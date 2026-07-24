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Ouvrir la page de démarrage de TABLUM.IO

Vous pouvez installer une version auto-hébergée de TABLUM.IO sur votre serveur Linux avec Docker.
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S’inscrire ou se connecter au service

Commencez par vous inscrire à TABLUM.IO avec votre e-mail, ou utilisez la connexion rapide via vos comptes Google ou Facebook.
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Ajouter un connecteur ClickHouse

Rassemblez vos informations de connexion à ClickHouse, accédez à l’onglet Connector, puis renseignez l’URL de l’hôte, le port, le nom d’utilisateur, le mot de passe, le nom de la base de données et le nom du connecteur. Une fois ces champs remplis, cliquez sur le bouton Test connection pour valider les informations, puis sur Save connector for me pour l’enregistrer de façon permanente.
Assurez-vous d’indiquer le bon port HTTP et d’activer ou non le mode SSL selon vos informations de connexion.
En général, le port est 8443 lorsque TLS est utilisé, ou 8123 lorsqu’il ne l’est pas.
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Sélectionner le connecteur

Accédez à l’onglet Dataset. Sélectionnez le connecteur ClickHouse que vous venez de créer dans le menu déroulant. Dans le panneau de droite, vous verrez la liste des tables et des schémas disponibles.
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Saisir une requête SQL et l’exécuter

Saisissez une requête dans la SQL Console et cliquez sur Run Query. Les résultats s’afficheront sous forme de feuille de calcul.
Cliquez avec le bouton droit sur le nom de la colonne pour ouvrir le menu déroulant avec les options de tri, de filtrage et d’autres actions.
Avec TABLUM.IO, vous pouvez
  • créer et utiliser plusieurs connecteurs ClickHouse dans votre compte TABLUM.IO,
  • exécuter des requêtes sur toutes les données chargées, quelle que soit la source de données,
  • partager les résultats sous la forme d’une nouvelle base de données ClickHouse.

Pour en savoir plus

Pour plus d’informations sur TABLUM.IO, consultez https://tablum.io.
Dernière modification le 24 juillet 2026