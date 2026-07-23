Exécuter le script de préparation de la démo

./scripts/prepare-demo.sh

Cela génère un fichier .env avec les identifiants de chaque service, puis propose un menu interactif pour configurer les API keys du fournisseur de votre choix. Vous pouvez aussi définir ces clés directement dans le fichier .env . Tout fournisseur ignoré reste défini sur user_provided , ce qui vous permet d’ajouter votre propre clé plus tard dans l’UI de LibreChat.

Au premier démarrage, la stack crée un utilisateur admin à partir de .env . Les identifiants par défaut sont admin@admin.com / password .