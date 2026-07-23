Les rôles personnalisés peuvent inclure une combinaison de permissions d’organisation, de service et de base de données. Ces permissions peuvent s’appliquer à l’ensemble des services et des bases de données, ou seulement à un sous-ensemble.
Créer des rôles personnalisés
1
Accéder aux paramètres de l’organisation et sélectionner Users and roles
Depuis la page des services, sélectionnez le nom de votre organisation. Dans le menu contextuel, sélectionnez l’élément
Users and roles.
2
Sélectionner l’onglet
Roles
Sélectionnez l’onglet
Roles en haut, au centre de l’écran.
3
Sélectionner
Create new role en haut à droite
Sélectionnez le bouton
Create new role en haut à droite de l’écran.
4
Nommer le rôle
Saisissez un nom de rôle descriptif. C’est ce nom qui s’affichera lorsque vous attribuerez des rôles à des utilisateurs et à des clés API.
5
Cliquer sur
Allow et sélectionner la portée des permissions
Cliquez sur le bouton
Allow, puis sélectionnez des permissions d’organisation, de service et/ou de base de données. Pour obtenir la description de toutes les permissions, consultez Console roles and permissions.
Accès à l’onglet Data SourcesPour accéder à l’onglet Data Sources, le rôle doit actuellement disposer de la permission
Manage and Delete Selected Services.
6
Vérifier votre nouveau rôle
Vérifiez les permissions attribuées à votre nouveau rôle avant de finaliser. Cliquez sur
Create role lorsque vous avez terminé.
Les rôles personnalisés peuvent être modifiés après leur création. Les utilisateurs perdront toutes les permissions retirées du rôle et obtiendront toutes les permissions ajoutées.
Mettre à jour les rôles personnalisés
- Accédez aux paramètres de l’organisation et sélectionnez
Users and roles
- Sélectionnez l’onglet
Roles
- Sélectionnez les trois points à côté du rôle que vous souhaitez modifier
- Sélectionnez
Edit
- Modifiez les permissions
- Sélectionnez
Edit role
Les rôles personnalisés peuvent être supprimés à tout moment.
Supprimer les rôles personnalisés
- Accédez aux paramètres de l’organisation et sélectionnez
Users and roles
- Sélectionnez l’onglet
Roles
- Sélectionnez les trois points à côté du rôle que vous souhaitez supprimer
- Vérifiez quels utilisateurs et quelles clés API perdront l’accès lorsque le rôle sera supprimé. Ajustez les attributions si nécessaire.
- Sélectionnez
Delete rolepour terminer l’opération