将 Google Pub/Sub 与 ClickHouse Cloud 集成
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Pub/Sub ClickPipes 可通过 ClickPipes UI 手动部署和管理，也可通过 OpenAPI 和 Terraform 以编程方式进行部署和管理。
前置条件
您已了解 ClickPipes 简介，能够访问包含要从中摄取数据的 topic 的 GCP 项目，并且已创建具有相应 Pub/Sub 权限的服务账号。有关 ClickPipes 所需的具体权限集，请参阅 Pub/Sub IAM 权限指南。
创建你的第一个 ClickPipe
- 打开你的 ClickHouse Cloud 服务的 SQL 控制台。
- 在左侧菜单中选择
数据源按钮，然后点击“Set up a ClickPipe”
- 选择 GCP Pub/Sub 作为数据源。
- 填写表单，为 ClickPipe 提供名称、GCP Project ID，以及已被授予 Pub/Sub 访问权限的服务账号对应的 服务账号 JSON 文件。Project ID 必须为 6–30 个字符，可包含小写字母、数字和连字符，且必须以字母开头、不能以连字符结尾。
-
选择要从中摄取数据的 Pub/Sub topic。凭据验证通过后，下拉列表会自动从你的 GCP 项目中填充 topics (按字母顺序排序) 。
- 数据格式。 选择 topic 时，ClickPipes 会查询 Pub/Sub 的 Schema Registry。如果该 topic 绑定了原生 Avro 或 Protobuf schema，则会自动检测 Data format 和 Schema，并将选择器锁定为该 topic 上的最新 schema。未绑定原生 schema 的 topics 默认使用 JSONEachRow。
- 起始偏移量。 选择从哪里开始消费。可用选项包括 Latest (仅新消息) 、Earliest (最早保留的消息) 以及 Seek to Timestamp (使用 UTC 日期时间选择器) 。
- 过滤表达式 (可选) 。 这是一个作用于消息 attribute 的 Pub/Sub subscription filter，例如
attributes.type = "telemetry"。过滤器仅适用于消息 attributes，不适用于 payload，并且在 pipe 创建后无法更改 (如需修改过滤器，必须重新创建 pipe) 。
- UI 会显示所选 topic 的一条样本消息，并提供一个 Flatten object 开关，让你预览嵌套 JSON 在目标端会如何被展平。
- 在下一步中，你可以选择将数据摄取到新的 ClickHouse 表中，或复用现有表。按照界面提示修改表名、schema 和设置。你可以在顶部的样本表中实时预览这些更改。
你还可以使用提供的控件自定义高级设置
- 或者，你也可以选择将数据摄取到现有的 ClickHouse 表中。在这种情况下，UI 会允许你将源字段映射到所选目标表中的 ClickHouse 字段。
- 最后，你可以为内部 ClickPipes 用户配置权限。
权限： ClickPipes 会创建一个专用用户，用于将数据写入目标表。你可以为该内部用户选择角色，可使用自定义角色，也可使用预定义角色之一：
Full access：对集群具有完全访问权限。如果目标表使用了 materialized view 或 字典，这可能会很有用。
Only destination table：仅具有目标表的
INSERT权限。
-
- 点击“Complete Setup”后，系统将注册你的 ClickPipe，你将能够在汇总表中看到它。
该汇总表提供了用于显示源端样本数据或 ClickHouse 中目标表数据的控件
以及用于移除 ClickPipe 和查看摄取作业摘要的控件。
- 恭喜！ 你已成功设置第一个 Pub/Sub ClickPipe。它将持续运行，把 Pub/Sub topic 中的数据实时摄取到你的 ClickHouse Cloud 服务中。
托管订阅
Pub/Sub 消息是通过订阅消费的，而不是直接从 topic 消费。ClickPipes 会为每个管道 创建并管理一个专用订阅——你始终只需选择一个 topic。
- 托管订阅名为
clickpipes-{pipeID}，会在管道 启动时基于该 topic 创建。
- 其配置包括 60 秒 ack 截止时间、7 天消息保留期，并启用了消息排序。
- 订阅创建是幂等的——如果某个现有订阅已指向所配置的 topic，则在管道 重启或副本重新调度时会复用该订阅。
- 在发现 topic 和对消息进行采样期间，ClickPipes 还会创建短生命周期的临时订阅 (
clickpipes-discovery-{uuid}) ，并在采样完成后立即删除。
- 删除管道 时，ClickPipes 也会在清理过程中删除该托管订阅。
因此，除具备从订阅中消费消息的权限外，你提供的服务账号还必须具备在该项目中创建和删除订阅的权限。完整权限列表请参见 Pub/Sub IAM 权限指南。
支持的数据格式
支持的格式如下：
- JSON
- Avro — 通过 Pub/Sub 原生 schema (BINARY encoding)
- Protobuf — 通过 Pub/Sub 原生 schema (BINARY encoding)
对于 Avro 和 Protobuf，会从 topic 对应的 Pub/Sub Schema Registry 中解析 schema。该管道始终使用该 topic 的 schema 的最新修订版；UI 中的 schema 选择器按设计为只读。
压缩
用于 Pub/Sub 的 ClickPipes 会自动检测并解压压缩消息。Pub/Sub 客户端传递的是原始字节数据——ClickPipes 会为您完成解压，无需任何配置。
支持以下压缩编解码器：
- gzip
- zstd
- lz4
- snappy (帧格式)
系统会根据每条消息中的 magic bytes 自动检测压缩类型。如果未发现已知的压缩签名，则该消息会被视为未压缩。检测到的压缩类型也会在 schema inference 期间显示，因此 UI 中的样本数据预览会正确展示解压后的负载。
对于 JSON 等基于文本的格式，自动检测是安全的，因为可打印的 ASCII 字符不会与压缩 magic bytes 冲突。解压后的负载大小上限为 64MB。
支持的数据类型
标准类型支持
ClickPipes 当前支持以下 ClickHouse 数据类型：
- 基础数值类型 - [U]Int8/16/32/64、Float32/64 和 BFloat16
- 大整数类型 - [U]Int128/256
- Decimal 类型
- Boolean
- String
- FixedString
- Date、Date32
- DateTime、DateTime64 (仅支持 UTC 时区)
- Enum8/Enum16
- UUID
- IPv4
- IPv6
- 所有 ClickHouse LowCardinality 类型
- Map，其键和值均可使用上述任意类型 (包括 Nullable)
- Tuple 和 Array，其元素可使用上述任意类型 (包括 Nullable，且仅支持一层深度)
- SimpleAggregateFunction 类型 (用于 AggregatingMergeTree 或 SummingMergeTree 目标端)
Variant 类型支持
您可以为源数据 stream 中的任何 JSON field 手动指定 Variant 类型 (例如
Variant(String, Int64, DateTime)) 。
由于 ClickPipes 确定应使用哪种 Variant 子类型的方式所限，在 Variant 定义中只能使用一种整数或 datetime
类型——例如，
Variant(Int64, UInt32) 不受支持。
JSON 类型支持
如果 JSON 字段始终为 JSON 对象，则可将其分配给 JSON 目标端列。您需要手动将目标端 列更改为所需的 JSON 类型，包括任何固定路径或跳过路径。
Pub/Sub 虚拟列
Pub/Sub topic 支持以下虚拟列。创建新的目标表时，可使用
Add Column 按钮添加虚拟列。
|Name
|Description
|Recommended Data Type
|_message_id
|由代理分配的 Pub/Sub 消息 ID
|String
|_publish_time
|Pub/Sub 发布时间戳 (毫秒精度，UTC)
|DateTime64(3)
|_ordering_key
|Pub/Sub 排序键 (消息未设置键时为空字符串)
|String
|_attributes
|用户定义的 Pub/Sub 消息属性
|Map(String, String)
|_raw_message
|完整的 Pub/Sub 消息负载 (默认禁用)
|String
在仅需要完整 Pub/Sub 消息负载的场景中，可以使用
_raw_message 字段 (例如使用 ClickHouse
JsonExtract* 函数填充下游 materialized view) 。对于此类 pipes，删除所有“非虚拟”列可能有助于提升 ClickPipes 性能。
限制
- 不支持 DEFAULT。
- 使用最小 (XS) 副本规格运行时，单条消息默认限制为 8MB (未压缩) ；使用更大的副本时，限制为 16MB (未压缩) 。超过此限制的消息会被拒绝并报错。如果您需要更大的消息，请联系支持团队。
- Pub/Sub 订阅过滤器不可变——更改过滤表达式需要重新创建管道。
- 过滤器仅适用于消息属性，不适用于消息负载。
性能
批处理
ClickPipes 会按批次将数据插入 ClickHouse。这样做是为了避免在数据库中创建过多的 parts，从而导致集群性能问题。
当满足以下任一条件时，系统会插入一个批次：
- 批次大小达到上限 (每 1GB 副本内存对应 100,000 行或 32MB)
- 批次保持打开状态的时间达到上限 (5 秒)
延迟
延迟 (即 Pub/Sub 消息从发布到在 ClickHouse 中可用之间的时间) 取决于多种因素 (如发布端延迟、网络延迟以及消息大小/格式) 。上一节介绍的批处理也会影响延迟。我们始终建议针对您的具体使用场景进行测试，以了解预期的延迟水平。
如果您对低延迟有特定要求，请联系我们。
排序键
Pub/Sub 可保证具有相同排序键的消息按发布顺序传递给同一个订阅者。ClickPipes 默认对其托管订阅启用排序：当消息带有排序键时，订阅者会按顺序接收；当消息不带排序键时，行为保持不变。
如果生产者将所有消息都发布到少量排序键 (或单个键) 下，Pub/Sub 会将这些消息集中到少数几个订阅者，这可能会限制横向吞吐量。我们建议在不需要保证顺序时省略排序键，或者使用高基数的排序键。
扩缩容
用于 Pub/Sub 的 ClickPipes 在设计上支持横向和纵向扩缩容。每个管道都使用一个托管的 Pub/Sub 订阅——此项不可配置。默认情况下，只有一个消费者从该订阅拉取数据；可在创建 ClickPipe 时增加消费者数量，也可随时在 设置 -> 高级设置 -> 扩缩容 中进行调整。ClickPipes 会自动将订阅中的消息分发给正在运行的消费者，无需额外协调。
ClickPipes 采用跨可用区分布的架构来提供高可用性；这要求至少将消费者数量扩缩容至两个。
无论运行中的消费者数量是多少，系统都在设计上具备容错能力。如果某个消费者或其底层基础设施发生故障，ClickPipes 会自动重启该消费者并继续处理消息。
投递语义
用于 Pub/Sub 的 ClickPipes 提供至少一次投递。只有在对应的行已插入 ClickHouse 之后 (或者对于格式错误的记录，已写入错误表之后) ，Pub/Sub 消息才会被确认；所有消息在处理完成后都会被确认——包括被路由到错误表的错误记录——以避免无限次重新投递。如果某个副本在插入完成后、但在 ack 到达 Pub/Sub 之前崩溃，则该消息会在 ack 截止时间过后被重新投递并再次插入，因此下游消费者必须能够容忍重复。如果需要精确一次语义，请在下游使用
_message_id 虚拟列进行去重 (每个 Pub/Sub 消息 ID 在一个 topic 内都是唯一的) 。
身份验证
用于 Pub/Sub 的 ClickPipes 通过服务账号 JSON 密钥向 GCP 进行身份验证。创建管道时，您需要上传该密钥文件；ClickPipes 会在静态存储时对其加密，并在运行时使用它来消费消息并管理托管订阅的生命周期。
有关所需 IAM 权限的完整列表以及推荐的自定义角色定义，请参阅 Pub/Sub IAM 权限指南。