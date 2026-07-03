Comment le ClickHouse MCP server fournit la couche d’accès reposant sur un standard ouvert de l’Agentic Data Stack

couche d’accès reposant sur un standard ouvert de l’ Le ClickHouse MCP server est lade l’ Agentic Data Stack : il expose ClickHouse à l’interface de chat via le Model Context Protocol, afin que l’agent puisse explorer vos données et exécuter des requêtes en lecture seule.

Dans la stack, le serveur open-source s’exécute aux côtés de ClickHouse et est préconfiguré dans LibreChat. Il expose trois outils à l’agent :

Lister les bases de données — répertorier les bases de données dans l’instance ClickHouse connectée.

— répertorier les bases de données dans l’instance ClickHouse connectée. Lister les tables — inspecter les tables et leurs schémas au sein d’une base de données.

— inspecter les tables et leurs schémas au sein d’une base de données. Exécuter des requêtes SELECT — exécuter des requêtes en lecture seule et renvoyer les résultats.

Pour l’exécuter dans la stack, consultez le guide de configuration Docker . Pour utiliser le ClickHouse MCP server avec d’autres clients et frameworks d’agents, ou pour consulter son code source et sa configuration :

Catalogue des intégrations MCP : guides des clients et des bibliothèques d’agents.

Référentiel MCP : code source et configuration.