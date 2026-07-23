Ce guide explique comment configurer les attributions de rôles de la console SQL, qui déterminent les autorisations d’accès à l’échelle de la console ainsi que les fonctionnalités auxquelles un utilisateur peut accéder dans la Cloud Console.
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Accéder aux paramètres du service
Depuis la page des services, cliquez sur le menu situé dans le coin supérieur droit du service pour lequel vous souhaitez ajuster les paramètres d’accès à la console SQL.Sélectionnez
settings dans le menu contextuel.
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Ajuster l’accès à la console SQL
Dans la section “Sécurité”, repérez la zone “Accès à la console SQL” :
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Mettre à jour les paramètres pour Service Admin
Sélectionnez le menu déroulant de Service Admin pour modifier les paramètres de contrôle d’accès des rôles Service Admin :Vous pouvez choisir parmi les rôles suivants :
|Rôle
Aucun accès
Lecture seule
Accès complet
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Mettre à jour les paramètres pour Service Read Only
Sélectionnez le menu déroulant de Service Read Only pour modifier les paramètres de contrôle d’accès des rôles Service Read Only :Vous pouvez choisir parmi les rôles suivants :
|Rôle
Aucun accès
Lecture seule
Accès complet
5
Vérifier les utilisateurs ayant accès
Vous pouvez afficher un aperçu des utilisateurs du service en sélectionnant le nombre d’utilisateurs :Un onglet s’ouvrira à droite de la page et affichera le nombre total d’utilisateurs ainsi que leurs rôles :