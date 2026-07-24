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QStudio est une interface graphique SQL gratuite qui permet d’exécuter des scripts SQL, de parcourir facilement les tables, de créer des graphiques et d’exporter les résultats. Il fonctionne sur tous les systèmes d’exploitation et avec toutes les bases de données. QStudio se connecte à ClickHouse via JDBC.
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Rassemblez vos informations ClickHouse

QStudio utilise JDBC sur HTTP(S) pour se connecter à ClickHouse ; vous avez besoin de :
  • endpoint
  • numéro de port
  • nom d’utilisateur
  • mot de passe
Pour vous connecter à ClickHouse via HTTP(S), vous avez besoin des informations suivantes :Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect :
Bouton Connect du service ClickHouse Cloud
Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande curl.
Détails de connexion HTTPS ClickHouse Cloud
Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.
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Téléchargez QStudio

QStudio est disponible à l’adresse https://www.timestored.com/qstudio/download/
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Ajouter une base de données

  • Lorsque vous ouvrez QStudio pour la première fois, cliquez sur les options du menu Server->Add Server ou sur le bouton d’ajout de serveur dans la barre d’outils.
  • Ensuite, renseignez les informations :
  1. Server Type: Clickhouse.com
  2. Remarque : pour Host, vous DEVEZ inclure https:// Host: https://abc.def.clickhouse.cloud Port: 8443
  3. Username: default Password: XXXXXXXXXXX
  4. Cliquez sur Add
Si QStudio détecte que vous n’avez pas installé le ClickHouse JDBC driver, il vous proposera de le télécharger pour vous :
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Interroger ClickHouse

  • Ouvrez un éditeur de requêtes et exécutez une requête. Vous pouvez exécuter des requêtes avec :
  • Ctrl + e - Exécute le texte surligné
  • Ctrl + Enter - Exécute la ligne en cours
  • Exemple de requête :

Étapes suivantes

Consultez QStudio pour découvrir les fonctionnalités de QStudio, ainsi que la documentation ClickHouse pour découvrir les fonctionnalités de ClickHouse.
Dernière modification le 24 juillet 2026