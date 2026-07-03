- Lister les bases de données — répertorier les bases de données dans l’instance ClickHouse connectée.
- Lister les tables — inspecter les tables et leurs schémas au sein d’une base de données.
- Exécuter des requêtes SELECT — exécuter des requêtes en lecture seule et renvoyer les résultats.
- Catalogue des intégrations MCP : guides des clients et des bibliothèques d’agents.
- Référentiel MCP : code source et configuration.
Vous préférez un MCP Server géré ? ClickHouse Cloud propose un Remote MCP server entièrement géré — aucune installation, une authentification OAuth et un jeu d’outils plus riche, qui ajoute des opérations de gestion (services, facturation, ClickPipes, sauvegardes) aux outils en lecture seule ci-dessus. Consultez sa comparaison avec le serveur open-source.