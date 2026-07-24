Ouvrir la page de démarrage de TABLUM.IO
Vous pouvez installer une version auto-hébergée de TABLUM.IO sur votre serveur Linux avec Docker.
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S’inscrire ou se connecter au service
Commencez par vous inscrire à TABLUM.IO avec votre e-mail, ou utilisez la connexion rapide via vos comptes Google ou Facebook.
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Ajouter un connecteur ClickHouse
Rassemblez vos informations de connexion à ClickHouse, accédez à l’onglet Connector, puis renseignez l’URL de l’hôte, le port, le nom d’utilisateur, le mot de passe, le nom de la base de données et le nom du connecteur. Une fois ces champs remplis, cliquez sur le bouton Test connection pour valider les informations, puis sur Save connector for me pour l’enregistrer de façon permanente.
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Sélectionner le connecteur
Accédez à l’onglet Dataset. Sélectionnez le connecteur ClickHouse que vous venez de créer dans le menu déroulant. Dans le panneau de droite, vous verrez la liste des tables et des schémas disponibles.
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Saisir une requête SQL et l’exécuter
Saisissez une requête dans la SQL Console et cliquez sur Run Query. Les résultats s’afficheront sous forme de feuille de calcul.
Avec TABLUM.IO, vous pouvez
- créer et utiliser plusieurs connecteurs ClickHouse dans votre compte TABLUM.IO,
- exécuter des requêtes sur toutes les données chargées, quelle que soit la source de données,
- partager les résultats sous la forme d’une nouvelle base de données ClickHouse.
Pour plus d’informations sur TABLUM.IO, consultez https://tablum.io.