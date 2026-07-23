Installer ClickHouse

Installez la dernière version de ClickHouse et définissez-la comme version par défaut :

clickhousectl local use latest

local use installe la version si elle n’est pas déjà présente, la définit comme version par défaut et crée un lien symbolique clickhouse dans ~/.local/bin (dans votre PATH ) afin que vous puissiez appeler directement le binaire clickhouse . Ainsi, toutes les étapes suivantes de cette documentation qui utilisent une commande clickhouse fonctionnent telles quelles.

Vous pouvez également sélectionner une version précise :

clickhousectl local use 26.5 # Dernière 26.5.x.x clickhousectl local use 26.5.2.39 # Version exacte