Ajouter des utilisateurs à votre organisation
Les administrateurs peuvent inviter plusieurs utilisateurs à la fois et leur attribuer un ou plusieurs rôles au moment de l’invitation.
Inviter des utilisateurs
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Accédez aux paramètres de l’organisation et sélectionnez Users and roles
Depuis la page des services, sélectionnez le nom de votre organisation. Dans le menu contextuel, sélectionnez l’élément de menu
Users and roles.
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Sélectionnez 'Invite members' dans le coin supérieur gauche
Cliquez sur le bouton
Invite members dans le coin supérieur gauche.
3
Saisissez l’adresse e-mail des nouveaux membres et attribuez des rôles
Saisissez les adresses e-mail en haut de l’écran d’invitation. Sélectionnez un ou plusieurs rôles à attribuer aux utilisateurs.
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Cliquez sur
Send invites
Cliquez sur
Send invites en bas de l’écran. Les utilisateurs recevront un e-mail leur permettant de rejoindre l’organisation. Pour plus d’informations sur l’acceptation des invitations, consultez Manage my account.
Si votre organisation est configurée pour SAML SSO, suivez ces étapes pour ajouter des utilisateurs à votre organisation.
Ajouter des utilisateurs via un fournisseur d’identité SAML
- Ajoutez des utilisateurs à votre application SAML auprès de votre fournisseur d’identité. Ils n’apparaîtront dans ClickHouse qu’après leur première connexion.
- Lorsqu’un utilisateur se connecte à ClickHouse Cloud, le rôle par défaut sélectionné dans votre configuration SAML lui est automatiquement attribué.
- Suivez les instructions de la section
Manage user role assignmentsci-dessous pour accorder les permissions
Une fois qu’au moins un utilisateur SAML de l’organisation s’est vu attribuer le rôle Admin, supprimez de l’organisation les utilisateurs utilisant d’autres méthodes d’authentification afin d’imposer l’authentification SAML uniquement pour l’organisation.
Imposer l’authentification SAML uniquement
Les utilisateurs disposant du rôle Admin peuvent mettre à jour les autorisations des autres utilisateurs à tout moment.
Gérer les attributions de rôles des utilisateurs
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Accédez aux paramètres de l’organisation et sélectionnez Users and roles
Depuis la page des services, sélectionnez le nom de votre organisation. Sélectionnez l’élément de menu
Users and roles dans le menu contextuel.
2
Sélectionnez l’utilisateur à mettre à jour, puis Edit
Sélectionnez l’élément de menu à la fin de la ligne de l’utilisateur dont vous souhaitez modifier l’accès. Sélectionnez
edit dans le menu contextuel.
3
Mettre à jour les autorisations
Cliquez dans le champ
Roles pour développer le menu. Cochez les cases pour ajouter ou supprimer des rôles pour l’utilisateur. Consultez Console roles and permissions pour obtenir la liste des rôles et des autorisations associées.
4
Enregistrez vos modifications
Enregistrez vos modifications à l’aide du bouton
Save changes en bas de l’onglet.
Supprimer un utilisateur
Suivez les étapes ci-dessous pour supprimer un utilisateur.
Supprimer des utilisateurs SAMLLes utilisateurs SAML qui ne sont plus affectés à l’application ClickHouse dans votre fournisseur d’identité ne peuvent plus se connecter à ClickHouse Cloud. Le compte n’est pas supprimé de la console et doit être supprimé manuellement.
- Sélectionnez le nom de l’organisation dans le coin inférieur gauche
- Cliquez sur
Users and roles
- Cliquez sur les trois points à côté du nom de l’utilisateur, puis sélectionnez
Remove
- Confirmez l’action en cliquant sur le bouton
Remove user