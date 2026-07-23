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ClickHouse est parfaitement adapté comme base de données en temps réel pour prendre en charge des charges de travail de machine learning. Avec ClickHouse, il n’a jamais été aussi simple d’exploiter la GenAI sur vos données analytiques. Dans cette section, vous trouverez des guides expliquant comment ClickHouse est utilisé pour le Machine Learning et la GenAI.
Dernière modification le 23 juillet 2026