Ajouter un connecteur ClickHouse

Rassemblez vos informations de connexion à ClickHouse, accédez à l’onglet Connector, puis renseignez l’URL de l’hôte, le port, le nom d’utilisateur, le mot de passe, le nom de la base de données et le nom du connecteur. Une fois ces champs remplis, cliquez sur le bouton Test connection pour valider les informations, puis sur Save connector for me pour l’enregistrer de façon permanente.

Assurez-vous d’indiquer le bon port HTTP et d’activer ou non le mode SSL selon vos informations de connexion.