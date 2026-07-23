|Page
|Description
|Manage my account
|Explique comment gérer votre propre compte utilisateur, y compris les mots de passe, la MFA et la récupération de compte
|Manage cloud users
|Guide destiné aux administrateurs pour gérer l’accès des utilisateurs dans la console ClickHouse Cloud
|Manage custom roles
|Guide destiné aux administrateurs pour créer et gérer des rôles personnalisés
|Manage SQL console role assignments
|Guide destiné aux administrateurs pour gérer les utilisateurs de la console SQL
|Manage database users
|Guide destiné aux administrateurs pour gérer les utilisateurs de base de données
|Manage database service accounts
|Guide destiné aux administrateurs pour gérer les comptes de service de base de données
|SAML SSO setup
|Guide destiné aux administrateurs pour configurer les intégrations SAML et résoudre les problèmes associés
|SAML SSO removal
|Guide destiné aux administrateurs pour supprimer SAML SSO
|SCIM provisioning with Okta
|Guide destiné aux administrateurs pour automatiser le cycle de vie des utilisateurs et des groupes avec SCIM
|Common access management queries
|Exemples détaillés de configuration et de vérification des permissions de base de données
Gestion des accès Cloud
En savoir plus sur la gestion des accès Cloud
Cette section contient des guides détaillés sur la gestion des accès dans ClickHouse Cloud
Dernière modification le 23 juillet 2026
Cette page vous a-t-elle été utile ?