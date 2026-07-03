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|Description
|Aperçu
|Aperçu des deux approches utilisées pour intégrer des données Azure dans ClickHouse
|Utilisation de la fonction de table azureBlobStorage de ClickHouse
|Option 1 - une méthode efficace et simple pour copier des données depuis Azure Blob Storage ou Azure Data Lake Storage vers ClickHouse à l’aide de la fonction de table
azureBlobStorage
|Utilisation de l’interface HTTP de ClickHouse
|Option 2 - au lieu de laisser ClickHouse récupérer les données depuis Azure, demandez à Azure Data Factory de les envoyer à ClickHouse via son interface HTTP
Intégrer des données Azure dans ClickHouse
Intégrer des données Azure dans ClickHouse
Dernière modification le 3 juillet 2026
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