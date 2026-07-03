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LibreChat est l’interface de chat et d’agents de l’Agentic Data Stack. Au lieu d’écrire du SQL, l’utilisateur pose une question en langage naturel et un agent lui répond. L’agent s’appuie sur le ClickHouse MCP server pour inspecter vos bases de données et vos tables, exécuter des requêtes en lecture seule et élaborer une réponse à partir des résultats. La stack s’occupe de tout cela pour vous, afin que LibreChat puisse interroger vos données dès la première connexion. Déployez la stack complète à l’aide du guide de configuration Docker.

Fonctionnalités de LibreChat

Dans la stack

LibreChat est préconfiguré via librechat.yaml, et fonctionne donc immédiatement :
  • Le ClickHouse MCP server est enregistré comme source d’outils, ce qui permet à l’agent d’explorer et d’interroger ClickHouse sans configuration supplémentaire.
  • Chaque conversation fait l’objet d’un traçage dans Langfuse pour l’observabilité, avec capture des prompts, des appels d’outils, des réponses, du coût et de la latence.
  • L’Admin Panel (port 3081) est une UI accessible dans le navigateur qui permet de modifier cette configuration (endpoints, serveur MCP et paramètres de l’agent) sans avoir à éditer librechat.yaml manuellement.
Pour connecter le ClickHouse MCP server à une instance LibreChat autonome, consultez le guide de référence : Using ClickHouse MCP server with LibreChat. Pour une documentation complète des fonctionnalités de LibreChat, consultez la documentation LibreChat.
Vous préférez une expérience Managed ? ClickHouse Cloud propose ClickHouse Agents (Beta) : une expérience d’agent hébergée, sans configuration, bâtie sur la même base, avec des fonctionnalités de création d’agents disponibles depuis la console Cloud.
Dernière modification le 3 juillet 2026