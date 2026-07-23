Documentation de la bibliothèque client C++ de ClickHouse et de l’intégration avec le framework u-server

clickhouse-cpp est la bibliothèque client C++ officielle de ClickHouse, offrant une interface rapide et à typage sûr à ClickHouse via son protocole binaire natif.

Les instructions de compilation, des exemples d’utilisation et de la documentation supplémentaire sont disponibles dans le dépôt GitHub du projet : https://github.com/ClickHouse/clickhouse-cpp

La bibliothèque est en cours de développement actif. Bien qu’elle prenne déjà en charge les fonctionnalités principales de ClickHouse, certaines fonctionnalités et certains types de données peuvent ne pas encore être entièrement implémentés ou pris en charge. Vos retours sont très précieux et contribuent à orienter la priorisation des nouvelles fonctionnalités et des améliorations. Si vous rencontrez des limitations, des fonctionnalités manquantes ou un comportement inattendu, veuillez partager vos observations ou vos demandes de fonctionnalités via le gestionnaire d’issues à l’adresse https://github.com/ClickHouse/clickhouse-cpp/issues

​ Inclure la bibliothèque dans votre projet

Le moyen le plus simple d’intégrer la bibliothèque à votre projet consiste à utiliser le module FetchContent de CMake. Cette approche vous permet de fixer une version précise de la bibliothèque et de la compiler dans le cadre de votre workflow CMake habituel.

include (FetchContent) set (WITH_OPENSSL YES CACHE BOOL "Enable OpenSSL in clickhouse-cpp" FORCE) FetchContent_Declare( clickhouse-cpp GIT_REPOSITORY https://github.com/ClickHouse/clickhouse-cpp.git GIT_TAG v2.6.0 # can also be `master` or other banch ) FetchContent_MakeAvailable(clickhouse-cpp)

L’option WITH_OPENSSL active la prise en charge de TLS dans la bibliothèque et est requise lors de la connexion à ClickHouse Cloud ou à d’autres déploiements ClickHouse avec SSL activé. Bien qu’elle puisse être omise pour les connexions non TLS, il est généralement recommandé de l’activer.

La compilation avec la prise en charge SSL nécessite l’installation des paquets de développement OpenSSL. Installez libssl-dev sur Debian, Ubuntu ou leurs dérivés ; openssl-devel pour Fedora, Red Hat ; ou openssl sur macOS, à l’aide de Homebrew.

Une fois la dépendance disponible, liez votre cible à la cible de bibliothèque exportée :

target_link_libraries (your- target PRIVATE clickhouse-cpp-lib)

​ Création de l’objet client

Créez une instance Client pour établir une connexion à ClickHouse. L’exemple suivant montre comment se connecter à une instance locale de ClickHouse, pour laquelle aucun mot de passe n’est requis et où SSL n’est pas activé.

#include <clickhouse/client.h> clickhouse ::Client client{ clickhouse :: ClientOptions (). SetHost ( "localhost" )};

Dans des configurations plus avancées, une configuration supplémentaire est nécessaire. L’exemple suivant montre comment se connecter à une instance ClickHouse Cloud à l’aide de plusieurs paramètres supplémentaires :

#include <clickhouse/client.h> clickhouse ::Client client{ clickhouse ::ClientOptions{} . SetHost ( "your.instance.clickhouse.cloud" ) . SetUser ( "default" ) . SetPassword ( "your-password" ) . SetSSLOptions ({}) // Enable SSL . SetPort ( 9440 ) // for connections over SSL ClickHouse Cloud uses port 9440 };

​ Créer des tables et exécuter des requêtes sans renvoyer de données

Pour exécuter une requête qui ne renvoie aucune donnée, par exemple pour créer des tables, utilisez la méthode Execute . La même approche s’applique à d’autres instructions comme ALTER TABLE , DROP , etc.

client . Execute ( R"( CREATE TABLE IF NOT EXISTS greetings ( id UInt64, message String, language String) ENGINE = MergeTree ORDER BY id)" );

​ Insertion de données

Pour insérer des données dans une table, construisez un Block et remplissez-le avec des objets colonne conformes au schéma de la table. Les données sont ajoutées colonne par colonne, puis insérées en une seule opération à l’aide de la méthode Insert , optimisée pour effectuer efficacement des écritures par lots.

auto id = std :: make_shared < clickhouse :: ColumnUInt64 >(); auto message = std :: make_shared < clickhouse :: ColumnString >(); auto language = std :: make_shared < clickhouse :: ColumnString >(); id -> Append ( 1 ); message -> Append ( "Hello, World!" ); language -> Append ( "English" ); id -> Append ( 2 ); message -> Append ( "¡Hola, Mundo!" ); language -> Append ( "Spanish" ); id -> Append ( 3 ); message -> Append ( "Hallo wereld!" ); language -> Append ( "Dutch" ); clickhouse ::Block block{}; block . AppendColumn ( "id" , id); block . AppendColumn ( "message" , message); block . AppendColumn ( "language" , language); client . Insert ( "greetings" , block);

​ Sélection des données

Pour exécuter une requête qui renvoie des données, utilisez la méthode Select et fournissez une fonction de rappel pour traiter le résultat. Les résultats de la requête sont renvoyés sous forme d’objets Block , ce qui reflète la représentation native des données en colonnes de ClickHouse.

client . Select ( "SELECT id, message, language FROM greetings" , []( const clickhouse :: Block & block ){ for ( size_t i = 0 ; i < block . GetRowCount (); ++ i) { auto id = block [ 0 ]-> AsStrict < clickhouse ::ColumnUInt64 > ()-> At (i); auto message = block [ 1 ]-> AsStrict < clickhouse ::ColumnString > ()-> At (i); auto language = block [ 2 ]-> AsStrict < clickhouse ::ColumnString > ()-> At (i); std ::cout << id << " \t " << message << " \t " << language << "

" ; } });

​ Types de données pris en charge