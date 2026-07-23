ClickHouse est parfaitement adapté comme base de données en temps réel pour prendre en charge des charges de travail de machine learning. Avec ClickHouse, il n’a jamais été aussi simple d’exploiter la GenAI sur vos données analytiques. Dans cette section, vous trouverez des guides expliquant comment ClickHouse est utilisé pour le Machine Learning et la GenAI.

Section Description MCP Une collection de guides pour vous aider à démarrer avec Model Context Protocol (MCP) et ClickHouse AI-powered SQL generation Cette fonctionnalité vous permet de décrire vos besoins en données en langage naturel, que le système traduit ensuite en instructions SQL correspondantes. Recherche vectorielle Une introduction à la recherche vectorielle et à QBit dans ClickHouse. Jupyter notebooks Explorer les données avec Jupyter notebooks et chDB.