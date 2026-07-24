DbVisualizer est disponible à l’adresse https://www.dbvis.com/download/
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Rassemblez vos informations de connexion
Pour vous connecter à ClickHouse via HTTP(S), vous avez besoin des informations suivantes :
Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect :
|Paramètre(s)
|Description
HOST and
PORT
|En général, le port est 8443 lors de l’utilisation de TLS, ou 8123 sans TLS.
DATABASE NAME
|Par défaut, une base de données nommée
default est disponible ; utilisez le nom de la base de données à laquelle vous voulez vous connecter.
USERNAME and
PASSWORD
|Par défaut, le nom d’utilisateur est
default. Utilisez le nom d’utilisateur adapté à votre cas d’usage.
Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande
curl.
Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.
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Gestion intégrée du pilote JDBC
DbVisualizer inclut les pilotes JDBC ClickHouse les plus récents. Il intègre un gestionnaire de pilotes JDBC complet, qui donne accès aux dernières versions ainsi qu’aux versions antérieures des pilotes.
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Se connecter à ClickHouse
Pour connecter une base de données avec DbVisualizer, vous devez d’abord créer et configurer une connexion à la base de données.
- Créez une nouvelle connexion depuis Database->Create Database Connection et sélectionnez un pilote pour votre base de données dans le menu contextuel.
- Un onglet Object View s’ouvre pour la nouvelle connexion.
- Saisissez un nom pour la connexion dans le champ Name et, si vous le souhaitez, une description dans le champ Notes.
- Laissez Database Type sur Auto Detect.
- Si le pilote sélectionné dans Driver Type est marqué d’une coche verte, il est prêt à être utilisé. Dans le cas contraire, vous devrez peut-être le configurer dans le Driver Manager.
- Saisissez les informations sur le serveur de base de données dans les champs restants.
- Vérifiez qu’une connexion réseau peut être établie à l’adresse et au port spécifiés en cliquant sur le bouton Ping Server.
- Si le résultat de Ping Server indique que le serveur est joignable, cliquez sur Connect pour vous connecter au serveur de base de données.
Pour en savoir plus sur DbVisualizer, consultez la documentation de DbVisualizer.