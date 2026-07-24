Remarque : vous devrez peut-être redémarrer le noyau pour utiliser les paquets mis à jour.
# Install required packages
%pip install --quiet jupysql clickhouse_sqlalchemy
Vous devez vous assurer que votre instance ClickHouse est opérationnelle et accessible pour les prochaines étapes. Vous pouvez utiliser une version locale ou la version Cloud. Remarque : vous devrez ajuster la chaîne de connexion en fonction du type d’instance à laquelle vous essayez de vous connecter (URL, utilisateur, mot de passe). Dans l’exemple ci-dessous, nous avons utilisé une instance locale. Pour en savoir plus, consultez ce guide.
import pandas as pd
from sklearn_evaluation import plot
# Import jupysql Jupyter extension to create SQL cells
%load_ext sql
%config SqlMagic.autocommit=False
%sql clickhouse://default:@localhost:8123/default
%%sql
CREATE TABLE trips
(
`trip_id` UInt32,
`vendor_id` Enum8('1' = 1, '2' = 2, '3' = 3, '4' = 4, 'CMT' = 5, 'VTS' = 6, 'DDS' = 7, 'B02512' = 10, 'B02598' = 11, 'B02617' = 12, 'B02682' = 13, 'B02764' = 14, '' = 15),
`pickup_date` Date,
`pickup_datetime` DateTime,
`dropoff_date` Date,
`dropoff_datetime` DateTime,
`store_and_fwd_flag` UInt8,
`rate_code_id` UInt8,
`pickup_longitude` Float64,
`pickup_latitude` Float64,
`dropoff_longitude` Float64,
`dropoff_latitude` Float64,
`passenger_count` UInt8,
`trip_distance` Float64,
`fare_amount` Float32,
`extra` Float32,
`mta_tax` Float32,
`tip_amount` Float32,
`tolls_amount` Float32,
`ehail_fee` Float32,
`improvement_surcharge` Float32,
`total_amount` Float32,
`payment_type` Enum8('UNK' = 0, 'CSH' = 1, 'CRE' = 2, 'NOC' = 3, 'DIS' = 4),
`trip_type` UInt8,
`pickup` FixedString(25),
`dropoff` FixedString(25),
`cab_type` Enum8('yellow' = 1, 'green' = 2, 'uber' = 3),
`pickup_nyct2010_gid` Int8,
`pickup_ctlabel` Float32,
`pickup_borocode` Int8,
`pickup_ct2010` String,
`pickup_boroct2010` String,
`pickup_cdeligibil` String,
`pickup_ntacode` FixedString(4),
`pickup_ntaname` String,
`pickup_puma` UInt16,
`dropoff_nyct2010_gid` UInt8,
`dropoff_ctlabel` Float32,
`dropoff_borocode` UInt8,
`dropoff_ct2010` String,
`dropoff_boroct2010` String,
`dropoff_cdeligibil` String,
`dropoff_ntacode` FixedString(4),
`dropoff_ntaname` String,
`dropoff_puma` UInt16
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toYYYYMM(pickup_date)
ORDER BY pickup_datetime;
- clickhouse://default:***@localhost:8123/default Terminé.
%%sql
INSERT INTO trips
SELECT * FROM s3(
'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/trips_{1..2}.gz',
'TabSeparatedWithNames', "
`trip_id` UInt32,
`vendor_id` Enum8('1' = 1, '2' = 2, '3' = 3, '4' = 4, 'CMT' = 5, 'VTS' = 6, 'DDS' = 7, 'B02512' = 10, 'B02598' = 11, 'B02617' = 12, 'B02682' = 13, 'B02764' = 14, '' = 15),
`pickup_date` Date,
`pickup_datetime` DateTime,
`dropoff_date` Date,
`dropoff_datetime` DateTime,
`store_and_fwd_flag` UInt8,
`rate_code_id` UInt8,
`pickup_longitude` Float64,
`pickup_latitude` Float64,
`dropoff_longitude` Float64,
`dropoff_latitude` Float64,
`passenger_count` UInt8,
`trip_distance` Float64,
`fare_amount` Float32,
`extra` Float32,
`mta_tax` Float32,
`tip_amount` Float32,
`tolls_amount` Float32,
`ehail_fee` Float32,
`improvement_surcharge` Float32,
`total_amount` Float32,
`payment_type` Enum8('UNK' = 0, 'CSH' = 1, 'CRE' = 2, 'NOC' = 3, 'DIS' = 4),
`trip_type` UInt8,
`pickup` FixedString(25),
`dropoff` FixedString(25),
`cab_type` Enum8('yellow' = 1, 'green' = 2, 'uber' = 3),
`pickup_nyct2010_gid` Int8,
`pickup_ctlabel` Float32,
`pickup_borocode` Int8,
`pickup_ct2010` String,
`pickup_boroct2010` String,
`pickup_cdeligibil` String,
`pickup_ntacode` FixedString(4),
`pickup_ntaname` String,
`pickup_puma` UInt16,
`dropoff_nyct2010_gid` UInt8,
`dropoff_ctlabel` Float32,
`dropoff_borocode` UInt8,
`dropoff_ct2010` String,
`dropoff_boroct2010` String,
`dropoff_cdeligibil` String,
`dropoff_ntacode` FixedString(4),
`dropoff_ntaname` String,
`dropoff_puma` UInt16
") SETTINGS input_format_try_infer_datetimes = 0
- clickhouse://default:***@localhost:8123/default Terminé.
%sql SELECT count() FROM trips limit 5;
- clickhouse://default:***@localhost:8123/default C’est fait.
|count()
|1999657
%sql SELECT DISTINCT(pickup_ntaname) FROM trips limit 5;
- clickhouse://default:***@localhost:8123/default Terminé.
|pickup_ntaname
|Morningside Heights
|Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
|Midtown-Midtown South
|SoHo-Tribeca-Civic Center-Little Italy
|Murray Hill-Kips Bay
%sql SELECT round(avg(tip_amount), 2) FROM trips
- clickhouse://default:***@localhost:8123/default Terminé.
|round(avg(tip_amount), 2)
|1.68
%%sql
SELECT
passenger_count,
ceil(avg(total_amount),2) AS average_total_amount
FROM trips
GROUP BY passenger_count
- clickhouse://default:***@localhost:8123/default C’est fait.
|passenger_count
|average_total_amount
|0
|22.69
|1
|15.97
|2
|17.15
|3
|16.76
|4
|17.33
|5
|16.35
|6
|16.04
|7
|59.8
|8
|36.41
|9
|9.81
%%sql
SELECT
pickup_date,
pickup_ntaname,
SUM(1) AS number_of_trips
FROM trips
GROUP BY pickup_date, pickup_ntaname
ORDER BY pickup_date ASC
limit 5;
- clickhouse://default:***@localhost:8123/default Terminé.
|pickup_date
|pickup_ntaname
|number_of_trips
|2015-07-01
|Bushwick North
|2
|2015-07-01
|Brighton Beach
|1
|2015-07-01
|Briarwood-Jamaica Hills
|3
|2015-07-01
|Williamsburg
|1
|2015-07-01
|Queensbridge-Ravenswood-Long Island City
|9
# %sql DESCRIBE trips;
# %sql SELECT DISTINCT(trip_distance) FROM trips limit 50;
%%sql --save short-trips --no-execute
SELECT *
FROM trips
WHERE trip_distance < 6.3
- clickhouse://default:***@localhost:8123/default Exécution ignorée…
%sqlplot histogram --table short-trips --column trip_distance --bins 10 --with short-trips
<AxesSubplot: title={'center': "'trip_distance' from 'short-trips'"}, xlabel='trip_distance', ylabel='Count'>
ax = %sqlplot histogram --table short-trips --column trip_distance --bins 50 --with short-trips
ax.grid()
ax.set_title("Trip distance from trips < 6.3")
_ = ax.set_xlabel("Trip distance")