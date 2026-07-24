Exécuter des requêtes SQL

Une fois la connexion configurée, vous pouvez créer une nouvelle cellule SQL et sélectionner le moteur ClickHouse.

Pour ce guide, nous utiliserons le jeu de données New York Taxi.

CREATE TABLE trips ( trip_id UInt32, pickup_datetime DateTime , dropoff_datetime DateTime , pickup_longitude Nullable(Float64), pickup_latitude Nullable(Float64), dropoff_longitude Nullable(Float64), dropoff_latitude Nullable(Float64), passenger_count UInt8, trip_distance Float32, fare_amount Float32, extra Float32, tip_amount Float32, tolls_amount Float32, total_amount Float32, payment_type Enum( 'CSH' = 1 , 'CRE' = 2 , 'NOC' = 3 , 'DIS' = 4 , 'UNK' = 5 ), pickup_ntaname LowCardinality(String), dropoff_ntaname LowCardinality(String) ) ENGINE = MergeTree PRIMARY KEY (pickup_datetime, dropoff_datetime);

INSERT INTO trips SELECT trip_id, pickup_datetime, dropoff_datetime, pickup_longitude, pickup_latitude, dropoff_longitude, dropoff_latitude, passenger_count, trip_distance, fare_amount, extra, tip_amount, tolls_amount, total_amount, payment_type, pickup_ntaname, dropoff_ntaname FROM gcs( 'https://storage.googleapis.com/clickhouse-public-datasets/nyc-taxi/trips_0.gz' , 'TabSeparatedWithNames' );

SELECT * FROM trips LIMIT 1000 ;

Vous pouvez maintenant afficher les résultats dans un DataFrame. Je souhaite visualiser les trajets les plus coûteux à partir d’un lieu de prise en charge donné. marimo fournit plusieurs composants d’UI pour vous aider. J’utiliserai une liste déroulante pour sélectionner le lieu et altair pour créer le graphique.

Le modèle d’exécution réactif de marimo s’étend aux requêtes SQL. Ainsi, les modifications apportées à votre SQL déclenchent automatiquement les calculs en aval pour les cellules dépendantes (ou, en option, marquent les cellules comme obsolètes pour les calculs coûteux). Le graphique et la table sont donc mis à jour lorsque la requête change.

Vous pouvez également activer App View pour disposer d’une interface épurée afin d’explorer vos données.