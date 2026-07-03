Cet article explique comment les clients de ClickPipes peuvent utiliser le contrôle d’accès basé sur les rôles pour s’authentifier auprès d’Amazon Kinesis et accéder à leurs flux de données en toute sécurité.

Contrôle d’accès basé sur les rôles pour Kinesis

Cet article montre comment les clients de ClickPipes peuvent tirer parti du contrôle d’accès basé sur les rôles pour s’authentifier auprès d’Amazon Kinesis et accéder à leurs flux de données en toute sécurité.

Pour suivre ce guide, vous aurez besoin des éléments suivants :

Un service ClickHouse Cloud actif

Un compte AWS

Avant d’aborder la configuration de l’accès sécurisé à Kinesis, il est important de comprendre le mécanisme. Voici un aperçu de la façon dont ClickPipes peut accéder aux flux de données Amazon Kinesis en assumant un rôle au sein des comptes AWS des clients.

Grâce à cette approche, les clients peuvent gérer en un seul endroit l’ensemble des accès à leurs flux de données Kinesis (via la stratégie IAM du rôle assumé), sans avoir à modifier individuellement la stratégie d’accès de chaque flux.

​ Obtention de l’ARN du rôle IAM du service ClickHouse

Connectez-vous à votre compte ClickHouse Cloud.

Sélectionnez le service ClickHouse pour lequel vous souhaitez créer l’intégration

Sélectionnez l’onglet Settings

Faites défiler la page jusqu’à la section Network security information , en bas de la page

Copiez la valeur Service role ID (IAM) associée au service, comme indiqué ci-dessous.



​ Configuration pour assumer le rôle IAM

​ Créer manuellement un rôle IAM.