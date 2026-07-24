DataGrip est disponible à l’adresse suivante : https://www.jetbrains.com/datagrip/
Démarrer ou télécharger DataGrip
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Récupérer vos informations de connexion
Pour vous connecter à ClickHouse via HTTP(S), vous avez besoin des informations suivantes :
Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect :
|Paramètre(s)
|Description
HOST and
PORT
|En général, le port est 8443 lors de l’utilisation de TLS, ou 8123 sans TLS.
DATABASE NAME
|Par défaut, une base de données nommée
default est disponible ; utilisez le nom de la base de données à laquelle vous voulez vous connecter.
USERNAME and
PASSWORD
|Par défaut, le nom d’utilisateur est
default. Utilisez le nom d’utilisateur adapté à votre cas d’usage.
Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande
curl.
Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.
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Charger le driver ClickHouse
- Lancez DataGrip, puis, dans l’onglet Data Sources de la boîte de dialogue Data Sources and Drivers, cliquez sur l’icône +
- Basculez vers l’onglet Drivers et chargez le driver ClickHouse DataGrip n’inclut pas les drivers afin de réduire la taille du téléchargement. Dans l’onglet Drivers, sélectionnez ClickHouse dans la liste Complete Support, puis développez le signe +. Choisissez le driver Latest stable dans l’option Provided Driver :
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Se connecter à ClickHouse
- Indiquez les informations de connexion à votre base de données, puis cliquez sur Test Connection. À l’étape 1, vous avez récupéré vos informations de connexion : renseignez l’URL de l’hôte, le port, le nom d’utilisateur, le mot de passe et le nom de la base de données, puis testez la connexion.
Pour en savoir plus sur DataGrip, consultez la documentation de DataGrip.