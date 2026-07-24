1
Rassemblez vos informations ClickHouse
QStudio utilise JDBC sur HTTP(S) pour se connecter à ClickHouse ; vous avez besoin de :
- endpoint
- numéro de port
- nom d’utilisateur
- mot de passe
Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez un service, puis cliquez sur Connect :
|Paramètre(s)
|Description
HOST and
PORT
|En général, le port est 8443 lors de l’utilisation de TLS, ou 8123 sans TLS.
DATABASE NAME
|Par défaut, une base de données nommée
default est disponible ; utilisez le nom de la base de données à laquelle vous voulez vous connecter.
USERNAME and
PASSWORD
|Par défaut, le nom d’utilisateur est
default. Utilisez le nom d’utilisateur adapté à votre cas d’usage.
Choisissez HTTPS. Les détails de connexion s’affichent dans un exemple de commande
curl.
Si vous utilisez ClickHouse autogéré, les détails de connexion sont définis par votre administrateur ClickHouse.
2
Téléchargez QStudio
QStudio est disponible à l’adresse https://www.timestored.com/qstudio/download/
3
Ajouter une base de données
- Lorsque vous ouvrez QStudio pour la première fois, cliquez sur les options du menu Server->Add Server ou sur le bouton d’ajout de serveur dans la barre d’outils.
- Ensuite, renseignez les informations :
- Server Type: Clickhouse.com
- Remarque : pour Host, vous DEVEZ inclure https:// Host: https://abc.def.clickhouse.cloud Port: 8443
- Username: default
Password:
XXXXXXXXXXX
- Cliquez sur Add
4
Interroger ClickHouse
- Ouvrez un éditeur de requêtes et exécutez une requête. Vous pouvez exécuter des requêtes avec :
- Ctrl + e - Exécute le texte surligné
- Ctrl + Enter - Exécute la ligne en cours
- Exemple de requête :
Consultez QStudio pour découvrir les fonctionnalités de QStudio, ainsi que la documentation ClickHouse pour découvrir les fonctionnalités de ClickHouse.