Créer un agent à partir de vos données Créez un agent réutilisable pour une question récurrente. Deux éléments lui permettent de comprendre ClickHouse : fournissez-lui des Instructions décrivant votre schéma et vos tables préférées, puis ajoutez le serveur MCP ClickHouse-Local afin qu’il puisse lister les bases de données et les tables, et exécuter des requêtes en lecture seule.

Connecter davantage de serveurs MCP L’agent ne se limite pas à ClickHouse. Ajoutez n’importe quel serveur MCP via les paramètres MCP de LibreChat afin qu’une même conversation puisse accéder à d’autres bases de données, à des API internes ou à des outils SaaS.

Générer des graphiques et des visualisations Demandez à l’agent de visualiser vos résultats, par exemple « Trace les 10 produits générant le plus de chiffre d’affaires », et il renverra un graphique interactif que vous pourrez explorer et partager. Les visualisations reposent sur les Artifacts de LibreChat, activés pour chaque agent.

Exécuter du code avec le code interpreter Au-delà du SQL, l’agent peut exécuter du code dans un environnement sandbox sécurisé pour transformer ou analyser vos résultats, par exemple pour convertir une requête en fichier ou en métrique calculée.

Exécuter de longues requêtes en arrière-plan Une requête peut prendre du temps, et vous n’avez pas besoin d’attendre. Avec les flux reprenables, lancez une génération, passez à une autre conversation, puis revenez une fois la réponse prête.

Partager une analyse sous forme de lien en lecture seule Partagez une conversation sous forme de lien en lecture seule pour permettre à d’autres de consulter une analyse sans la relancer. La vue partagée inclut les appels d’outil et le SQL derrière chaque réponse, offrant une traçabilité claire de la manière dont le résultat a été produit.