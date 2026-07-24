Dans ce guide, nous vous expliquons les étapes à suivre pour interroger vos données dans Google Cloud Storage à l’aide de ClickHouse et du catalogue d’exécution du lakehouse (BigLake Metastore).

ClickHouse prend en charge l’intégration avec plusieurs catalogues (Unity, Glue, Polaris, etc.). Ce guide vous explique comment interroger vos tables Iceberg dans catalogue d’exécution du lakehouse aka BigLake Metastore via ClickHouse.

Cette fonctionnalité étant en bêta, vous devrez l’activer à l’aide de : SET allow_database_iceberg = 1;

Avant de créer une connexion entre ClickHouse et le catalogue d’exécution du lakehouse (BigLake Metastore), assurez-vous de disposer des éléments suivants :

Un projet Google Cloud avec le catalogue d’exécution du lakehouse activé

avec le catalogue d’exécution du lakehouse activé Des identifiants Application Default (ID client OAuth et secret client) pour une application, créés via Google Cloud Console

(ID client OAuth et secret client) pour une application, créés via Google Cloud Console Un jeton d’actualisation obtenu en suivant le flux OAuth avec les scopes appropriés (par ex. https://www.googleapis.com/auth/bigquery et le scope de stockage pour GCS)

obtenu en suivant le flux OAuth avec les scopes appropriés (par ex. et le scope de stockage pour GCS) Un chemin de warehouse : un bucket GCS (et un préfixe facultatif) où vos tables sont stockées, par ex. gs://your-bucket ou gs://your-bucket/prefix

​ Créer une connexion entre le catalogue d’exécution du lakehouse et ClickHouse

Une fois les identifiants OAuth configurés, créez une base de données dans ClickHouse qui utilise le moteur de base de données DataLakeCatalog

SET allow_database_iceberg = 1 ; CREATE DATABASE lakehouse_runtime_catalog ENGINE = DataLakeCatalog( 'https://biglake.googleapis.com/iceberg/v1/restcatalog' ) SETTINGS catalog_type = 'biglake' , google_adc_client_id = '<client-id>' , google_adc_client_secret = '<client-secret>' , google_adc_refresh_token = '<refresh-token>' , google_adc_quota_project_id = '<gcp-project-id>' , warehouse = 'gs://<bucket_name>/<optional-prefix>' ;

​ Interroger les tables du catalogue d’exécution du lakehouse avec ClickHouse

Une fois la connexion établie, vous pouvez interroger les tables enregistrées dans le catalogue d’exécution du lakehouse.

USE LAKEHOUSE_RUNTIME_CATALOG; SHOW TABLES;

Exemple de sortie :

┌─name──────────────────────────────────────┐ │lakehouse_runtime_catalog.my_iceberg_table │ └───────────────────────────────────────────┘

SELECT count ( * ) FROM `lakehouse_runtime_catalog.my_iceberg_table` ;

Backticks requis Les backticks sont requis, car ClickHouse ne prend pas en charge plus d’un espace de noms.

Pour afficher la définition de la table :

SHOW CREATE TABLE `lakehouse_runtime_catalog.my_iceberg_table` ;

​ Chargement de données du Lakehouse dans ClickHouse

Pour charger les données d’une table du Lakehouse runtime catalog dans une table ClickHouse locale afin d’accélérer les requêtes répétées, créez une table MergeTree et insérez les données depuis le catalogue :

CREATE TABLE clickhouse_table ( `id` Int64, `event_time` DateTime64( 3 ), `user_id` String, `payload` String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (event_time, id); INSERT INTO local_events SELECT * FROM lakehouse_runtime_catalog. `icebench.my_iceberg_table` ;