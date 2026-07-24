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Dans ce guide, nous allons présenter une intégration avec ClickHouse. Nous utiliserons JupySQL pour exécuter des requêtes sur ClickHouse. Une fois les données chargées, nous les visualiserons à l’aide de graphiques SQL. L’intégration entre JupySQL et ClickHouse est rendue possible par l’utilisation de la bibliothèque clickhouse_sqlalchemy. Cette bibliothèque facilite la communication entre les deux systèmes et vous permet de vous connecter à ClickHouse et de spécifier le dialecte SQL. Une fois connecté, vous pouvez exécuter des requêtes SQL directement depuis l’UI native de ClickHouse, ou directement depuis le Jupyter notebook.
Remarque : vous devrez peut-être redémarrer le noyau pour utiliser les paquets mis à jour.
Vous devez vous assurer que votre instance ClickHouse est opérationnelle et accessible pour les prochaines étapes. Vous pouvez utiliser une version locale ou la version Cloud. Remarque : vous devrez ajuster la chaîne de connexion en fonction du type d’instance à laquelle vous essayez de vous connecter (URL, utilisateur, mot de passe). Dans l’exemple ci-dessous, nous avons utilisé une instance locale. Pour en savoir plus, consultez ce guide.
  • clickhouse://default:***@localhost:8123/default Terminé.
  • clickhouse://default:***@localhost:8123/default Terminé.
  • clickhouse://default:***@localhost:8123/default C’est fait.
count()
1999657
  • clickhouse://default:***@localhost:8123/default Terminé.
pickup_ntaname
Morningside Heights
Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
Midtown-Midtown South
SoHo-Tribeca-Civic Center-Little Italy
Murray Hill-Kips Bay
  • clickhouse://default:***@localhost:8123/default Terminé.
round(avg(tip_amount), 2)
1.68
  • clickhouse://default:***@localhost:8123/default C’est fait.
passenger_countaverage_total_amount
022.69
115.97
217.15
316.76
417.33
516.35
616.04
759.8
836.41
99.81
  • clickhouse://default:***@localhost:8123/default Terminé.
pickup_datepickup_ntanamenumber_of_trips
2015-07-01Bushwick North2
2015-07-01Brighton Beach1
2015-07-01Briarwood-Jamaica Hills3
2015-07-01Williamsburg1
2015-07-01Queensbridge-Ravenswood-Long Island City9
  • clickhouse://default:***@localhost:8123/default Exécution ignorée…
Dernière modification le 24 juillet 2026