Questions fréquemment posées sur la facturation et la rétention des sauvegardes dans ClickHouse Cloud

FAQ sur les écarts de facturation liés aux sauvegardes

​ Pourquoi la facture de stockage des sauvegardes augmente-t-elle ?

ClickHouse Cloud conserve jusqu’à 8 versions de sauvegarde de vos données — un mélange de sauvegardes complètes et incrémentielles — afin d’assurer une restauration fiable. Jusqu’à présent, les factures ne reflétaient qu’une partie de ces données. Nous corrigeons cela afin que les frais correspondent au stockage réellement conservé à compter du 1er juillet 2026.

Le prix par Go du stockage des sauvegardes n’a pas changé. Cette correction modifie le nombre de versions de sauvegarde figurant sur votre facture afin qu’il corresponde à ce qui est réellement conservé pour votre service.

​ S’agit-il d’une hausse de prix ?

Non. Le prix par Go reste inchangé. Nous corrigeons le nombre de versions de sauvegarde figurant sur les factures.

​ Me facturerez-vous les sous-facturations passées ?

Non. Nous ne rétrofacturerons pas et ne chercherons pas à récupérer de montants au titre des périodes de facturation antérieures. La correction s’applique uniquement à la facturation à compter du 1er juillet 2026.

​ Où puis-je voir toutes les versions de sauvegarde conservées ?

Toutes les versions de sauvegarde conservées seront visibles dans la console ClickHouse Cloud à partir du 23 avril. Vous pourrez également voir si une version donnée est actuellement facturée, ou si elle est conservée sans être encore facturée. Le calculateur tarifaire mis à jour reflète également ces coûts.

Veuillez contacter ClickHouse Support . Votre équipe de compte est également à votre disposition pour discuter de votre situation particulière.

​ Cela affecte-t-il la fiabilité ou la disponibilité de mes sauvegardes ?

Non. La couverture, la rétention et les capacités de restauration de vos sauvegardes restent inchangées. Nous corrigeons uniquement la façon dont nous facturons les sauvegardes, et non la manière dont elles sont stockées ou gérées.

​ Où puis-je trouver plus de détails ?

Un e-mail de notification sera envoyé le 23 avril avec tous les détails. Vous pouvez utiliser le calculateur tarifaire pour obtenir une estimation plus précise des coûts réels des sauvegardes.

​ Quand les changements de facturation entreront-ils en vigueur ?

Les changements de facturation entreront en vigueur le 1er juillet 2026, soit 60 jours après la notification initiale.