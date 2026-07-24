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Démarrer ou télécharger DataGrip

DataGrip est disponible à l’adresse suivante : https://www.jetbrains.com/datagrip/
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Récupérer vos informations de connexion

Pour vous connecter à ClickHouse via HTTP(S), vous avez besoin des informations suivantes :Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect :
Bouton Connect du service ClickHouse Cloud
Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande curl.
Détails de connexion HTTPS ClickHouse Cloud
Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.
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Charger le driver ClickHouse

  1. Lancez DataGrip, puis, dans l’onglet Data Sources de la boîte de dialogue Data Sources and Drivers, cliquez sur l’icône +
Sélectionnez ClickHouse
À mesure que vous établissez des connexions, l’ordre change ; ClickHouse ne figure peut-être pas encore en haut de la liste.
  • Basculez vers l’onglet Drivers et chargez le driver ClickHouse DataGrip n’inclut pas les drivers afin de réduire la taille du téléchargement. Dans l’onglet Drivers, sélectionnez ClickHouse dans la liste Complete Support, puis développez le signe +. Choisissez le driver Latest stable dans l’option Provided Driver :
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Se connecter à ClickHouse

  • Indiquez les informations de connexion à votre base de données, puis cliquez sur Test Connection. À l’étape 1, vous avez récupéré vos informations de connexion : renseignez l’URL de l’hôte, le port, le nom d’utilisateur, le mot de passe et le nom de la base de données, puis testez la connexion.
Saisissez uniquement le nom d’hôte dans le champ Host (par ex. your-host.clickhouse.cloud), sans préfixe de protocole tel que https://.Pour les connexions à ClickHouse Cloud, vous devez ajouter ?ssl=true dans le champ URL sous l’hôte. L’URL JDBC complète doit ressembler à ceci :jdbc:clickhouse://your-host.clickhouse.cloud:8443/default?ssl=trueClickHouse Cloud exige un chiffrement SSL pour toutes les connexions. Sans le paramètre ?ssl=true, vous verrez des erreurs « Connection reset » même avec des identifiants corrects.Pour plus de détails sur les paramètres d’URL JDBC, veuillez consulter le dépôt ClickHouse JDBC driver.

En savoir plus

Pour en savoir plus sur DataGrip, consultez la documentation de DataGrip.
Dernière modification le 24 juillet 2026