Avec l’analytique agentique, le modèle appuie ses réponses sur des requêtes exécutées sur vos données. À partir d’une question, l’agent examine les bases de données et les tables disponibles, détermine les requêtes à exécuter, les lance dans ClickHouse, puis construit une réponse à partir des résultats. Il peut affiner une requête, en exécuter une autre dans la continuité, ou enchaîner plusieurs étapes. Lorsqu’une requête échoue ou renvoie un résultat inattendu, il s’adapte et réessaie au lieu de s’arrêter.
Qu’est-ce que l’analytique agentique ?
Ce que vous pouvez faire
- Poser des questions en langage naturel et obtenir des réponses à partir de vos propres données.
- Créer des agents sans code en leur fournissant des instructions d’agent et des outils, puis en les réutilisant.
- Partager des agents et des conversations sous forme de liens en lecture seule, afin que d’autres puissent retracer les requêtes à l’origine d’une réponse.
- Générer des graphiques et des visualisations interactifs à partir des résultats de requête dans une conversation.
- Évaluer et améliorer les réponses en notant les réponses dans Langfuse avec une validation humaine ou un juge LLM, puis en affinant vos prompts et vos agents.
Un utilisateur pose une question dans LibreChat. Le modèle prépare une réponse et, via le serveur MCP, appelle des outils pour explorer et interroger ClickHouse. Les résultats sont renvoyés, puis l’agent rédige une réponse. Langfuse, basé sur OpenTelemetry, enregistre chaque exécution, du prompt à l’appel d’outil jusqu’à la réponse, permet d’évaluer automatiquement les résultats ou via une revue humaine, et suit la qualité, le coût et la latence. Le ClickHouse MCP server repose sur le Model Context Protocol, un standard ouvert. Il fonctionne donc avec n’importe quel client compatible MCP ou framework d’agents, et pas seulement avec LibreChat. Consultez les guides MCP pour les clients et les bibliothèques d’agents.
Comment les composants s’articulent
Composants
|Composant
|Rôle
|En savoir plus
|ClickHouse
|Le moteur analytique interrogé par l’agent
|Prise en main de ClickHouse
|ClickHouse MCP server
|La norme ouverte qui expose ClickHouse à l’agent sous forme d’outils
|Serveur MCP
|LibreChat
|L’interface de chat et d’agent utilisée par les utilisateurs
|LibreChat
|Langfuse
|Observabilité pour chaque prompt, appel d’outil et réponse
|Langfuse
Il existe deux façons d’utiliser l’analytique agentique sur ClickHouse :
Premiers pas
- Managed (ClickHouse Cloud) : la voie la plus rapide, sans configuration. ClickHouse Agents propose un chat hébergé et des agents pour interagir avec vos données. Les différents composants sont également disponibles en mode managé : le Remote MCP server et Langfuse Cloud.
- Auto-hébergé (open source) : exécutez vous-même toute la stack avec Docker Compose, en connectant vos propres modèles et en gardant vos données dans votre environnement.
- Génération SQL par l’IA : du langage naturel vers SQL dans ClickHouse Client et clickhouse-local
- Recherche vectorielle avec QBit : recherche vectorielle ajustable à l’exécution