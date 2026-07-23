Cette page explique comment les administrateurs peuvent ajouter des comptes de service de base de données

Gérer les comptes de service de base de données

Les comptes de service de base de données peuvent être aussi simples qu’un utilisateur disposant d’un mot de passe distinct ou d’un certificat pour l’authentification. Les utilisateurs plus avancés peuvent vouloir configurer des comptes dont le périmètre des autorisations peut être modifié dynamiquement avec SET ROLE, afin de passer rapidement d’un profil à l’autre sans se déconnecter ni recharger la page.

SET ROLE peut être utilisé pour définir dynamiquement le périmètre des permissions d’un compte de service pendant une session. Cela fonctionne en limitant les permissions effectives d’un utilisateur à celles accordées par le ou les rôles activés. Cette approche présente plusieurs avantages :

Les comptes de service peuvent se voir attribuer plusieurs rôles, mais n’activer que celui nécessaire pour une requête donnée.

Si le compte de service est compromis, les attaquants ne peuvent utiliser que les permissions du rôle actif.

Un même compte peut exécuter diverses tâches en changeant de rôle, plutôt qu’en nécessitant des identifiants distincts pour chaque tâche.

Les permissions peuvent être mises à jour pour toute une catégorie de comptes de service en modifiant un seul rôle, au lieu de mettre à jour chaque utilisateur individuellement.

Les journaux peuvent indiquer précisément quel rôle était actif pendant une requête, ce qui fournit un contexte plus clair pour les audits de sécurité.

En pratique, vous :

Concevez des rôles qui définissent les limites autorisées ( read_only , maintenance , etc.) Les accordez au compte de service Au moment de la connexion, choisissez le ou les rôles actifs via SET ROLE (ou le paramètre de rôle), ce qui limite ainsi ce que cette session peut faire

​ Configurer un rôle de service