Conseils de connexion pour Tableau lors de l’utilisation du connecteur officiel de ClickHouse.

​ Onglet SQL initial

Si la case à cocher Définir l’ID de session est activée dans l’onglet Avancé (par défaut), vous pouvez définir des paramètres de session à l’aide de

SET my_setting=value;

​ Onglet Avancé

Dans 99 % des cas, vous n’avez pas besoin de l’onglet Avancé. Pour le 1 % restant, vous pouvez utiliser les paramètres suivants :

Paramètres de connexion personnalisés . Par défaut, socket_timeout est déjà défini. Il peut être nécessaire de modifier ce paramètre si certaines extractions prennent très longtemps à se mettre à jour. La valeur de ce paramètre est exprimée en millisecondes. Vous trouverez les autres paramètres . Par défaut,est déjà défini. Il peut être nécessaire de modifier ce paramètre si certaines extractions prennent très longtemps à se mettre à jour. La valeur de ce paramètre est exprimée en millisecondes. Vous trouverez les autres paramètres ici ; ajoutez-les dans ce champ en les séparant par des virgules

JDBC Driver custom_http_params . Ce champ vous permet d’ajouter certains paramètres à la chaîne de connexion ClickHouse en transmettant des valeurs au session_id est défini lorsque la case à cocher Définir l’ID de session est activée . Ce champ vous permet d’ajouter certains paramètres à la chaîne de connexion ClickHouse en transmettant des valeurs au custom_http_params du driver . Par exemple, c’est ainsi queest défini lorsque la case à cocher Définir l’ID de session est activée

JDBC Driver typeMappings . Ce champ vous permet de . Ce champ vous permet de transmettre une liste de correspondances entre les types de données ClickHouse et les types de données Java utilisés par le JDBC driver . Grâce à ce paramètre, le connector affiche automatiquement les grands entiers sous forme de chaînes. Vous pouvez modifier ce comportement en transmettant votre propre jeu de correspondances (je ne sais pas pourquoi) en utilisant UInt256=java.lang.Double,Int256=java.lang.Double Pour en savoir plus sur les correspondances, consultez la section correspondante

JDBC Driver URL Parameters . Vous pouvez transmettre dans ce champ les autres jdbcCompliance . Attention : les valeurs des paramètres doivent être transmises au format URL Encoded. Si custom_http_params ou typeMappings sont transmis à la fois dans ce champ et dans les champs précédents de l’onglet Avancé, les valeurs des deux champs précédents de l’onglet Avancé sont prioritaires . Vous pouvez transmettre dans ce champ les autres paramètres du driver , par exemple. Attention : les valeurs des paramètres doivent être transmises au format URL Encoded. Siousont transmis à la fois dans ce champ et dans les champs précédents de l’onglet Avancé, les valeurs des deux champs précédents de l’onglet Avancé sont prioritaires

Case à cocher Définir l’ID de session. Elle est nécessaire pour définir des paramètres au niveau de la session dans l’onglet Onglet SQL initial et génère un session_id avec un timestamp et un nombre pseudo-aléatoire au format "tableau-jdbc-connector-*{timestamp}*-*{number}*"

​ Prise en charge limitée des types de données UInt64, Int128 et (U)Int256

Par défaut, le driver affiche les champs de types UInt64, Int128, (U)Int256 sous forme de chaînes de caractères, mais il se contente de les afficher, sans les convertir. Cela signifie que lorsque vous essayez d’écrire le champ calculé suivant, vous obtenez une erreur

LEFT([myUInt256], 2) // Error!

Pour traiter de grands champs de type Integer comme des chaînes de caractères, il faut encapsuler explicitement le champ dans la fonction STR()

LEFT(STR([myUInt256]), 2) // Works well!

Cependant, comme ces champs servent le plus souvent à déterminer le nombre de valeurs uniques (d’identifiants comme Watch ID et Visit ID dans Yandex.Metrica) ou comme dimension pour préciser le niveau de détail de la visualisation, cela fonctionne bien.

COUNTD([myUInt256]) // Works well too!

Lorsqu’on utilise l’aperçu des données (Voir les données) d’une table comportant des champs UInt64, aucune erreur n’apparaît désormais.