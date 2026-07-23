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Utilisateurs WindowsClickHouse s’exécute nativement sur Linux et macOS. Sous Windows, exécutez ces étapes dans le Sous-système Windows pour Linux (WSL).
La CLI de ClickHouse (clickhousectl) vous aide à installer et gérer des versions locales de ClickHouse, à lancer des serveurs et à exécuter des requêtes.
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Installer la CLI de ClickHouse

Un alias chctl est également créé automatiquement pour plus de simplicité.
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Installer ClickHouse

Installez la dernière version de ClickHouse et définissez-la comme version par défaut :
local use installe la version si elle n’est pas déjà présente, la définit comme version par défaut et crée un lien symbolique clickhouse dans ~/.local/bin (dans votre PATH) afin que vous puissiez appeler directement le binaire clickhouse. Ainsi, toutes les étapes suivantes de cette documentation qui utilisent une commande clickhouse fonctionnent telles quelles.Vous pouvez également sélectionner une version précise :
Utiliser ou installerclickhousectl local use <version> installe une version et la définit comme version par défaut, en mettant à jour le lien symbolique clickhouse dans votre PATH. Pour télécharger une version sans changer votre version par défaut ni mettre à jour le lien symbolique, utilisez plutôt clickhousectl local install <version>.
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Démarrer clickhouse-server

Le serveur s’exécute en arrière-plan. Pour vérifier qu’il est bien démarré :
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Démarrer clickhouse-client

Vous verrez quelque chose comme ceci :
Vous êtes maintenant prêt à envoyer des commandes SQL à ClickHouse !
Le Quick Start vous guide dans les étapes de création de tables et d’insertion de données.
Dernière modification le 23 juillet 2026