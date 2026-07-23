Vue d’ensemble

Bring Your Own Cloud (BYOC) vous permet de déployer des services ClickHouse et de stocker vos données directement dans vos propres comptes cloud, plutôt que de vous appuyer sur l’infrastructure ClickHouse Cloud par défaut. Cette approche convient particulièrement aux organisations soumises à des politiques de sécurité strictes ou à des exigences de conformité réglementaire imposant un contrôle total et une souveraineté complète sur leurs données.

Dans les grandes lignes, BYOC sépare le plan de contrôle, qui s’exécute dans le VPC ClickHouse et est géré par ClickHouse Cloud, du plan de données, qui s’exécute entièrement dans votre compte cloud et contient vos clusters ClickHouse, vos données et vos sauvegardes. Pour une vue détaillée des composants impliqués et de la manière dont le trafic circule entre eux, consultez la page Architecture

Si vous souhaitez y avoir accès, veuillez nous contacter. Consultez nos Consultez nos Conditions d’utilisation pour plus d’informations.

BYOC est conçu spécifiquement pour les déploiements à grande échelle et nécessite que les clients signent un contrat d’engagement.

Fournisseurs de services cloud pris en charge :

AWS (GA)

GCP (GA)

Azure (GA)

Régions Cloud prises en charge : Toutes les régions publiques répertoriées dans notre documentation sur les Toutes lesrépertoriées dans notre documentation sur les régions prises en charge sont disponibles pour les déploiements BYOC. Les régions privées ne sont pas prises en charge pour le moment.

​ Fonctionnalités prises en charge

SharedMergeTree : ClickHouse Cloud et BYOC utilisent le même binaire et la même configuration. Par conséquent, toutes les fonctionnalités du cœur de ClickHouse sont prises en charge dans BYOC, y compris SharedMergeTree.

: ClickHouse Cloud et BYOC utilisent le même binaire et la même configuration. Par conséquent, toutes les fonctionnalités du cœur de ClickHouse sont prises en charge dans BYOC, y compris SharedMergeTree. Shared Catalog

Accès à la Console pour gérer l’état du service : Prend en charge des opérations telles que le démarrage, l’arrêt et la suppression. Afficher les services et leur statut.

: Sauvegarde et restauration gérées

Mise à l’échelle verticale et horizontale manuelle.

Mise en veille/réveil automatiques

Warehouses : Compute-Compute Separation

: Compute-Compute Separation Réseau Zero Trust via Tailscale.

Monitoring : Collecte Prometheus pour une supervision centralisée avec Prometheus, Grafana et Datadog. Consultez BYOC Observability pour les instructions de configuration.

: VPC Peering

S3 sécurisé

AWS PrivateLink

GCP Private Service Connect

Azure Private Link

Intégration : Consultez la liste complète sur cette page.

​ Fonctionnalités prévues (actuellement non prises en charge)

Les fonctionnalités suivantes présentent des limitations ou ne sont pas entièrement prises en charge dans les déploiements Bring Your Own Cloud (BYOC).