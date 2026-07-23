clickhouse-c est un client C header-only pour le protocole natif de ClickHouse.
Le code source et la référence de chaque en-tête se trouvent dans le dépôt GitHub.
Contrairement aux clients de plus haut niveau, il en fait délibérément très peu pour vous. L’en-tête principal décode et
encode des blocs au format Native via une fonction de rappel d’E/S que vous fournissez. Vous gérez
vous-même le socket, le contexte TLS, l’allocateur, les nouvelles tentatives et le pool de connexions. Cela le rend assez compact pour
être embarqué : inclure uniquement
clickhouse.h n’ajoute aucune dépendance à l’édition de liens au-delà de libc.
Cette bibliothèque est en cours de développement actif. La v1 décode les principaux types ClickHouse. Signalez les limitations ou les fonctionnalités manquantes via le suivi des issues. Gardez toutefois à l’esprit que l’absence de certaines fonctionnalités est intentionnelle.
Ces éléments sont volontairement hors du périmètre. Gérez-les dans votre application ou avec une bibliothèque associée :
Ce que la bibliothèque ne fait pas
- Protocole HTTP. Encapsulez directement libcurl pour l’interface HTTP.
- Résolution DNS, basculement de point de terminaison, pool de connexions, nouvelles tentatives et backoff.
- Cycle de vie du contexte TLS. Le backend OpenSSL utilise un
SSLque vous avez déjà établi.
- Gestion des threads. Chaque
chc_clientest monothread par conception.
- E/S asynchrones au sein de la bibliothèque. Le client bloquant appelle
chc_io.readde manière synchrone. Pour un client piloté par une boucle d’événements qui ne réalise lui-même aucune E/S, utilisez le ioless client.
Organisation de la bibliothèque
clickhouse-c est fourni sous la forme d’un ensemble plat de fichiers d’en-tête. Chaque en-tête contient à la fois les déclarations et l’implémentation,
protégées par une macro sentinelle. Choisissez les en-têtes nécessaires à votre build.
|En-tête
|Rôle
|Options d’édition de liens
clickhouse.h
|Noyau : types, erreurs, allocateur, vtable d’E/S, analyseur des noms de type, lecteur et writer de blocs
|—
clickhouse-client.h
|Boucle de paquets TCP : Hello, Query, Data, EndOfStream, Exception, Progress, Pong
|—
clickhouse-async.h
|Client ioless : la même boucle de paquets, pilotée par l’envoi d’octets par l’appelant, sans socket
|—
clickhouse-compression.h
|Structure des trames compressées, CityHash128, routage des codecs et adaptateurs
LZ4/
ZSTD
-llz4 -lzstd
clickhouse-posix-io.h
|Backend d’E/S sur
read(2)/
write(2) bloquants
|—
clickhouse-openssl.h
|Backend d’E/S sur
SSL_read/
SSL_write
-lssl -lcrypto
Le décodeur lit sur le wire des noms de type affichables, ils doivent donc être encodés sous forme de texte. ClickHouse les écrit sous forme de texte par défaut, mais épinglez ce paramètre dans vos requêtes afin qu’un profil de serveur ou de session qui le définit en binaire ne puisse pas compromettre le décodage :
Paramètre de serveur requis
output_format_native_encode_types_in_binary_format = 0
Il n’y a pas de paquet à installer, vous devez donc intégrer les fichiers d’en-tête à votre arborescence via un sous-module Git ou en les copiant. Une seule unité de traduction définit
L’ajouter à votre projet
CHC_IMPLEMENTATION et inclut l’implémentation ;
toutes les autres unités incluent les mêmes fichiers d’en-tête uniquement pour les déclarations.
/* clickhouse_impl.c */
#define CHC_IMPLEMENTATION
#include "clickhouse.h"
#include "clickhouse-posix-io.h"
#include "clickhouse-client.h"
#include "clickhouse-compression.h"
Définissez
/* every other TU */
#include "clickhouse.h"
#include "clickhouse-client.h"
CHC_PROVIDE_STDLIB_ALLOC avant d’inclure
clickhouse.h pour utiliser
chc_alloc_stdlib.
Définissez
CHC_NO_LZ4 ou
CHC_NO_ZSTD dans
clickhouse-compression.h pour supprimer les dépendances à lz4/zstd.
Pour communiquer avec un serveur ClickHouse, vous configurez vous-même le socket, l’encapsulez dans un
Connexion via TCP
chc_io, puis le transmettez
à
chc_client_init, qui exécute le handshake Hello de manière synchrone. La bibliothèque ne gère ni le DNS,
ni le failover, ni la reconnexion, ni le pool de connexions — cela relève de l’appelant.
Chaque
int fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
int one = 1;
setsockopt(fd, IPPROTO_TCP, TCP_NODELAY, &one, sizeof one);
struct sockaddr_in sa = {};
sa.sin_family = AF_INET;
sa.sin_port = htons(9000);
sa.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_LOOPBACK);
connect(fd, (struct sockaddr *) &sa, sizeof sa);
chc_alloc al = chc_alloc_stdlib();
chc_posix_io state;
chc_io io;
chc_posix_io_init(&state, &io, fd, NULL, NULL);
chc_client *client = NULL;
chc_client_opts opts = {
.user = "default",
.password = "",
.database = "default",
};
chc_err err = {};
if (chc_client_init(&client, &opts, &al, &io, &err) != CHC_OK) {
fprintf(stderr, "connect: %s\n", err.msg);
chc_client_close(client); /* safe to call on the NULL-on-failure handle */
return 1;
}
const chc_server_info *info = chc_client_server_info(client);
printf("connected to %s %llu.%llu.%llu\n", info->display_name,
(unsigned long long) info->version_major,
(unsigned long long) info->version_minor,
(unsigned long long) info->version_patch);
chc_client est mono-thread et encapsule une connexion. La bibliothèque appelle les fonctions de rappel
chc_io
de manière synchrone ; ce que ces fonctions de rappel font en arrière-plan (
epoll,
io_uring,
WaitLatchOrSocket) dépend de vous.
Envoyez la requête, puis lisez les paquets jusqu’à
Exécuter une requête
CHC_PKT_END_OF_STREAM. Utilisez
chc_client_send_query_ex pour
ajouter le paramètre serveur requis ; la version simple
chc_client_send_query envoie une
liste de paramètres vide et hérite des paramètres par défaut du serveur.
Les exceptions du serveur arrivent sous forme de paquets
chc_query_setting settings[] = {
{ .name = "output_format_native_encode_types_in_binary_format", .value = "0" },
};
chc_query_opts qopts = { .settings = settings, .n_settings = 1 };
const char *sql = "SELECT number, toString(number * number) FROM numbers(5)";
if (chc_client_send_query_ex(client, sql, strlen(sql), &qopts, &err) != CHC_OK) {
fprintf(stderr, "query: %s\n", err.msg);
return 1;
}
for (;;) {
chc_packet pkt = {};
if (chc_client_recv_packet(client, &pkt, &err) != CHC_OK) {
fprintf(stderr, "recv: %s\n", err.msg);
break;
}
if (pkt.kind == CHC_PKT_DATA) {
for (size_t r = 0; r < chc_block_n_rows(pkt.block); r++)
for (size_t c = 0; c < chc_block_n_columns(pkt.block); c++)
print_value(chc_block_column_type(pkt.block, c),
chc_block_column(pkt.block, c), r);
} else if (pkt.kind == CHC_PKT_EXCEPTION) {
fprintf(stderr, "server: %s\n", pkt.exception->display_text);
}
bool done = pkt.kind == CHC_PKT_END_OF_STREAM;
chc_packet_clear(client, &pkt);
if (done) break;
}
CHC_PKT_EXCEPTION, et non comme un retour non-OK de
chc_client_recv_packet. Seules les défaillances au niveau du transport renvoient non-OK. Le premier paquet
CHC_PKT_DATA
d’un résultat est un bloc d’en-tête décrivant le schéma avec zéro ligne ; les blocs de données suivent.
chc_packet_clear libère le bloc ou l’exception du paquet — définissez d’abord ces champs du paquet sur
null pour en prendre possession à la place.
Les blocs sont orientés par colonne. Chaque colonne possède un layout physique, renvoyé par
Lecture des données de colonnes
chc_column_layout, sur
lequel vous effectuez le dispatch ; son type déclaré provient de
chc_block_column_type. Les layouts composés sont imbriqués. Ainsi,
lire un
Nullable(Array(String)) consiste à déballer le nullable, parcourir les offsets du tableau, puis
à découper les données de chaîne.
Un lecteur pour les colonnes numériques simples, de chaînes et nullables :
|Layout
|Accesseurs
CHC_COL_FIXED
chc_column_fixed_data(c, &elem_size) —
n_rows * elem_size octets little-endian
CHC_COL_STRING
chc_column_string_data(c),
chc_column_string_offsets(c) —
offsets[i] est la fin exclusive de la ligne
i dans l’ordre des octets de l’hôte ; la ligne 0 commence à 0
CHC_COL_NULLABLE
chc_column_null_map(c) (un octet par ligne, 1 =
NULL),
chc_column_nullable_inner(c)
CHC_COL_ARRAY
chc_column_array_offsets(c) (fins cumulées),
chc_column_array_values(c) ;
Map se décode comme
Array(Tuple(K, V))
CHC_COL_TUPLE
chc_column_tuple_arity(c),
chc_column_tuple_child(c, i) — chaque enfant a le même nombre de lignes
CHC_COL_LOW_CARDINALITY
chc_column_lc_key_size(c) (1/2/4/8),
chc_column_lc_keys(c),
chc_column_lc_dict(c) ; l’emplacement 0 du dictionnaire est la valeur par défaut
Les données
void print_value(const chc_type *t, const chc_column *c, size_t row)
{
if (chc_column_layout(c) == CHC_COL_NULLABLE) {
if (chc_column_null_map(c)[row]) { fputs("\\N", stdout); return; }
print_value(chc_type_child(t, 0), chc_column_nullable_inner(c), row);
return;
}
switch (chc_column_layout(c)) {
case CHC_COL_FIXED: {
/* fixed_data is a raw little-endian byte slab. memcpy into a typed
local to avoid unaligned loads and strict-aliasing UB, then
byte-swap on big-endian hosts. */
size_t es;
const uint8_t *p = chc_column_fixed_data(c, &es) + row * es;
switch (chc_type_kind(t)) {
case CHC_UINT64: { uint64_t v; memcpy(&v, p, sizeof v); printf("%" PRIu64, v); break; }
case CHC_INT32: { int32_t v; memcpy(&v, p, sizeof v); printf("%" PRId32, v); break; }
case CHC_FLOAT64: { double v; memcpy(&v, p, sizeof v); printf("%g", v); break; }
/* ... remaining numeric kinds ... */
default: break;
}
break;
}
case CHC_COL_STRING: {
const uint8_t *bytes = chc_column_string_data(c);
const uint64_t *offsets = chc_column_string_offsets(c);
uint64_t start = row == 0 ? 0 : offsets[row - 1];
fwrite(bytes + start, 1, (size_t) (offsets[row] - start), stdout);
break;
}
default: break;
}
}
CHC_COL_FIXED sont en little-endian dans le format binaire ; sur les hôtes big-endian, vous devez permuter vous-même les octets des entiers multioctets.
Les offsets et les clés LowCardinality sont déjà convertis dans l’ordre natif de l’hôte au moment du décodage.
Les UUIDs se composent de deux moitiés
UInt64 little-endian, IPv4 est un entier little-endian sur 4 octets, et IPv6 est en network byte order.
Les ticks
DateTime64 sont en UTC — le timezone indiqué dans le type n’est qu’une métadonnée.
Lors de l’ingestion depuis un pair non fiable, appelez
chc_column_validate sur chaque colonne avant de la parcourir.
chc_block_read ne valide pas les invariants entre champs, comme les offsets de tableau et les
clés LowCardinality, de sorte qu’un bloc falsifié pourrait sinon lire au-delà des limites de la colonne interne.
Construisez des colonnes avec les helpers
Insertion de données
chc_build_*, ajoutez-les à un
chc_block_builder, puis passez-le à
chc_client_send_data. Le builder utilise le stockage fourni par l’appelant et enregistre des pointeurs au lieu de
copier les données ; le stockage, les arbres de colonnes, les types, les noms et les slabs doivent donc rester valides jusqu’à la fin de l’envoi. Un INSERT envoie
la requête, attend le bloc d’en-tête du serveur, envoie un ou plusieurs blocs de données, puis envoie un bloc vide pour terminer le flux.
const char *sql = "INSERT INTO greetings (id, message) VALUES";
chc_client_send_query(client, sql, strlen(sql), "", 0, &err);
/* Wait for the server's header block (schema, 0 rows). */
bool got_header = false;
while (!got_header) {
chc_packet pkt = {};
if (chc_client_recv_packet(client, &pkt, &err) != CHC_OK) {
fprintf(stderr, "recv: %s\n", err.msg);
return 1;
}
chc_packet_kind kind = pkt.kind;
if (kind == CHC_PKT_DATA) got_header = true;
else if (kind == CHC_PKT_EXCEPTION && pkt.exception)
fprintf(stderr, "server: %s\n", pkt.exception->display_text);
chc_packet_clear(client, &pkt);
if (kind == CHC_PKT_EXCEPTION || kind == CHC_PKT_END_OF_STREAM) return 1; /* no header coming */
}
chc_block_col columns[2];
chc_block_builder bb;
chc_block_builder_init(&bb, columns);
uint64_t ids[3] = { 1, 2, 3 };
chc_type *u64 = NULL;
chc_type_parse("UInt64", 6, &al, &u64, &err);
chc_column id = chc_build_fixed(ids, sizeof ids[0], 3);
chc_block_builder_append(&bb, "id", 2, u64, &id);
/* String columns: cumulative exclusive end offsets + a packed byte slab. */
uint64_t offsets[3] = { 5, 11, 20 }; /* "hello", "buenas", "goedendag" */
const uint8_t bytes[] = "hellobuenasgoedendag";
chc_type *string = NULL;
chc_type_parse("String", 6, &al, &string, &err);
chc_column message = chc_build_string(offsets, bytes, 3);
chc_block_builder_append(&bb, "message", 7, string, &message);
chc_client_send_data(client, &bb, &err); /* the populated block */
chc_client_send_data(client, NULL, &err); /* empty block ends the INSERT */
/* Drain to EndOfStream. */
for (;;) {
chc_packet pkt = {};
chc_client_recv_packet(client, &pkt, &err);
bool done = pkt.kind == CHC_PKT_END_OF_STREAM;
chc_packet_clear(client, &pkt);
if (done) break;
}
chc_type_destroy(u64, &al);
chc_type_destroy(string, &al);
chc_build_fixed prend
n_rows * elem_size octets en little-endian ;
chc_build_string prend des
offsets de fin cumulatifs exclusifs dans l’ordre des octets de l’hôte sur un slab compact. Les helpers renvoient des nœuds de colonne par
valeur. Imbriquez-les pour correspondre au type : par exemple, passez un nœud fixe ou chaîne à
chc_build_nullable, passez ce résultat à
chc_build_array, puis ajoutez la racine du tableau. Tuple,
LowCardinality, Map et les colonnes Geo utilisent le même arbre : Map est
Array(Tuple(K, V)).
Toutes les colonnes d’un block doivent avoir le même nombre de lignes au niveau supérieur. Le writer vérifie l’arbre par rapport
au type ClickHouse analysé, mais l’appelant doit dimensionner le stockage
chc_block_col pour chaque ajout.
Vous pouvez aussi ajouter directement une colonne décodée depuis
chc_block_column pour la réencoder, ou appeler
chc_block_write_cols avec un tableau
chc_block_col pour vous passer du builder. Faire passer le builder par
chc_client_send_data plutôt que par
chc_block_write, de niveau inférieur, permet au client de définir les options du block
à partir de la revision négociée et d’appliquer la compression.
Indiquez un mode de compression et un codec renseigné dans
Compression
chc_client_opts. Le client décompresse les
paquets Data entrants et compresse les paquets sortants. L’en-tête de compression inclut les adaptateurs
LZ4 et
ZSTD ;
chaque initialisation ne renseigne que ses propres emplacements, appelez donc les deux pour prendre en charge l’un comme l’autre.
Pour utiliser une bibliothèque de compression pour laquelle le projet ne fournit pas de binding, définissez vous-même un
#include "clickhouse-compression.h"
chc_codec codec = {};
chc_lz4_codec_init(&codec);
chc_zstd_codec_init(&codec);
chc_client_opts opts = {
.user = "default",
.compression = CHC_COMP_LZ4, /* or CHC_COMP_ZSTD */
.codec = &codec,
};
chc_codec ;
la vtable est déclarée dans
clickhouse-compression.h.
TLS
clickhouse-openssl.h fournit un backend
chc_io basé sur
SSL_read/
SSL_write. Vous pilotez OpenSSL :
la bibliothèque ne crée jamais de
SSL_CTX, ne vérifie pas les certificats, ne configure pas le SNI et n’appelle pas
SSL_connect /
SSL_shutdown. Lorsque
chc_io.read se déclenche, le handshake doit déjà être terminé.
ClickHouse Cloud et les autres déploiements où TLS est activé utilisent le protocole natif sur le port 9440. Les deux backends acceptent une fonction de rappel
#include "clickhouse-openssl.h"
SSL *ssl = /* connected, handshake complete */;
chc_openssl_io state;
chc_io io;
chc_openssl_io_init(&state, &io, ssl, NULL, NULL);
/* hand &io to chc_client_init, same as the POSIX backend */
check_cancel facultative, sondée entre les lectures, ainsi qu’une
échéance de lecture via
chc_openssl_io_set_deadline /
chc_posix_io_set_deadline.
Client ioless (async)
clickhouse-async.h est une variante ioless du client TCP conçue pour les boucles d’événements. Il n’accède jamais à un
socket : vous lui fournissez les octets reçus et récupérez ceux qu’il veut envoyer, en pilotant vous-même
epoll,
io_uring ou
WaitLatchOrSocket. Les options, les types de paquets et le block builder sont les
mêmes que pour le client bloquant.
chc_async_client_init n’effectue aucune E/S et ne peut pas bloquer. Le handshake s’exécute ensuite sous la forme d’une
machine à états reprenable, tout comme chaque envoi et chaque réception. Lorsque l’analyse dépasse les octets que vous avez fournis, l’appel
renvoie
CHC_WOULD_BLOCK au lieu de bloquer — fournissez davantage d’octets entrants et relancez l’appel, et l’analyseur
reprendra au milieu du bloc.
Votre
#include "clickhouse-async.h"
chc_async_client *c = NULL;
chc_client_opts opts = { .user = "default" };
chc_async_client_init(&c, &opts, &al, &err);
for (;;) {
int rc = chc_async_handshake(c, &err);
if (rc == CHC_OK) break;
if (rc != CHC_WOULD_BLOCK) break; /* hard error */
pump(c); /* drain pending_out to the socket; feed received bytes to chc_async_submit */
}
chc_async_send_query(c, sql, strlen(sql), "", 0, &err);
for (;;) {
chc_packet pkt = {};
int rc = chc_async_recv_packet(c, &pkt, &err);
if (rc == CHC_WOULD_BLOCK) { pump(c); continue; }
if (rc != CHC_OK) break;
bool done = pkt.kind == CHC_PKT_END_OF_STREAM;
if (pkt.kind == CHC_PKT_DATA && pkt.block) { /* read columns as above */ }
chc_async_packet_clear(c, &pkt);
if (done) break;
}
pump déplace les octets dans les deux sens. En sortie,
chc_async_pending_out renvoie un pointeur et une longueur
vers les octets en file d’attente ; une fois qu’une partie a été acceptée par le socket, appelez
chc_async_consume_out avec ce nombre ; une
écriture partielle est acceptée. En entrée, transmettez à
chc_async_submit les données lues sur le socket. Les envois ne bloquent jamais et n’exercent pas de
backpressure ; surveillez donc la longueur des données en attente de sortie et cessez d’émettre des envois lorsqu’elle devient trop importante.
Un driver liburing fonctionnel se trouve dans
test/test_async_uring.c.
Chaque point d’entrée prend en paramètre une vtable
Mémoire et l’allocateur
chc_alloc, de sorte que l’allocation s’appuie sur le mécanisme utilisé par l’hôte.
Définissez
typedef struct chc_alloc {
void *ud;
void *(*alloc) (void *ud, size_t bytes);
void *(*realloc)(void *ud, void *p, size_t old_bytes, size_t new_bytes);
void (*free) (void *ud, void *p, size_t bytes);
} chc_alloc;
CHC_PROVIDE_STDLIB_ALLOC avant d’inclure
clickhouse.h et appelez
chc_alloc_stdlib() pour utiliser un
allocateur standard basé sur
malloc.
Les fonctions renvoient
Erreurs et exceptions du server
CHC_OK (0) ou un code
CHC_ERR_* non nul. Le code est la valeur de retour ; un
chc_err alloué sur la pile de l’appelant contient le message compréhensible par l’être humain. La bibliothèque n’alloue jamais
d’erreur sur le tas.
Les erreurs de requête côté serveur ne sont pas des erreurs
typedef struct chc_err {
int server_code; /* set when the return code is CHC_ERR_SERVER */
char msg[CHC_ERR_MSG_LEN]; /* NUL-terminated, default 256 bytes */
char server_name[64]; /* ClickHouse exception class, if SERVER */
} chc_err;
chc_err. Elles arrivent dans le flux de paquets sous la forme de
CHC_PKT_EXCEPTION, avec le
code, le
display_text et le
stack_trace du serveur. Réservez les vérifications
chc_err aux défaillances de transport, de protocole et de décodage.
Le lecteur de blocs décode :
Types de données pris en charge
Int8–
Int256,
UInt8–
UInt256
Float32,
Float64,
BFloat16
Bool
Decimal32,
Decimal64,
Decimal128,
Decimal256
Date,
Date32,
DateTime,
DateTime64,
Time,
Time64
String,
FixedString(N)
UUID,
IPv4,
IPv6
Enum8,
Enum16
Nullable(T),
Array(T),
Tuple(...),
Map(K, V),
Nested(...)
LowCardinality(T)
Interval
QBit(...)
Point,
Ring,
Polygon,
MultiPolygon
SimpleAggregateFunction(f, T), qui est décodé comme son
Tinterne
JSONet
Object('json'), en colonnes
Stringavec la sérialisation chaîne (voir ci-dessous)
JSON et
Object('json') sont décodés avec la sérialisation chaîne ; définissez
output_format_native_write_json_as_string=1 sur la requête. Chaque ligne prise en charge arrive sous la forme d’un
document JSON dans une colonne
CHC_COL_STRING. Construisez la même structure avec
chc_build_string ;
le writer émet le préfixe requis par le type analysé.
Variant,
Dynamic,
AggregateFunction ne sont pas encore décodés et renvoient
CHC_ERR_TYPE ;
convertissez-les en
String côté serveur en solution de repli.