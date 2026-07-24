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Le moyen le plus simple de modifier une configuration consiste à passer par l’UI de Grafana, sur la page de configuration du plugin, mais les sources de données peuvent aussi être provisionnées avec un fichier YAML. Cette page présente la liste des options de configuration disponibles dans le plugin ClickHouse, ainsi que des extraits de configuration pour ceux qui provisionnent une source de données avec YAML. Pour un aperçu rapide de toutes les options, consultez la liste complète des options de configuration ici.

Paramètres communs

Exemple d’écran de configuration : Exemple de configuration YAML pour les paramètres communs :
Notez qu’une propriété version est ajoutée lorsque la configuration est enregistrée via l’UI. Cela indique la version du plugin utilisée lors de l’enregistrement de la configuration.

Protocole HTTP

Des paramètres supplémentaires s’afficheront si vous choisissez de vous connecter via le protocole HTTP.

Chemin HTTP

Si votre serveur HTTP est exposé sous un chemin d’URL différent, vous pouvez l’indiquer ici.

En-têtes HTTP personnalisés

Vous pouvez ajouter des en-têtes personnalisés aux requêtes envoyées à votre serveur. Les en-têtes peuvent être en texte brut ou sécurisés. Toutes les clés d’en-tête sont stockées en texte brut, tandis que les valeurs des en-têtes sécurisés sont enregistrées dans la config sécurisée (comme le champ password).
Valeurs sécurisées sur HTTPBien que les valeurs des en-têtes sécurisés soient stockées de manière sécurisée dans la config, elles seront tout de même envoyées sur HTTP si la connexion sécurisée est désactivée.
Exemple de YAML pour les en-têtes en texte brut et sécurisés :

Paramètres supplémentaires

Ces paramètres supplémentaires sont facultatifs. Exemple YAML :

OpenTelemetry

OpenTelemetry (OTel) est étroitement intégré au plugin. Les données OpenTelemetry peuvent être exportées vers ClickHouse avec notre plugin exporter. Pour une utilisation optimale, il est recommandé de configurer OTel à la fois pour les logs et les traces. Il est également nécessaire de configurer ces paramètres par défaut pour activer les liens de données, une fonctionnalité qui permet de mettre en place de puissants workflows d’observabilité.

Logs

Pour accélérer la création de requêtes pour les logs, vous pouvez définir une base de données/table par défaut, ainsi que les colonnes de la requête de logs. Cela précharge le query builder avec une requête de logs exécutable, ce qui accélère la navigation dans la page Explore pour l’observabilité. Si vous utilisez OpenTelemetry, vous devez activer le commutateur “Use OTel” et définir la table de logs par défaut sur otel_logs. Cela remplacera automatiquement les colonnes par défaut afin d’utiliser la version du schéma OTel sélectionnée. Bien qu’OpenTelemetry ne soit pas requis pour les logs, l’utilisation d’un jeu de données unique pour les logs et les traces permet de rendre le workflow d’observabilité plus fluide grâce aux liens de données. Exemple d’écran de configuration des logs : Exemple de YAML de configuration des logs :

Traces

Pour accélérer la création de requêtes pour les traces, vous pouvez définir une base de données/table par défaut, ainsi que les colonnes de la requête de trace. Le query builder sera alors préchargé avec une requête de recherche de traces exécutable, ce qui accélère la navigation dans la page Explore. Si vous utilisez OpenTelemetry, vous devez activer l’option “Use OTel” et définir la table de traces par défaut sur otel_traces. Cela remplacera automatiquement les colonnes par défaut pour utiliser la version du schéma OTel sélectionnée. Même si OpenTelemetry n’est pas obligatoire, cette fonctionnalité fonctionne mieux lorsque vous utilisez son schéma pour les traces. Exemple d’écran de configuration des traces : Exemple de configuration YAML pour les traces :

Alias de colonnes

L’utilisation d’alias de colonnes est un moyen pratique d’interroger vos données sous différents noms et types. Avec les alias, vous pouvez prendre un schéma imbriqué et l’aplatir pour faciliter sa sélection dans Grafana. Les alias peuvent vous être utiles si :
  • Vous connaissez votre schéma et la plupart de ses propriétés et types imbriqués
  • Vous stockez vos données dans des types Map
  • Vous stockez du JSON sous forme de chaînes de caractères
  • Vous appliquez souvent des fonctions pour transformer les colonnes que vous sélectionnez

Colonnes ALIAS définies au niveau de la table

ClickHouse prend en charge nativement les alias de colonnes et fonctionne avec Grafana sans configuration supplémentaire. Les colonnes ALIAS peuvent être définies directement dans la table.
Dans l’exemple ci-dessus, nous créons un alias appelé TimestampDate qui convertit le timestamp en nanosecondes en type Date. Ces données ne sont pas stockées sur le disque comme la première colonne ; elles sont calculées au moment de la requête. Les alias définis dans la table ne sont pas renvoyés avec SELECT *, mais cela peut être configuré dans les paramètres du serveur. Pour plus d’informations, consultez la documentation du type de colonne ALIAS.

Tables d’alias de colonnes

Par défaut, Grafana propose des suggestions de colonnes à partir de la réponse de DESC table. Dans certains cas, vous pouvez vouloir remplacer complètement les colonnes que Grafana voit. Cela permet de masquer votre schéma dans Grafana lors de la sélection des colonnes, ce qui peut améliorer l’expérience utilisateur selon la complexité de votre table. L’avantage par rapport aux alias définis au niveau de la table est que vous pouvez les mettre à jour facilement sans avoir à modifier votre table. Dans certains schémas, cela peut représenter des milliers d’entrées, ce qui risque d’encombrer la définition de la table sous-jacente. Cela permet également de masquer les colonnes que vous voulez que l’utilisateur ignore. Grafana exige que la table d’alias ait la structure de colonnes suivante :
Voici comment reproduire le comportement de la colonne ALIAS à l’aide de la table alias :
Nous pouvons ensuite configurer cette table pour l’utiliser dans Grafana. Notez que le nom peut être quelconque, ou même défini dans une base de données distincte : Grafana verra alors les résultats de la table d’alias au lieu de ceux de DESC example_table : Les deux types d’alias peuvent être utilisés pour effectuer des conversions de types complexes ou extraire des champs JSON.

Toutes les options YAML

Voici toutes les options de configuration YAML proposées par le plugin. Certains champs comportent des valeurs d’exemple, tandis que d’autres indiquent simplement le type du champ. Consultez la documentation Grafana pour plus d’informations sur le provisionnement des sources de données avec YAML.
Dernière modification le 24 juillet 2026