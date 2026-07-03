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Le ClickHouse MCP server est la couche d’accès reposant sur un standard ouvert de l’Agentic Data Stack : il expose ClickHouse à l’interface de chat via le Model Context Protocol, afin que l’agent puisse explorer vos données et exécuter des requêtes en lecture seule. Dans la stack, le serveur open-source s’exécute aux côtés de ClickHouse et est préconfiguré dans LibreChat. Il expose trois outils à l’agent :
  • Lister les bases de données — répertorier les bases de données dans l’instance ClickHouse connectée.
  • Lister les tables — inspecter les tables et leurs schémas au sein d’une base de données.
  • Exécuter des requêtes SELECT — exécuter des requêtes en lecture seule et renvoyer les résultats.
Pour l’exécuter dans la stack, consultez le guide de configuration Docker. Pour utiliser le ClickHouse MCP server avec d’autres clients et frameworks d’agents, ou pour consulter son code source et sa configuration :
Vous préférez un MCP Server géré ? ClickHouse Cloud propose un Remote MCP server entièrement géré — aucune installation, une authentification OAuth et un jeu d’outils plus riche, qui ajoute des opérations de gestion (services, facturation, ClickPipes, sauvegardes) aux outils en lecture seule ci-dessus. Consultez sa comparaison avec le serveur open-source.
Dernière modification le 3 juillet 2026