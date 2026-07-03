Utilisateur admin
default, créé lors de la création du service. Le mot de passe est fourni à ce moment-là et peut être réinitialisé par les utilisateurs de ClickHouse Cloud disposant du rôle Admin.
Lorsque vous ajoutez des utilisateurs SQL supplémentaires à votre service ClickHouse Cloud, ils doivent avoir un nom d’utilisateur SQL et un mot de passe. Si vous souhaitez leur accorder des privilèges de niveau administratif, attribuez aux nouveaux utilisateurs le rôle
default_role. Par exemple, pour ajouter l’utilisateur
clickhouse_admin :
CREATE USER IF NOT EXISTS clickhouse_admin
IDENTIFIED WITH sha256_password BY 'P!@ssword42!';
GRANT default_role TO clickhouse_admin;
default. Elles sont exécutées à la place en tant qu’utilisateur nommé
sql-console:${cloud_login_email}, où
cloud_login_email correspond à l’adresse e-mail de l’utilisateur qui exécute actuellement la requête.Ces utilisateurs de la SQL Console générés automatiquement disposent du rôle
default.
Authentification sans mot de passe
sql_console_admin, avec des autorisations identiques à
default_role, et
sql_console_read_only, avec des autorisations en lecture seule.
Les utilisateurs Admin se voient attribuer par défaut le rôle
sql_console_admin, donc rien ne change pour eux. En revanche, le rôle
sql_console_read_only permet d’accorder à des utilisateurs non Admin un accès en lecture seule ou un accès complet à n’importe quelle instance. Un administrateur doit configurer cet accès. Les rôles peuvent être ajustés à l’aide des commandes
GRANT ou
REVOKE afin de mieux répondre aux exigences propres à chaque instance, et toute modification apportée à ces rôles sera conservée.
Contrôle d’accès granulaire
sql_console_* aux utilisateurs, il convient de créer des rôles de base de données propres aux utilisateurs de la SQL Console, correspondant à l’espace de noms
sql-console-role:<email>. Par exemple :
CREATE ROLE OR REPLACE sql-console-role:<email>;
GRANT <some grants> TO sql-console-role:<email>;
sql_console_sa_role et
sql_console_pm_role, puis en les attribuant à des utilisateurs spécifiques. Par exemple :
CREATE ROLE OR REPLACE sql_console_sa_role;
GRANT <whatever level of access> TO sql_console_sa_role;
CREATE ROLE OR REPLACE sql_console_pm_role;
GRANT <whatever level of access> TO sql_console_pm_role;
CREATE ROLE OR REPLACE `sql-console-role:christoph@clickhouse.com`;
CREATE ROLE OR REPLACE `sql-console-role:jake@clickhouse.com`;
CREATE ROLE OR REPLACE `sql-console-role:zach@clickhouse.com`;
GRANT sql_console_sa_role to `sql-console-role:christoph@clickhouse.com`;
GRANT sql_console_sa_role to `sql-console-role:jake@clickhouse.com`;
GRANT sql_console_pm_role to `sql-console-role:zach@clickhouse.com`;
Tester les privilèges d’administrateur
default, puis reconnectez-vous en tant qu’utilisateur
clickhouse_admin.
Toutes les opérations suivantes devraient réussir :
SHOW GRANTS FOR clickhouse_admin;
CREATE DATABASE db1
CREATE TABLE db1.table1 (id UInt64, column1 String) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO db1.table1 (id, column1) VALUES (1, 'abc');
SELECT * FROM db1.table1;
DROP TABLE db1.table1;
DROP DATABASE db1;
Utilisateurs non administrateurs
Préparation
Création d’une base de données, d’une table et de lignes d’exemple
Créer une base de données de test
CREATE DATABASE db1;
Créer une table
CREATE TABLE db1.table1 (
id UInt64,
column1 String,
column2 String
)
ENGINE MergeTree
ORDER BY id;
Remplir la table avec des lignes d’exemple
INSERT INTO db1.table1
(id, column1, column2)
VALUES
(1, 'A', 'abc'),
(2, 'A', 'def'),
(3, 'B', 'abc'),
(4, 'B', 'def');
Vérifier la table
SELECT *
FROM db1.table1
Query id: 475015cc-6f51-4b20-bda2-3c9c41404e49
┌─id─┬─column1─┬─column2─┐
│ 1 │ A │ abc │
│ 2 │ A │ def │
│ 3 │ B │ abc │
│ 4 │ B │ def │
└────┴─────────┴─────────┘
Créer
column_user
CREATE USER column_user IDENTIFIED BY 'password';
Créer
row_user
CREATE USER row_user IDENTIFIED BY 'password';
Création de rôles
- des rôles avec différents privilèges, au niveau des colonnes et des lignes, seront créés
- des privilèges seront accordés aux rôles
- des utilisateurs seront affectés à chaque rôle
Créer un rôle pour limiter les utilisateurs de ce rôle à la consultation de
column1 uniquement dans la base de données
db1 et la table
table1 :
CREATE ROLE column1_users;
Définir les privilèges pour autoriser l’accès à
column1
GRANT SELECT(id, column1) ON db1.table1 TO column1_users;
Ajouter l’utilisateur
column_user au rôle
column1_users
GRANT column1_users TO column_user;
Créer un rôle pour limiter les utilisateurs de ce rôle à la consultation de certaines lignes uniquement, en l’occurrence celles contenant
A dans
column1
CREATE ROLE A_rows_users;
Ajouter l’utilisateur
row_user au rôle
A_rows_users
GRANT A_rows_users TO row_user;
Créer une politique pour autoriser l’accès uniquement aux lignes où
column1 a la valeur
A
CREATE ROW POLICY A_row_filter ON db1.table1 FOR SELECT USING column1 = 'A' TO A_rows_users;
Définir les privilèges sur la base de données et la table
GRANT SELECT(id, column1, column2) ON db1.table1 TO A_rows_users;
Accorder des permissions explicites aux autres rôles afin qu’ils conservent l’accès à toutes les lignes
CREATE ROW POLICY allow_other_users_filter
ON db1.table1 FOR SELECT USING 1 TO clickhouse_admin, column1_users;
Vérification
Tester les privilèges de rôle avec un utilisateur dont l’accès est restreint à certaines colonnes
Connectez-vous au client ClickHouse avec l’utilisateur
clickhouse_admin
clickhouse-client --user clickhouse_admin --password password
Vérifiez l’accès à la base de données, à la table et à toutes les lignes avec l’utilisateur admin.
SELECT *
FROM db1.table1
Query id: f5e906ea-10c6-45b0-b649-36334902d31d
┌─id─┬─column1─┬─column2─┐
│ 1 │ A │ abc │
│ 2 │ A │ def │
│ 3 │ B │ abc │
│ 4 │ B │ def │
└────┴─────────┴─────────┘
Connectez-vous au client ClickHouse avec l’utilisateur
column_user
clickhouse-client --user column_user --password password
Testez
SELECT en utilisant toutes les colonnes
SELECT *
FROM db1.table1
Query id: 5576f4eb-7450-435c-a2d6-d6b49b7c4a23
0 rows in set. Elapsed: 0.006 sec.
Received exception from server (version 22.3.2):
Code: 497. DB::Exception: Received from localhost:9000.
DB::Exception: column_user: Not enough privileges.
To execute this query it's necessary to have grant
SELECT(id, column1, column2) ON db1.table1. (ACCESS_DENIED)
id et
column1
Vérifiez la requête
SELECT avec uniquement les colonnes spécifiées et autorisées :
SELECT
id,
column1
FROM db1.table1
Query id: cef9a083-d5ce-42ff-9678-f08dc60d4bb9
┌─id─┬─column1─┐
│ 1 │ A │
│ 2 │ A │
│ 3 │ B │
│ 4 │ B │
└────┴─────────┘
Tester les privilèges du rôle avec un utilisateur soumis à une restriction au niveau des lignes
Connectez-vous au client ClickHouse avec
row_user
clickhouse-client --user row_user --password password
Affichez les lignes disponibles
SELECT *
FROM db1.table1
Query id: a79a113c-1eca-4c3f-be6e-d034f9a220fb
┌─id─┬─column1─┬─column2─┐
│ 1 │ A │ abc │
│ 2 │ A │ def │
└────┴─────────┴─────────┘
column1 vaut
B doivent être exclues.
Modifier les utilisateurs et les rôles
role1 autorise uniquement select sur
column1 et que
role2 autorise select sur
column1 et
column2, l’utilisateur aura accès aux deux colonnes.
À l'aide du compte Admin, créez un nouvel utilisateur avec des rôles par défaut afin de restreindre l'accès à la fois par ligne et par colonne
CREATE USER row_and_column_user IDENTIFIED BY 'password' DEFAULT ROLE A_rows_users;
Supprimez les privilèges précédents du rôle
A_rows_users
REVOKE SELECT(id, column1, column2) ON db1.table1 FROM A_rows_users;
Autorisez le rôle
A_row_users à sélectionner uniquement
column1
GRANT SELECT(id, column1) ON db1.table1 TO A_rows_users;
Connectez-vous au client ClickHouse avec
row_and_column_user
clickhouse-client --user row_and_column_user --password password;
Testez avec toutes les colonnes :
SELECT *
FROM db1.table1
Query id: 8cdf0ff5-e711-4cbe-bd28-3c02e52e8bc4
0 rows in set. Elapsed: 0.005 sec.
Received exception from server (version 22.3.2):
Code: 497. DB::Exception: Received from localhost:9000.
DB::Exception: row_and_column_user: Not enough privileges.
To execute this query it's necessary to have grant
SELECT(id, column1, column2) ON db1.table1. (ACCESS_DENIED)
Testez avec les colonnes autorisées uniquement :
SELECT
id,
column1
FROM db1.table1
Query id: 5e30b490-507a-49e9-9778-8159799a6ed0
┌─id─┬─column1─┐
│ 1 │ A │
│ 2 │ A │
└────┴─────────┘
Dépannage
Lister les grants et rôles d’un utilisateur
SHOW GRANTS FOR row_and_column_user
Query id: 6a73a3fe-2659-4aca-95c5-d012c138097b
┌─GRANTS FOR row_and_column_user───────────────────────────┐
│ GRANT A_rows_users, column1_users TO row_and_column_user │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
Lister les rôles dans ClickHouse
SHOW ROLES
Query id: 1e21440a-18d9-4e75-8f0e-66ec9b36470a
┌─name────────────┐
│ A_rows_users │
│ column1_users │
└─────────────────┘
Afficher les politiques
SHOW ROW POLICIES
Query id: f2c636e9-f955-4d79-8e80-af40ea227ebc
┌─name───────────────────────────────────┐
│ A_row_filter ON db1.table1 │
│ allow_other_users_filter ON db1.table1 │
└────────────────────────────────────────┘
Afficher la définition d’une politique et les privilèges actuels
SHOW CREATE ROW POLICY A_row_filter ON db1.table1
Query id: 0d3b5846-95c7-4e62-9cdd-91d82b14b80b
┌─CREATE ROW POLICY A_row_filter ON db1.table1────────────────────────────────────────────────┐
│ CREATE ROW POLICY A_row_filter ON db1.table1 FOR SELECT USING column1 = 'A' TO A_rows_users │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Exemple de commandes pour gérer les rôles, les politiques et les utilisateurs
- supprimer des privilèges
- supprimer des politiques
- désattribuer des rôles à des utilisateurs
- supprimer des utilisateurs et des rôles
Retirer un privilège d’un rôle
REVOKE SELECT(column1, id) ON db1.table1 FROM A_rows_users;
Supprimer une politique
DROP ROW POLICY A_row_filter ON db1.table1;
Retirer un utilisateur d’un rôle
REVOKE A_rows_users FROM row_user;
Supprimer un rôle
DROP ROLE A_rows_users;
Supprimer un utilisateur
DROP USER row_user;