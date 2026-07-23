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Ce paramètre est déprécié et a été remplacé par un nouveau paramètre sur l’écran de création de rôle dans les organisations ayant migré vers des rôles personnalisés. Pour plus d’informations, consultez Gérer les utilisateurs du cloud.
Ce guide explique comment configurer les attributions de rôles de la console SQL, qui déterminent les autorisations d’accès à l’échelle de la console ainsi que les fonctionnalités auxquelles un utilisateur peut accéder dans la Cloud Console.
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Accéder aux paramètres du service

Depuis la page des services, cliquez sur le menu situé dans le coin supérieur droit du service pour lequel vous souhaitez ajuster les paramètres d’accès à la console SQL.Sélectionnez settings dans le menu contextuel.
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Ajuster l’accès à la console SQL

Dans la section “Sécurité”, repérez la zone “Accès à la console SQL” :
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Mettre à jour les paramètres pour Service Admin

Sélectionnez le menu déroulant de Service Admin pour modifier les paramètres de contrôle d’accès des rôles Service Admin :Vous pouvez choisir parmi les rôles suivants :
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Mettre à jour les paramètres pour Service Read Only

Sélectionnez le menu déroulant de Service Read Only pour modifier les paramètres de contrôle d’accès des rôles Service Read Only :Vous pouvez choisir parmi les rôles suivants :
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Vérifier les utilisateurs ayant accès

Vous pouvez afficher un aperçu des utilisateurs du service en sélectionnant le nombre d’utilisateurs :Un onglet s’ouvrira à droite de la page et affichera le nombre total d’utilisateurs ainsi que leurs rôles :
Dernière modification le 23 juillet 2026