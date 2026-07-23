La CLI de ClickHouse (
Utilisateurs WindowsClickHouse s’exécute nativement sur Linux et macOS. Sous Windows, exécutez ces étapes dans le Sous-système Windows pour Linux (WSL).
clickhousectl) vous aide à installer et gérer des versions locales de ClickHouse,
à lancer des serveurs et à exécuter des requêtes.
1
Installer la CLI de ClickHouse
Un alias
curl https://clickhouse.com/cli | sh
chctl est également créé automatiquement pour plus de simplicité.
2
Installer ClickHouse
Installez la dernière version de ClickHouse et définissez-la comme version par défaut :
clickhousectl local use latest
local use installe la version si elle n’est pas déjà présente, la définit comme
version par défaut et crée un lien symbolique
clickhouse dans
~/.local/bin (dans votre
PATH)
afin que vous puissiez appeler directement le binaire
clickhouse. Ainsi, toutes les étapes suivantes de cette documentation
qui utilisent une commande
clickhouse fonctionnent telles quelles.Vous pouvez également sélectionner une version précise :
clickhousectl local use 26.5 # Dernière 26.5.x.x
clickhousectl local use 26.5.2.39 # Version exacte
Utiliser ou installer
clickhousectl local use <version> installe une version et la définit comme version
par défaut, en mettant à jour le lien symbolique
clickhouse dans votre
PATH. Pour télécharger une version
sans changer votre version par défaut ni mettre à jour le lien symbolique, utilisez
plutôt
clickhousectl local install <version>.
3
Démarrer clickhouse-server
Le serveur s’exécute en arrière-plan. Pour vérifier qu’il est bien démarré :
clickhousectl local server start
clickhousectl local server list
4
Démarrer clickhouse-client
Vous verrez quelque chose comme ceci :
clickhousectl local client
Vous êtes maintenant prêt à envoyer des commandes SQL à ClickHouse !
ClickHouse client version 24.5.1.117 (official build).
Connecting to localhost:9000 as user default.
Connected to ClickHouse server version 24.5.1.
local-host :)