AMPLab Big Data Benchmark

$ for i in tiny/rankings/*.deflate ; do echo $i ; zlib-flate -uncompress < $i | clickhouse-client --host = example-perftest01j --query = "INSERT INTO rankings_tiny FORMAT CSV" ; done



$ for i in tiny/uservisits/*.deflate ; do echo $i ; zlib-flate -uncompress < $i | clickhouse-client --host = example-perftest01j --query = "INSERT INTO uservisits_tiny FORMAT CSV" ; done



$ for i in 1node/rankings/*.deflate ; do echo $i ; zlib-flate -uncompress < $i | clickhouse-client --host = example-perftest01j --query = "INSERT INTO rankings_1node FORMAT CSV" ; done



$ for i in 1node/uservisits/*.deflate ; do echo $i ; zlib-flate -uncompress < $i | clickhouse-client --host = example-perftest01j --query = "INSERT INTO uservisits_1node FORMAT CSV" ; done



$ for i in 5nodes/rankings/*.deflate ; do echo $i ; zlib-flate -uncompress < $i | clickhouse-client --host = example-perftest01j --query = "INSERT INTO rankings_5nodes_on_single FORMAT CSV" ; done