基于该 topic 创建。

，会在管道 启动时基于该 topic 创建。 其配置包括 60 秒 ack 截止时间、7 天消息保留期，并启用了消息排序。

订阅创建是幂等的——如果某个现有订阅已指向所配置的 topic，则在管道 重启或副本重新调度时会复用该订阅。

在发现 topic 和对消息进行采样期间，ClickPipes 还会创建短生命周期的临时订阅 ( clickpipes-discovery-{uuid} ) ，并在采样完成后立即删除。

) ，并在采样完成后立即删除。 删除管道 时，ClickPipes 也会在清理过程中删除该托管订阅。

因此，除具备从订阅中消费消息的权限外，你提供的服务账号还必须具备在该项目中创建和删除订阅的权限。完整权限列表请参见 Pub/Sub IAM 权限指南。

支持的格式如下：

JSON

Avro — 通过 Pub/Sub 原生 schema (BINARY encoding)

Protobuf — 通过 Pub/Sub 原生 schema (BINARY encoding)

对于 Avro 和 Protobuf，会从 topic 对应的 Pub/Sub Schema Registry 中解析 schema。该管道始终使用该 topic 的 schema 的最新修订版；UI 中的 schema 选择器按设计为只读。

用于 Pub/Sub 的 ClickPipes 会自动检测并解压压缩消息。Pub/Sub 客户端传递的是原始字节数据——ClickPipes 会为您完成解压，无需任何配置。

支持以下压缩编解码器：

gzip

zstd

lz4

snappy (帧格式)

系统会根据每条消息中的 magic bytes 自动检测压缩类型。如果未发现已知的压缩签名，则该消息会被视为未压缩。检测到的压缩类型也会在 schema inference 期间显示，因此 UI 中的样本数据预览会正确展示解压后的负载。

注意 对于 JSON 等基于文本的格式，自动检测是安全的，因为可打印的 ASCII 字符不会与压缩 magic bytes 冲突。解压后的负载大小上限为 64MB。

ClickPipes 当前支持以下 ClickHouse 数据类型：

基础数值类型 - [U]Int8/16/32/64、Float32/64 和 BFloat16

大整数类型 - [U]Int128/256

Decimal 类型

Boolean

String

FixedString

Date、Date32

DateTime、DateTime64 (仅支持 UTC 时区)

Enum8/Enum16

UUID

IPv4

IPv6

所有 ClickHouse LowCardinality 类型

Map，其键和值均可使用上述任意类型 (包括 Nullable)

Tuple 和 Array，其元素可使用上述任意类型 (包括 Nullable，且仅支持一层深度)

SimpleAggregateFunction 类型 (用于 AggregatingMergeTree 或 SummingMergeTree 目标端)

您可以为源数据 stream 中的任何 JSON field 手动指定 Variant 类型 (例如 Variant(String, Int64, DateTime) ) 。 由于 ClickPipes 确定应使用哪种 Variant 子类型的方式所限，在 Variant 定义中只能使用一种整数或 datetime 类型——例如， Variant(Int64, UInt32) 不受支持。

如果 JSON 字段始终为 JSON 对象，则可将其分配给 JSON 目标端列。您需要手动将目标端 列更改为所需的 JSON 类型，包括任何固定路径或跳过路径。

Pub/Sub topic 支持以下虚拟列。创建新的目标表时，可使用 Add Column 按钮添加虚拟列。

Name Description Recommended Data Type _message_id 由代理分配的 Pub/Sub 消息 ID String _publish_time Pub/Sub 发布时间戳 (毫秒精度，UTC) DateTime64(3) _ordering_key Pub/Sub 排序键 (消息未设置键时为空字符串) String _attributes 用户定义的 Pub/Sub 消息属性 Map(String, String) _raw_message 完整的 Pub/Sub 消息负载 (默认禁用) String

在仅需要完整 Pub/Sub 消息负载的场景中，可以使用 _raw_message 字段 (例如使用 ClickHouse JsonExtract* 函数填充下游 materialized view) 。对于此类 pipes，删除所有“非虚拟”列可能有助于提升 ClickPipes 性能。

不支持 DEFAULT。

使用最小 (XS) 副本规格运行时，单条消息默认限制为 8MB (未压缩) ；使用更大的副本时，限制为 16MB (未压缩) 。超过此限制的消息会被拒绝并报错。如果您需要更大的消息，请联系支持团队。

Pub/Sub 订阅过滤器不可变——更改过滤表达式需要重新创建管道。

过滤器仅适用于消息属性，不适用于消息负载。

ClickPipes 会按批次将数据插入 ClickHouse。这样做是为了避免在数据库中创建过多的 parts，从而导致集群性能问题。

当满足以下任一条件时，系统会插入一个批次：

批次大小达到上限 (每 1GB 副本内存对应 100,000 行或 32MB)

批次保持打开状态的时间达到上限 (5 秒)

延迟 (即 Pub/Sub 消息从发布到在 ClickHouse 中可用之间的时间) 取决于多种因素 (如发布端延迟、网络延迟以及消息大小/格式) 。上一节介绍的批处理也会影响延迟。我们始终建议针对您的具体使用场景进行测试，以了解预期的延迟水平。

如果您对低延迟有特定要求，请联系我们。

Pub/Sub 可保证具有相同排序键的消息按发布顺序传递给同一个订阅者。ClickPipes 默认对其托管订阅启用排序：当消息带有排序键时，订阅者会按顺序接收；当消息不带排序键时，行为保持不变。

如果生产者将所有消息都发布到少量排序键 (或单个键) 下，Pub/Sub 会将这些消息集中到少数几个订阅者，这可能会限制横向吞吐量。我们建议在不需要保证顺序时省略排序键，或者使用高基数的排序键。

用于 Pub/Sub 的 ClickPipes 在设计上支持横向和纵向扩缩容。每个管道都使用一个托管的 Pub/Sub 订阅——此项不可配置。默认情况下，只有一个消费者从该订阅拉取数据；可在创建 ClickPipe 时增加消费者数量，也可随时在 设置 -> 高级设置 -> 扩缩容 中进行调整。ClickPipes 会自动将订阅中的消息分发给正在运行的消费者，无需额外协调。

ClickPipes 采用跨可用区分布的架构来提供高可用性；这要求至少将消费者数量扩缩容至两个。

无论运行中的消费者数量是多少，系统都在设计上具备容错能力。如果某个消费者或其底层基础设施发生故障，ClickPipes 会自动重启该消费者并继续处理消息。

用于 Pub/Sub 的 ClickPipes 提供至少一次投递。只有在对应的行已插入 ClickHouse 之后 (或者对于格式错误的记录，已写入错误表之后) ，Pub/Sub 消息才会被确认；所有消息在处理完成后都会被确认——包括被路由到错误表的错误记录——以避免无限次重新投递。如果某个副本在插入完成后、但在 ack 到达 Pub/Sub 之前崩溃，则该消息会在 ack 截止时间过后被重新投递并再次插入，因此下游消费者必须能够容忍重复。如果需要精确一次语义，请在下游使用 _message_id 虚拟列进行去重 (每个 Pub/Sub 消息 ID 在一个 topic 内都是唯一的) 。

用于 Pub/Sub 的 ClickPipes 通过服务账号 JSON 密钥向 GCP 进行身份验证。创建管道时，您需要上传该密钥文件；ClickPipes 会在静态存储时对其加密，并在运行时使用它来消费消息并管理托管订阅的生命周期。

有关所需 IAM 权限的完整列表以及推荐的自定义角色定义，请参阅 Pub/Sub IAM 权限指南。