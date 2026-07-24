Cette page explique comment les administrateurs peuvent ajouter des utilisateurs, gérer les attributions et supprimer des utilisateurs

Ce guide s’adresse aux utilisateurs ayant le rôle Admin dans ClickHouse Cloud.

​ Ajouter des utilisateurs à votre organisation

​ Inviter des utilisateurs

Les administrateurs peuvent inviter plusieurs utilisateurs à la fois et leur attribuer un ou plusieurs rôles au moment de l’invitation.

1 Accédez aux paramètres de l’organisation et sélectionnez Users and roles Depuis la page des services, sélectionnez le nom de votre organisation. Dans le menu contextuel, sélectionnez l’élément de menu Users and roles . 2 Sélectionnez 'Invite members' dans le coin supérieur gauche Cliquez sur le bouton Invite members dans le coin supérieur gauche. 3 Saisissez l’adresse e-mail des nouveaux membres et attribuez des rôles Saisissez les adresses e-mail en haut de l’écran d’invitation. Sélectionnez un ou plusieurs rôles à attribuer aux utilisateurs. 4 Cliquez sur Send invites Send invites en bas de l’écran. Les utilisateurs recevront un e-mail leur permettant de rejoindre l’organisation. Pour plus d’informations sur l’acceptation des invitations, consultez Cliquez suren bas de l’écran. Les utilisateurs recevront un e-mail leur permettant de rejoindre l’organisation. Pour plus d’informations sur l’acceptation des invitations, consultez Manage my account

​ Ajouter des utilisateurs via un fournisseur d’identité SAML

Si votre organisation est configurée pour SAML SSO , suivez ces étapes pour ajouter des utilisateurs à votre organisation.

Ajoutez des utilisateurs à votre application SAML auprès de votre fournisseur d’identité. Ils n’apparaîtront dans ClickHouse qu’après leur première connexion. Lorsqu’un utilisateur se connecte à ClickHouse Cloud, le rôle par défaut sélectionné dans votre configuration SAML lui est automatiquement attribué. Suivez les instructions de la section Manage user role assignments ci-dessous pour accorder les permissions

​ Imposer l’authentification SAML uniquement

Une fois qu’au moins un utilisateur SAML de l’organisation s’est vu attribuer le rôle Admin, supprimez de l’organisation les utilisateurs utilisant d’autres méthodes d’authentification afin d’imposer l’authentification SAML uniquement pour l’organisation.

​ Gérer les attributions de rôles des utilisateurs

Les utilisateurs disposant du rôle Admin peuvent mettre à jour les autorisations des autres utilisateurs à tout moment.

1 Accédez aux paramètres de l’organisation et sélectionnez Users and roles Depuis la page des services, sélectionnez le nom de votre organisation. Sélectionnez l’élément de menu Users and roles dans le menu contextuel. 4 Enregistrez vos modifications Enregistrez vos modifications à l’aide du bouton Save changes en bas de l’onglet.

​ Supprimer un utilisateur

Supprimer des utilisateurs SAML Les utilisateurs SAML qui ne sont plus affectés à l’application ClickHouse dans votre fournisseur d’identité ne peuvent plus se connecter à ClickHouse Cloud. Le compte n’est pas supprimé de la console et doit être supprimé manuellement.

Suivez les étapes ci-dessous pour supprimer un utilisateur.