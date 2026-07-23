clickhouse-cpp est la bibliothèque client C++ officielle de ClickHouse, offrant une
interface rapide et à typage sûr à ClickHouse via son protocole binaire natif.
Les instructions de compilation, des exemples d’utilisation et de la documentation supplémentaire sont disponibles dans le
dépôt GitHub du projet : https://github.com/ClickHouse/clickhouse-cpp.
La bibliothèque est en cours de développement actif. Bien qu’elle prenne déjà en charge les fonctionnalités principales de ClickHouse, certaines fonctionnalités et certains types de données peuvent ne pas encore être entièrement implémentés ou pris en charge.Vos retours sont très précieux et contribuent à orienter la priorisation des nouvelles fonctionnalités et des améliorations. Si vous rencontrez des limitations, des fonctionnalités manquantes ou un comportement inattendu, veuillez partager vos observations ou vos demandes de fonctionnalités via le gestionnaire d’issues à l’adresse https://github.com/ClickHouse/clickhouse-cpp/issues
Le moyen le plus simple d’intégrer la bibliothèque à votre projet consiste à utiliser le module
Inclure la bibliothèque dans votre projet
FetchContent de CMake. Cette approche vous permet de fixer une version précise de la bibliothèque et de
la compiler dans le cadre de votre workflow CMake habituel.
L’option
include(FetchContent)
set(WITH_OPENSSL YES CACHE BOOL "Enable OpenSSL in clickhouse-cpp" FORCE)
FetchContent_Declare(
clickhouse-cpp
GIT_REPOSITORY https://github.com/ClickHouse/clickhouse-cpp.git
GIT_TAG v2.6.0 # can also be `master` or other banch
)
FetchContent_MakeAvailable(clickhouse-cpp)
WITH_OPENSSL active la prise en charge de TLS dans la bibliothèque et est requise lors de la connexion à
ClickHouse Cloud ou à d’autres déploiements ClickHouse avec SSL activé. Bien qu’elle puisse être omise pour les
connexions non TLS, il est généralement recommandé de l’activer.
La compilation avec la prise en charge SSL nécessite l’installation des paquets de développement OpenSSL. Installez
libssl-dev sur Debian, Ubuntu ou leurs dérivés ;
openssl-devel pour Fedora, Red Hat ; ou
openssl sur macOS, à l’aide de Homebrew.
Une fois la dépendance disponible, liez votre cible à la cible de bibliothèque exportée :
target_link_libraries(your-target PRIVATE clickhouse-cpp-lib)
Exemples
Créez une instance
Création de l’objet client
Client pour établir une connexion à ClickHouse. L’exemple suivant
montre comment se connecter à une instance locale de ClickHouse, pour laquelle aucun mot de passe n’est requis et où SSL n’est pas
activé.
Dans des configurations plus avancées, une configuration supplémentaire est nécessaire. L’exemple suivant montre comment se connecter à une instance ClickHouse Cloud à l’aide de plusieurs paramètres supplémentaires :
#include <clickhouse/client.h>
clickhouse::Client client{clickhouse::ClientOptions().SetHost("localhost")};
#include <clickhouse/client.h>
clickhouse::Client client{
clickhouse::ClientOptions{}
.SetHost("your.instance.clickhouse.cloud")
.SetUser("default")
.SetPassword("your-password")
.SetSSLOptions({}) // Enable SSL
.SetPort(9440) // for connections over SSL ClickHouse Cloud uses port 9440
};
Pour exécuter une requête qui ne renvoie aucune donnée, par exemple pour créer des tables, utilisez la méthode
Créer des tables et exécuter des requêtes sans renvoyer de données
Execute.
La même approche s’applique à d’autres instructions comme
ALTER TABLE,
DROP, etc.
client.Execute(R"(
CREATE TABLE IF NOT EXISTS greetings (
id UInt64,
message String,
language String)
ENGINE = MergeTree ORDER BY id)");
Pour insérer des données dans une table, construisez un
Insertion de données
Block et remplissez-le avec des objets colonne conformes au
schéma de la table. Les données sont ajoutées colonne par colonne, puis insérées en une seule opération à l’aide de la
méthode
Insert, optimisée pour effectuer efficacement des écritures par lots.
auto id = std::make_shared<clickhouse::ColumnUInt64>();
auto message = std::make_shared<clickhouse::ColumnString>();
auto language = std::make_shared<clickhouse::ColumnString>();
id->Append(1);
message->Append("Hello, World!");
language->Append("English");
id->Append(2);
message->Append("¡Hola, Mundo!");
language->Append("Spanish");
id->Append(3);
message->Append("Hallo wereld!");
language->Append("Dutch");
clickhouse::Block block{};
block.AppendColumn("id", id);
block.AppendColumn("message", message);
block.AppendColumn("language", language);
client.Insert("greetings", block);
Pour exécuter une requête qui renvoie des données, utilisez la méthode
Sélection des données
Select et fournissez une fonction de rappel pour traiter le
résultat. Les résultats de la requête sont renvoyés sous forme d’objets
Block, ce qui reflète la représentation native
des données en colonnes de ClickHouse.
client.Select(
"SELECT id, message, language FROM greetings",
[](const clickhouse::Block & block){
for (size_t i = 0; i < block.GetRowCount(); ++i) {
auto id = block[0]->AsStrict<clickhouse::ColumnUInt64>()->At(i);
auto message = block[1]->AsStrict<clickhouse::ColumnString>()->At(i);
auto language = block[2]->AsStrict<clickhouse::ColumnString>()->At(i);
std::cout << id << "\t" << message << "\t" << language << "\n";
}
});
Types de données pris en charge
UInt8,
UInt16,
UInt32,
UInt64,
Int8,
Int16,
Int32,
Int64
UInt128,
Int128
Decimal32,
Decimal64,
Decimal128
Float32,
Float64
Date
DateTime,
DateTime64
DateTime([timezone]),
DateTime64(N, [timezone])
UUID
Enum8,
Enum16
String
FixedString(N)
LowCardinality(String)et
LowCardinality(FixedString(N))
Nullable(T)
Array(T)
Tuple
Map
IPv4,
IPv6
Point,
Ring,
Polygon,
MultiPolygon