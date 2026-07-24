ClickHouse Cloud prend en charge SCIM 2.0 (System for Cross-domain Identity Management) pour automatiser la gestion du cycle de vie des utilisateurs et des groupes. Une fois connecté à votre fournisseur d’identité, chaque utilisateur que vous attribuez à l’application ClickHouse Cloud est automatiquement créé dans votre organisation avec le rôle approprié, les mises à jour de profil sont appliquées automatiquement, et supprimer un utilisateur de votre IdP lui retire son accès — sans invitation manuelle ni compte orphelin.

Ce guide explique comment configurer le provisionnement SCIM de bout en bout avec Okta. Le point de terminaison SCIM de ClickHouse Cloud suit SCIM 2.0 (RFC 7644), mais seule l’authentification Basic Auth est prise en charge, et Okta est le seul fournisseur d’identité que nous ayons testé. D’autres IdP SCIM 2.0 peuvent fonctionner s’ils prennent en charge l’authentification via Basic Auth, mais ils ne sont pas officiellement pris en charge à ce jour.

​ Avant de commencer

Vous aurez besoin de :

du rôle Admin dans votre organisation ClickHouse Cloud.

dans votre organisation ClickHouse Cloud. de SAML SSO déjà configuré entre votre IdP et ClickHouse Cloud. SCIM crée les comptes utilisateur ; ces comptes se connectent via SAML. Le SSO doit donc d’abord être opérationnel.

d’un accès super-admin à votre tenant Okta, avec l’autorisation d’installer des applications et de configurer le provisionnement.

d’une liste des rôles que vous souhaitez attribuer via SCIM (par exemple : Admins, Developers, Read-only). Décidez-le à l’avance — vous créerez des groupes correspondants dans Okta.

Un administrateur dans Okta affecte un utilisateur — directement ou via un groupe — à l’application ClickHouse Cloud. Okta appelle le point de terminaison SCIM de ClickHouse Cloud via HTTPS, en s’authentifiant à l’aide d’un jeton que vous générez. ClickHouse Cloud crée l’utilisateur dans votre organisation et lui attribue des rôles en fonction de son appartenance aux groupes Okta. L’utilisateur se connecte à ClickHouse Cloud via votre flux SAML SSO existant. Les modifications de profil, les changements de groupe et la désactivation dans Okta sont automatiquement répercutés dans ClickHouse Cloud.

​ Configurer SCIM dans votre organisation ClickHouse Cloud

1 Activer SCIM Connectez-vous à ClickHouse Cloud Console en tant qu’administrateur de l’organisation, puis ouvrez Organization settings → SAML and SCIM settings → SCIM Configuration. Cliquez sur Enable SCIM . SCIM est déverrouillé une fois SAML SSO connecté. Si l’option est grisée, terminez d’abord votre configuration SAML. Une URL de point de terminaison SCIM est générée, sous la forme suivante : https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/<your-org-id>/scim Copiez-la : vous la collerez plus tard dans Okta. 2 Générer un jeton d’accès SCIM Repérez la section Create an API key et choisissez une date d’expiration. Prévoir la rotation Nous vous recommandons de définir une expiration de 12 mois et d’ajouter un rappel dans votre calendrier. ClickHouse Cloud prend en charge jusqu’à deux jetons SCIM actifs simultanément, ce qui vous permet d’effectuer une rotation sans interruption de service : générez le nouveau jeton, basculez Okta dessus, vérifiez que le provisionnement fonctionne toujours, puis révoquez l’ancien jeton. Cliquez sur Generate key . Le jeton n’est affiché qu’une seule fois, sous la forme d’une clé (préfixée par scim_ ) et d’un secret. Copiez-les immédiatement et stockez-les dans un gestionnaire de secrets sécurisé : vous ne pourrez pas les récupérer plus tard. Si vous les perdez, révoquez le jeton et générez-en un nouveau. 3 Définir le mappage des rôles Dans le panneau SCIM Configuration, cliquez sur Map roles in “Users and roles” (ou accédez-y directement via Users and roles → Roles). Les groupes SCIM sont associés aux rôles ClickHouse Cloud par leur nom, avec quelques règles à garder à l’esprit : Vous ne pouvez pas mapper un groupe SCIM à un rôle système prédéfini. Les mappages SCIM s’appliquent uniquement aux rôles personnalisés. Si vous devez exposer une fonctionnalité de niveau système via SCIM, créez un rôle personnalisé qui regroupe les permissions souhaitées.

Les mappages SCIM s’appliquent uniquement aux rôles personnalisés. Si vous devez exposer une fonctionnalité de niveau système via SCIM, créez un rôle personnalisé qui regroupe les permissions souhaitées. Les noms correspondants sont associés automatiquement. Si un rôle personnalisé porte le même nom que le groupe SCIM entrant, ClickHouse Cloud les associe automatiquement : aucun mappage manuel n’est nécessaire.

Si un rôle personnalisé porte le même nom que le groupe SCIM entrant, ClickHouse Cloud les associe automatiquement : aucun mappage manuel n’est nécessaire. Pour utiliser un nom de rôle différent du nom du groupe , créez le rôle personnalisé avec le nom souhaité, puis définissez son champ SCIM group sur le nom du groupe SCIM auquel il doit être associé.

, créez le rôle personnalisé avec le nom souhaité, puis définissez son champ sur le nom du groupe SCIM auquel il doit être associé. Les groupes non mappés créent de nouveaux rôles. Si Okta transmet un groupe qui ne correspond à aucun nom de rôle existant et n’est référencé dans le champ SCIM group d’aucun rôle, ClickHouse Cloud crée un nouveau rôle personnalisé portant le nom de ce groupe. Vous pourrez ensuite lui accorder les permissions souhaitées.

​ Configurer l’application ClickHouse Cloud dans Okta

1 Ouvrez votre application ClickHouse Cloud dans Okta Dans l’Okta Admin Console, accédez à Applications → Applications et recherchez l’application que vous avez créée lorsque vous avez configuré SAML SSO pour ClickHouse Cloud. Ouvrez-la. Si vous n’avez pas encore créé l’application SAML, suivez d’abord le guide de configuration de SAML SSO — le provisionnement SCIM se configure sur la même application. Dans l’onglet General, repérez la section App Settings et cliquez sur Edit . Sous Provisioning, sélectionnez SCIM , puis cliquez sur Save . L’application affiche maintenant un onglet Provisioning. 2 Connecter Okta au point de terminaison SCIM Ouvrez l’onglet Provisioning de l’application et cliquez sur Edit . Remplissez le formulaire : URL de base du connecteur SCIM — l’URL du point de terminaison SCIM mentionnée plus haut.

— l’URL du point de terminaison SCIM mentionnée plus haut. Champ d’identifiant unique pour les utilisateurs — userName .

— . Actions de provisioning prises en charge — sélectionnez tous les éléments suivants : Import New Users and Profile Updates Push New Users Push Profile Updates Push Groups Import Groups

— sélectionnez tous les éléments suivants : Mode d’authentification — Basic Auth . Nom d’utilisateur — la clé du jeton SCIM (elle commence par scim_ ). Mot de passe — le secret du jeton SCIM.

— . Test Connector Configuration . Vous devriez voir une confirmation verte. En cas d’échec, consultez la section Cliquez sur. Vous devriez voir une confirmation verte. En cas d’échec, consultez la section Troubleshooting Cliquez sur Save . 3 Configurer le comportement du provisionnement Toujours dans l’onglet Provisioning, cliquez sur To App dans la barre latérale de gauche. Cliquez sur Edit , puis activez : Paramètre Action Description Create Users Activer Crée de nouveaux utilisateurs dans ClickHouse Cloud lorsqu’ils sont attribués dans Okta Update User Attributes Activer Envoie automatiquement les modifications du profil (nom, e-mail, etc.) Deactivate Users Activer Supprime un utilisateur de ClickHouse Cloud lorsqu’il n’est plus attribué ou est désactivé dans Okta Sync Password Désactiver Non utilisé — l’authentification passe par SAML, et non par mot de passe Cliquez sur Save , puis revenez aux onglets Sign On / Provisioning de l’application pour vérifier que les paramètres ont bien été appliqués. 4 Mapper les attributs utilisateur Okta et ClickHouse Cloud doivent s’entendre sur la correspondance entre les champs utilisateur. Dans l’onglet Provisioning, cliquez sur To App et vérifiez les Attribute Mappings de votre application. Les valeurs par défaut de l’application SAML Okta conviennent généralement — vérifiez le tableau ci-dessous : Attribut Okta Attribut ClickHouse Cloud (SCIM) Requis userName userName Oui — utilisé comme identifiant unique et adresse e-mail principale email (primary) emails[primary].value Oui — doit correspondre à userName firstName name.givenName Recommandé lastName name.familyName Recommandé displayName displayName Recommandé — affiché dans l’UI de ClickHouse Cloud externalId externalId Recommandé — améliore la précision lors de la réconciliation Vous pouvez ajouter des attributs facultatifs comme le service, le responsable hiérarchique et le lieu — ClickHouse Cloud les stocke dans le profil utilisateur, mais ne les utilise pas actuellement pour les autorisations. Tout attribut en dehors de l’ensemble standard SCIM est ignoré côté ClickHouse Cloud. La casse des adresses e-mail est importante Assurez-vous que les champs userName et email dans Okta utilisent la même casse. ClickHouse Cloud normalise les adresses e-mail en minuscules ; des différences entre ces deux champs peuvent entraîner des échecs lors des tests. 5 Pousser les groupes et attribuer des utilisateurs C’est à cette étape que les rôles sont appliqués automatiquement. Créez des groupes dans Okta. Pour chaque role mapping configuré précédemment, créez ou identifiez un groupe Okta portant exactement le même nom d’affichage. Par exemple, si votre mapping indique ClickHouse-Admins → Admin , créez dans Okta un groupe nommé ClickHouse-Admins . Ouvrez le groupe que vous venez de créer et cliquez sur Assign people pour y ajouter un membre. Associez ensuite l’application SCIM à ce même groupe afin que l’attribution des rôles et l’accès à l’application restent synchronisés. Poussez les groupes. Dans l’onglet Provisioning de l’application, cliquez sur Push Groups → Find groups by name , recherchez votre groupe, puis cliquez sur Save . Répétez l’opération pour chaque groupe de rôles. Une fois provisionné, chacun doit afficher un Push Status de Active (Pushed). Attribuez les utilisateurs. Vous avez deux options : Via des groupes (recommandé). Ajoutez des utilisateurs aux groupes Okta que vous venez de pousser. Ils seront provisionnés dans ClickHouse Cloud et se verront automatiquement attribuer le rôle correspondant.

Ajoutez des utilisateurs aux groupes Okta que vous venez de pousser. Ils seront provisionnés dans ClickHouse Cloud et se verront automatiquement attribuer le rôle correspondant. Directement. Dans l’onglet Assignments de l’application, cliquez sur Assign → Assign to People et sélectionnez des utilisateurs individuels. Ils seront provisionnés avec le Default role, sauf s’ils appartiennent également à un groupe poussé. L’attribution par groupes est plus simple à gérer dans la durée : lorsqu’une personne change de rôle, il vous suffit de mettre à jour son appartenance au groupe.

Une fois le provisionnement configuré, revenez à Settings → Users and roles dans la ClickHouse Cloud Console pour vérifier que les utilisateurs synchronisés apparaissent bien avec les rôles attendus.

avant d’attribuer l’application à toute votre équipe. Chaque étape devrait aboutir en quelques secondes ; sinon, vérifiez la file d’attente des Tasks d’Okta et la section Suivez ce court plan de test avec un ou deux utilisateurs de testd’attribuer l’application à toute votre équipe. Chaque étape devrait aboutir en quelques secondes ; sinon, vérifiez la file d’attente des Tasks d’Okta et la section Dépannage

# Action dans Okta Résultat attendu dans ClickHouse Cloud 1 Ajouter un utilisateur de test au groupe Okta ClickHouse-Admins L’utilisateur apparaît dans Settings → Members avec le rôle Admin 2 L’utilisateur de test se connecte à ClickHouse Cloud via le SSO Il arrive sur le tableau de bord avec des droits d’administration 3 Mettre à jour le prénom de l’utilisateur dans Okta Le prénom mis à jour apparaît dans Members en quelques secondes 4 Déplacer l’utilisateur de ClickHouse-Admins vers ClickHouse-Read-only Son rôle passe à Read-only 5 Retirer l’utilisateur de l’application (ou le désactiver dans Okta) L’utilisateur est retiré de l’organisation ; toute nouvelle tentative de connexion échoue

Si une étape échoue, corrigez le problème sous-jacent avant de continuer — les symptômes ont généralement tendance à s’aggraver.

Où rechercher les erreurs SCIM dans Okta Les erreurs SCIM apparaissent dans Reports → System Log, filtré sur votre application, ainsi que sur l’écran Provisioning → View Logs de l’application. Le message d’erreur renvoyé par ClickHouse Cloud s’affiche tel quel — commencez par là.

​ Bonnes pratiques pour la production

​ Renouvelez régulièrement les jetons

Définissez un rappel dans votre calendrier pour la rotation des jetons SCIM. Cadence recommandée : tous les 12 mois, ou immédiatement dès qu’un administrateur qui connaissait le jeton quitte l’entreprise. ClickHouse Cloud autorise deux jetons actifs par organisation précisément pour vous permettre d’effectuer cette rotation sans interrompre le provisionnement.

​ Utilisez des groupes, pas des attributions directes

L’attribution directe d’utilisateurs à l’application fonctionne, mais devient rapidement difficile à auditer. Gérer les attributions via des groupes Okta permet de centraliser les revues des accès et les changements de rôle.

​ Examinez le journal d’audit

Chaque action SCIM — utilisateur créé, utilisateur désactivé, profil mis à jour — est enregistrée dans le journal d’audit de ClickHouse Cloud. Voir Journalisation d’audit . Vérifiez ce journal régulièrement, en particulier après d’importantes opérations de provisionnement.

​ Définissez un Default role adapté

Si un utilisateur Okta est attribué à l’application mais n’appartient à aucun groupe poussé, il est créé avec le Default role. Choisissez le rôle le plus restrictif qui permette tout de même à l’utilisateur de faire quelque chose, afin qu’une erreur de configuration reste sans conséquence grave.

​ Évitez d’utiliser SCIM et les invitations manuelles en même temps

Une fois SCIM activé, gérez les appartenances via Okta — n’envoyez pas en parallèle d’invitations manuelles aux mêmes utilisateurs. Mélanger ces deux modes crée une confusion sur la source faisant foi et peut entraîner des doublons.

​ Surveillez les tâches de provisionnement en échec

Okta réessaie les appels de provisionnement ayant échoué, mais finit par les placer dans la file d’attente Tasks. Ajoutez cette file d’attente aux tableaux de bord que votre équipe informatique surveille déjà, ou utilisez le webhook d’Okta ou ses alertes par e-mail pour signaler les échecs persistants.

"Test Connector Configuration" échoue dans Okta Vérifiez que SCIM est activé dans la ClickHouse Cloud Console.

dans la ClickHouse Cloud Console. Vérifiez que l’ URL de base dans Okta correspond exactement à l’URL du point de terminaison SCIM affichée dans la Cloud Console — l’ID d’organisation doit être correct.

dans Okta correspond exactement à l’URL du point de terminaison SCIM affichée dans la Cloud Console — l’ID d’organisation doit être correct. Vérifiez que la clé du jeton et le secret ont été collés sans espace au début ou à la fin.

ont été collés sans espace au début ou à la fin. Si vous avez fait tourner les jetons, assurez-vous d’utiliser la nouvelle clé et le nouveau secret, et non la paire précédente. Les utilisateurs sont créés mais n'ont aucune permission Vérifiez que vous avez ajouté une ligne sous Map roles in “Users and roles” pour le rôle attendu.

pour le rôle attendu. Vérifiez que le nom du groupe Okta correspond exactement au nom du groupe SCIM dans le mappage, y compris les majuscules et les traits d’union.

au nom du groupe SCIM dans le mappage, y compris les majuscules et les traits d’union. Si votre configuration prévoit intentionnellement de provisionner certains utilisateurs sans groupe, vérifiez que le Default role est défini. Utilisateur en double dans la liste des membres Cela est généralement dû à une différence de casse dans l’adresse e-mail entre Okta et une ancienne invitation manuelle. Supprimez le doublon de la liste Members, puis désattribuez et réattribuez l’utilisateur dans Okta afin de relancer un provisionnement propre. Le group push échoue avec "displayName not recognised" Le nom du groupe dans Okta ne correspond à aucun mappage configuré dans ClickHouse Cloud. Renommez le groupe Okta ou ajoutez un mappage sous Map roles in “Users and roles” depuis le panneau SCIM Configuration (ou via Users and roles → Roles). Les utilisateurs désactivés apparaissent toujours comme membres La propagation d’une désactivation par Okta peut prendre jusqu’à une minute. Si l’utilisateur apparaît toujours comme membre après plusieurs minutes, vérifiez dans Provisioning → View Logs d’Okta s’il y a une erreur sur la tâche de désactivation. J'ai fait tourner le jeton SCIM et maintenant Okta échoue Vérifiez que vous avez mis à jour les identifiants dans la même application SCIM dans Okta. Après la mise à jour, cliquez sur Test Connector Configuration pour confirmer. Une fois le provisionnement rétabli, révoquez l’ancien jeton dans la ClickHouse Cloud Console. J'ai perdu le jeton SCIM Les jetons ne peuvent pas être récupérés. Dans Organization settings → SAML and SCIM settings → SCIM Configuration de la ClickHouse Cloud Console, révoquez le jeton perdu et générez-en un nouveau, puis mettez à jour les identifiants dans Okta.

​ Questions fréquentes